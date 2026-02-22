Complexați de Rapid  Președintele lui Dinamo, după înfrângerea din derby: „Am vorbit cu Kopic, oricum am aborda, nu reușim să învingem” +31 foto
Andrei Nicolescu FOTO GOLAZO.ro
Superliga

Complexați de Rapid Președintele lui Dinamo, după înfrângerea din derby: „Am vorbit cu Kopic, oricum am aborda, nu reușim să învingem”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 21:11
  • Rapid - Dinamo 2-1. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre înfrângerea cu giuleștenii.
  • Oficialul „câinilor” a comentat și faza controversată din minutul 14 al partidei de pe Arena Națională.

La fel ca în tur, Dinamo a avut mai mult timp mingea în partida cu Rapid, însă giuleștenii au obținut toate punctele.

„Sigur că avea o anumită teamă” Ioan Andone a vorbit cu Mircea Lucescu, înainte de barajul cu Turcia: „Discuția a durat cam zece minute”
Citește și
„Sigur că avea o anumită teamă” Ioan Andone a vorbit cu Mircea Lucescu, înainte de barajul cu Turcia: „Discuția a durat cam zece minute”
Citește mai mult
„Sigur că avea o anumită teamă” Ioan Andone a vorbit cu Mircea Lucescu, înainte de barajul cu Turcia: „Discuția a durat cam zece minute”

Andrei Nicolescu: „Rapid a meritat victoria. Ne mai vedem de două ori”

„A fost o redută bună Rapid. A meritat victoria. Felicitări, mergem înainte, dar o noapte grea pentru noi. În loc să fie 1-0 pentru noi, s-a scris meciul la două faze și s-au apărat foarte bine și foarte jos.

Senzația mea a fost tot timpul, cel puțin în repriza a doua, că trebuie să pice golul. Până la urmă nu a picat și Rapid a câștigat. Felicitări, mergem înainte. Ne mai vedem de două ori anul ăsta. 

Golul din prelungiri nu mai conta. Undeva între minutele 50 și 80 am avut senzația că vom marca, după care ei au ieșit de acolo, au ținut mingea mai departe, au tras un pic de timp în partea noastră de teren. Una peste alta, o victorie meritată a lor”, a spus Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

FOTO: Rapid - Dinamo 2-1

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+31 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Nicolescu: „Rapid rămâne un complex”

Întrebat despre golul marcat de Soro în minutul 15, când scorul era 0-0, anulat de Rareș Vidican pentru un fault anterior comis de Mărginean asupra lui Paraschiv, Kopic a spus:

„Din respect pentru arbitraj, pentru domnul Colțescu (n.r. - arbitrul VAR), nu comentez. Am vorbit cu Kopic, am simțit că orice am face, deocamdată, Rapid rămâne un complex. Oricum am aborda, oricum s-ar întâmpla lucrurile, la final cumva nu reușim să învingem.

Trebuie să trecem peste acest complex, dar e clar că a devenit un complex, cum a fost anul trecut sau la începutul sezonului ăstuia FCSB. Cum a fost FCSB, așa e acum Rapid”, a mai spus oficialul „câinilor”.

FOTO Golul anulat al lui Soro în Rapid - Dinamo

Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (6).jpeg
Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (6).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (1).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (2).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (3).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (4).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (5).jpeg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Singura reușită a lui Dinamo a venit în prelungiri, prin fundașul stânga Raul Opruț, care traversează o perioadă bună din punct de vedere ofensiv, cu 6 goluri înscrise în acest sezon.

„E o bucurie defensivă și o bucurie pentru selecționerul României, care are cât mai multe opțiuni. A marcat Borza, a marcat Opruț.

Ce antrenor nu-și dorește să aibă jucători cât mai în formă din care să aleagă?”, a mai spus Nicolescu.

Sincer, nu mă așteptam să pierdem cu Rapid, dar s-a întâmplat din nou și trebuie să mergem înainte, aseară a fost foarte greu. Și Kopic spunea: „Am impresia că orice tactică abordăm, la final de meci nu reușim să învingem”. Să le luăm 6 puncte în play-off! Andrei Nicolescu

Din 2024 până în 2026, Kopic a întâlnit Rapid de 7 ori, perioadă în care a obținut trei remize și a suferit patru înfrângeri.

„Sunt 4 echipe în România cu care Kopic a jucat și pe care nu le-a bătut niciodată. Într-adevăr, seria este lungă cu Rapid.

Ar mai fi Sepsi, care nu mai e în prima ligă, ar fi FC U Craiova, care nu mai e, și FC Argeș”, a mai spus oficialul „câinilor”.

Citește și

Întâlnire cu Pușcaș Cum a fost surprins atacantul, înainte de a semna contractul cu Dinamo
Superliga
20:29
Întâlnire cu Pușcaș Cum a fost surprins atacantul, înainte de a semna contractul cu Dinamo
Citește mai mult
Întâlnire cu Pușcaș Cum a fost surprins atacantul, înainte de a semna contractul cu Dinamo
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Superliga
18:17
Dinamo, reacție oficială Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Citește mai mult
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
dinamo bucuresti liga 1 rapid andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
Superliga
22.02
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off” Victor Angelescu, despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
Citește mai mult
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Superliga
22.02
„Cei de la VAR au venit mai târziu” Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Citește mai mult
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Campionate
22.02
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Citește mai mult
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Campionate
22.02
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick, victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Citește mai mult
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Cei de la VAR au venit mai târziu” Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
23:55
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce peluza sud a luat foc
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce  peluza sud a luat foc
23:03
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
23:33
Prime pentru play-off Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
 Prime pentru play-off   Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Top stiri din sport
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Superliga
22.02
Dinamo, reacție oficială Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Citește mai mult
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Jocurile Olimpice
22.02
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Citește mai mult
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
Stranieri
22.02
Chivu, record la Inter Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important
Citește mai mult
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
22.02
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Citește mai mult
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 55 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share