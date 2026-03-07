Când va putea juca Pușcaș Kopic a anunțat numele celor patru jucători care sunt OUT pentru meciul cu CFR: „Nu vor fi cu noi”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre partida cu CFR Cluj, care va avea loc luni, de la ora 20:00.

Tehnicianul „câinilor” a vorbit și despre momentul în care va putea conta pe George Pușcaș (29 de ani), atacantul transferat de Dinamo.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Antrenorul croat a lăudat munca lui Daniel Pancu, tehnicianul care a dus CFR în play-off, dar a subliniat că nu se teme, în ciuda formei excelente a ardelenilor.

Zeljko Kopic,: „Doar patru echipe sunt încă în viață în ambele competiții, în Cupă și în play-off ”

„Echipa este bună. Este vorba de CFR, un meci greu, ultimul meci din prima parte a sezonului. Suntem pe drumul cel bun. Doar patru echipe, până acum, sunt încă în viață în ambele competiții, în Cupă și în play-off. Suntem mulțumiți de acest lucru.

El (n.r. – Daniel Pancu) a făcut o treabă excelentă. Sunt într-un moment bun, joacă un fotbal bun, au rezultate bune și va fi un meci dificil pentru noi.

Avem meci cu CFR, plus încă zece partide în play-off și Craiova în semifinalele Cupei, iar aceste 12 meciuri sunt foarte importante pentru noi. Trebuie să jucăm fiecare meci ca pe o finală”, a declarat Kopic, la conferința de presă premergătoare meciului.

Avem motive să fim mulțumiți în acest moment, dar acum încep meciurile în care se luptă pentru locurile decisive, pentru cupele europene și pentru trofee, iar noi trebuie să ne împingem limitele cât de mult putem. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic: „Karamoko nu va fi cu noi. Pușcaș nu e pregătit”

Kopic a anunțat că Mamoudou Karamoko nu va fi în lot pentru deplasarea de la Cluj. Francezul s-a accidentat la coapsă în eșecul cu FC Argeș, scor 0-1.

„Despre situația jucătorilor: Karamoko tot nu va fi cu noi, Pușcaș nu este pregătit, Mărginean nu este pregătit, la fel și Caragea, iar toți ceilalți jucători sunt apți.”

Întrebat când va putea noul transfer al „câinilor”, George Pușcaș, să ajute echipa, Kopic a răspuns:

Prima noastră prognoză este că va fi gata după pauza pentru echipele naționale. George Pușcaș

George Pușcaș a jucat ultima dată într-un meci oficial pe 1 iunie 2025, atunci când era legitimat la Bodrumspor. În acea partidă, vârful cu 46 de meciuri jucate pentru echipa națională a jucat 46 de minute, echipa sa fiind învinsă de Beșiktaș, scor 0-4.

Kopic a vorbit și despre faptul că FCSB a ratat play-off-ul, spunând că începutul modest de sezon și evoluțiile solide ale adversarelor au cântărit decisiv.

„Pentru mine, când pregătești sezonul, ai întotdeauna un fel de calcule despre ce se poate întâmpla în fotbal și, din experiența mea în Superliga României, e foarte important să începi sezonul foarte bine.

Atunci când pierzi niște meciuri pe care le consideri ușoare și crezi că vei recupera apoi punctele, devine foarte greu, iar eu cred că exact asta li s-a întâmplat lor în acest sezon.

Nimeni nu se aștepta ca Argeș să aibă un sezon atât de bun și, de asemenea, anul acesta au fost necesare mai multe puncte pentru calificarea în play-off decât în sezonul trecut, iar astfel de detalii au făcut diferența. Dar, când am analizat aceste șase echipe, toate merită să fie în play-off.

Nu mă gândesc la asta. Cu tot respectul pentru ei și pentru orice alt club, casa mea este aici, echipa mea este aici și singurul meu focus este pe noi. Pentru mine nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește pregătirea meciului, motivația sau altceva. Nu contează cine va fi adversarul nostru în play-off”, a mai spus Kopic.

CFR traversează o formă bună și asta trebuie să ne împingă pe noi să ne ridicăm la cel mai înalt nivel al nostru. Traversez o perioadă bună din carieră, mă simt bine la Dinamo. Alex Pop, atacantul lui Dinamo

