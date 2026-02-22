Lionel Messi, probleme în MLS Starul argentinian, foarte nervos după înfrângere » A vrut să meargă în cabina arbitrilor și a fost ținut de Suarez!

Lionel Messi (38 de ani) se află în centrul unei analize a Major League Soccer (MLS).

Fotbalistul a atras atenția asupra sa printr-un incident petrecut la finalul meciului pierdut de Inter Miami în fața celor de la LAFC, scor 0-3.

Un videoclip apărut pe rețelele de socializare îl surprinde pe starul argentinian în momentul în care pare că vrea să îl confrunte pe arbitrul partidei.

Lionel Messi, anchetat de MLS după înfrângerea din campionat

Videoclipul, publicat de jurnalistul Giovanni Guerrero, îl arată pe Messi în zona tunelului de la LA Memorial Coliseum, la scurt timp după fluierul final.

Starul argentinian îi urmează pe arbitri printr-o ușă. În imagini se vede cum Luis Suarez, prietenul său apropiat și coechipier la Inter Miami, încearcă să îl oprească, trăgându-l de braț.

Messi intră totuși câteva secunde în încăpere, apoi iese și se îndreaptă alături de colegi spre vestiar.

Deocamdată nu este clar dacă încăperea în care a intrat a fost chiar vestiarul arbitrilor.

Acest detaliu poate fi esențial: dacă se confirmă că a pătruns în zona rezervată oficialilor, argentinianul riscă o suspendare.

Totuși, liga nord-americană analizează situația, a declarat un purtător de cuvânt al MLS pentru The Athletic.

Brigada de arbitri de la meciul LAFC - Inter Miami 3-0:

Arbitru: Pierre-Luc Lauziere. Asistenți: Chris Elliott și Jeremy Hanson. Arbitru de rezervă: Jair Marrufo. Arbitru VAR: Kevin Stott. Arbitru AVAR: Claudiu Badea

În 2023, fundașul lui FC Cincinnati, Matt Miazga, a primit trei meciuri de suspendare pentru „conduită nesportivă” după ce a intrat în vestiarul arbitrilor la finalul unui meci de playoff cu New York Red Bulls, conform espn.com.

Inter Miami, înfrângere în primul meci din noul sezon

Situația de pe teren a amplificat și mai mult starea atacantului.

LAFC s-a impus clar, 3-0, în deschiderea sezonului, iar Messi a părăsit terenul vizibil frustrat.

David Martinez a deschis scorul în minutul 37, după o pasă a lui Heung-min Son.

Denis Bouanga a dus scorul la 2-0 în minutul 73, iar Nathan Ordaz a stabilit rezultatul final în minutul 90+4.

Inter Miami se află pe locul 14 în Conferința de Est. Pentru echipa lui Lionel Messi urmează meciul cu Orlando City, pe 2 martie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport