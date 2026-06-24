Record nebun la CM 2026 Messi și Ronaldo se întrec pentru aceeași bornă istorică » Un nou gol poate rupe egalitatea dintre cei doi rivali

Lionel Messi (39 de ani) și Cristiano Ronaldo (41 de ani) continuă duelul recordurilor și la Campionatul Mondial din 2026.

Cei doi, rivali direcți în La Liga pe vremea când evoluau pentru Barcelona, respectiv Real Madrid, au ajuns la aceeași bornă istorică.

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Ambii au o distanță de 20 de ani și 11 zile între primul și cel mai recent gol reușit la turneul final.

Messi și Ronaldo se întrec pentru aceeași bornă istorică la CM 2026

Messi a marcat pentru prima dată la Mondial pe 16 iunie 2006, contra Serbiei și Muntenegrului, iar Ronaldo a făcut-o o zi mai târziu, pe 17 iunie 2006, împotriva Iranului.

Recordul a fost egalat după ultimele reușite ale celor doi la CM 2026.

Messi a început Mondialul cu un hat-trick în victoria Argentinei cu Algeria, scor 3-0, apoi a marcat din nou, o „dublă”, în meciul cu Austria (2-0).

Ronaldo a răspuns la rândul său cu două goluri în victoria Portugaliei cu Uzbekistan, scor 5-0, din Grupa K.

Foto: Ronaldo, în timpul meciului cu Uzbekistan

Portughezul a devenit, cu această ocazie, primul fotbalist care marchează la șase ediții diferite de Campionat Mondial.

Niciun alt jucător nu se apropie de borna stabilită de Messi și Ronaldo, conform beIN SPORTS France

Miroslav Klose - 12 ani și 40 de zile

Michael Laudrup - 12 ani și 19 zile

Ivica Olic - 12 ani și 13 zile

Messi și Ronaldo au ajuns la acest record datorită longevității lor la cel mai înalt nivel.

Argentinianul a devenit la acest turneu primul jucător care apare la șase ediții ale Cupei Mondiale, performanță egalată apoi de Cristiano Ronaldo.

Recordul rămâne însă deschis. Argentina și Portugalia sunt calificate în faza următoare, astfel că orice nou gol marcat de Messi sau Ronaldo la acest Mondial ar rupe egalitatea și ar mări și mai mult distanța.

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