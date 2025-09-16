Cartonaș Panini, preț record Un colecționar al celebrelor stickere a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. Messi, în prim plan

Un colecționar a cumpărat un cartonaș Panini cu Lionel Messi (38 de ani) din sezonul de debut al argentinianului pentru prima formație a celor de la FC Barcelona, pentru 1.5 milioane de dolari.

Tranzacția a setat recordul mondial pentru suma de achiziție a unui cartonaș cu un fotbalist.

Record mondial: 1.5 milioane de dolari pentru un cartonaș Panini cu Messi

Cartonașul Panini ce îl înfățișa pe Lionel Messi în sezonul 2004-2005 a fost vândut online, prin intermediul rețelei Fanatics Collect, cu 1.5 milioane de dolari, fiind stabilit astfel un nou record mondial.

Professional Sports Authenticator (PSA) a notat piesa cu 10 din 10. Evaluarea a confirmat că există 838 de exemplare în întreaga lume, 20 dintre acestea fiind în stare perfectă.

Este pentru prima oară când un abțibild cu un fotbalist este vândut pentru o asemenea sumă. Recordul anterior data din 2022 și era deținut de un cartonaș care îl avea în prim plan pe legendarul Pele la Cupa Mondială din 1958.

1.33 milioane de dolari a fost suma tranzacției cartonașului lui Pele

Fanatic Collect, tranzacții de 8 milioane de dolari în luna august

Reţeaua de vânzări private a Fanatics Collect ajută colecționarii care vor să cumpere carduri rare, despre care nu se ştie în mod public că sunt de vânzare.

Fanatics Collect intermediază tranzacții de cartonașe din mai multe arii sportive.

În august, prima lună completă de funcționare a rețelei, aceasta a generat 8 milioane de dolari în 30-40 de tranzacţii, scrie espn.com, care citează Fanatics.

