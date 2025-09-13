 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat

Momente de panică în timpul meciului de handbal feminin Rapid - SCM Râmnicu Vâlcea, 35-31, în etapa #3 din Liga Florilor.

Aissatou Kouyate (30 de ani) a fost transportată de urgență la spital, după ce s-a ciocnit violent cu capul de genunchiul unei adversare.

Duelul disputat în Sala Giulești a fost întrerupt momente bune după ce în minutul 10, la scorul de 7-5, Aissatou Kouyate s-a accidentat grav.

Aissatou Kouyate, accidentare gravă în meciul cu Vâlcea

Interul dreapta al giuleștencelor s-a înălțat pentru a arunca la poartă, însă a aterizat cu capul direct în genunchiul unei adversare, Natasa Ljepoja.

Inițial, medicii au intervenit și i-au aplicat lui Kouyate o pungă cu gheață pe cap și au ajutat-o pe jucătoarea franceză să se ridice.

Handbalista în vârstă de 30 de ani a reușit să stea pe picioare timp de câteva secunde, apoi a leșinat!

Timp de 5 minute a primit din nou îngrijiri medicale, pentru apoi să fie scoasă pe targă și transportată de urgență la spital, nu înainte de a i se aplica și un guler cervical.

Din fericire, primele vești sunt îmbucurătoare. Jucătoarea franceză este conștientă și vorbește normal , informează sport.ro.

Kouyate a ajuns la Rapid, în vara anului trecut, după despărțirea de Brest și perioada scurtă petrecută la Buducnost.

