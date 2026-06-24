Gest de fair-play după Anglia - Ghana Bellingham a fost desemnat omul meciului, dar spune că nu merita premiul: „Ar fi trebuit să meargă la unul dintre ei”
Jude Bellingham. Foto: fifa.com
Campionatul Mondial

Gest de fair-play după Anglia - Ghana Bellingham a fost desemnat omul meciului, dar spune că nu merita premiul: „Ar fi trebuit să meargă la unul dintre ei”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 11:36
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 11:37
  • Jude Bellingham (22 de ani) a fost desemnat omul meciului în Anglia - Ghana, scor 0-0, din Grupa L.
  • Mijlocașul lui Real Madrid a surprins când a spus că nu merita premiul.
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Fotbalistul susține că premiul ar fi trebuit să ajungă la unul dintre jucătorii Ghanei, după prestația defensivă solidă a echipei lui Carlos Queiroz.

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Jude Bellingham a fost desemnat omul meciului, dar susține că nu merita trofeul

Mijlocașul lui Real Madrid vine după un sezon în care a contribuit la 13 goluri, cu 8 reușite și 5 pase decisive în 40 de partide la formația spaniolă.

Ca să fiu sincer, nu îl meritam. Probabil ar fi trebuit să fie pentru unul dintre băieții lor, care s-au apărat foarte bine.

Le sunt recunoscător celor care au votat, dar probabil ar fi trebuit să meargă la unul dintre jucătorii lor”, a spus Bellingham.

Anglia venea după victoria cu 4-2 în fața Croației, însă nu a reușit să treacă de Ghana în al doilea meci al grupei.

Rezultatul a păstrat deschisă lupta pentru calificare, iar Bellingham a încercat să transmită un mesaj liniștitor fanilor.

„Ca întotdeauna, este febra celui de-al doilea meci, nu? Cu Anglia mereu se întâmplă așa: câștigi primul meci, faci lucrurile bine, iar apoi remizezi în al doilea

(n.r. - fanilor) le-aș spune să stea calmi. Deja ne gândim la următorul meci”, a mai spus Bellingham, conform as.com.

Clasamentul în Grupa L de la Campionatul Mondial:

  • Anglia - 4 puncte
  • Ghana - 4 puncte
  • Croația - 3 puncte
  • Panama - 0 puncte
Dar este în regulă. Cred că ei au jucat pentru egal, pentru că asta îi califica. Și foarte bine pentru ei, au făcut o treabă excelentă. Suporterilor le-aș spune să rămână calmi. Ne gândim deja la următorul meci. Jude Bellingham, mijlocașul Angliei

Bellingham a fost întrebat și despre viitorul său la Real Madrid, în contextul schimbărilor pregătite de club pentru noul sezon.

„Mourinho este un antrenor de top, sunt foarte fericit”, a spus fotbalistul.

Întrebat despre noile achiziții ale lui Real Madrid, mijlocașul a răspuns:

„Sunt foarte mulțumit. Sunt jucători cu multă calitate, cu multă experiență. Acum sunt concentrat pe Anglia, dar îmi plac foarte mult transferurile pe care le fac”.

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