Complexați de Rapid Președintele lui Dinamo, după înfrângerea din derby: „Am vorbit cu Kopic, oricum am aborda, nu reușim să învingem”

Rapid - Dinamo 2-1 . Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre înfrângerea cu giuleștenii.

a vorbit despre înfrângerea cu giuleștenii. Oficialul „câinilor” a comentat și faza controversată din minutul 14 al partidei de pe Arena Națională.

La fel ca în tur, Dinamo a avut mai mult timp mingea în partida cu Rapid, însă giuleștenii au obținut toate punctele.

Andrei Nicolescu: „Rapid a meritat victoria. Ne mai vedem de două ori”

„A fost o redută bună Rapid. A meritat victoria. Felicitări, mergem înainte, dar o noapte grea pentru noi. În loc să fie 1-0 pentru noi, s-a scris meciul la două faze și s-au apărat foarte bine și foarte jos.

Senzația mea a fost tot timpul, cel puțin în repriza a doua, că trebuie să pice golul. Până la urmă nu a picat și Rapid a câștigat. Felicitări, mergem înainte. Ne mai vedem de două ori anul ăsta.

Golul din prelungiri nu mai conta. Undeva între minutele 50 și 80 am avut senzația că vom marca, după care ei au ieșit de acolo, au ținut mingea mai departe, au tras un pic de timp în partea noastră de teren. Una peste alta, o victorie meritată a lor”, a spus Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

FOTO: Rapid - Dinamo 2-1

Andrei Nicolescu: „Rapid rămâne un complex”

Întrebat despre golul marcat de Soro în minutul 15, când scorul era 0-0, anulat de Rareș Vidican pentru un fault anterior comis de Mărginean asupra lui Paraschiv, Kopic a spus:

„Din respect pentru arbitraj, pentru domnul Colțescu (n.r. - arbitrul VAR), nu comentez. Am vorbit cu Kopic, am simțit că orice am face, deocamdată, Rapid rămâne un complex. Oricum am aborda, oricum s-ar întâmpla lucrurile, la final cumva nu reușim să învingem.

Trebuie să trecem peste acest complex, dar e clar că a devenit un complex, cum a fost anul trecut sau la începutul sezonului ăstuia FCSB. Cum a fost FCSB, așa e acum Rapid”, a mai spus oficialul „câinilor”.

FOTO Golul anulat al lui Soro în Rapid - Dinamo

Singura reușită a lui Dinamo a venit în prelungiri, prin fundașul stânga Raul Opruț, care traversează o perioadă bună din punct de vedere ofensiv, cu 6 goluri înscrise în acest sezon.

„E o bucurie defensivă și o bucurie pentru selecționerul României, care are cât mai multe opțiuni. A marcat Borza, a marcat Opruț.

Ce antrenor nu-și dorește să aibă jucători cât mai în formă din care să aleagă?”, a mai spus Nicolescu.

Sincer, nu mă așteptam să pierdem cu Rapid, dar s-a întâmplat din nou și trebuie să mergem înainte, aseară a fost foarte greu. Și Kopic spunea: „Am impresia că orice tactică abordăm, la final de meci nu reușim să învingem”. Să le luăm 6 puncte în play-off! Andrei Nicolescu

Din 2024 până în 2026, Kopic a întâlnit Rapid de 7 ori, perioadă în care a obținut trei remize și a suferit patru înfrângeri.

„Sunt 4 echipe în România cu care Kopic a jucat și pe care nu le-a bătut niciodată. Într-adevăr, seria este lungă cu Rapid.

Ar mai fi Sepsi, care nu mai e în prima ligă, ar fi FC U Craiova, care nu mai e, și FC Argeș”, a mai spus oficialul „câinilor”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport