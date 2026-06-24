Jude Bellingham (22 de ani) a fost desemnat omul meciului în Anglia - Ghana, scor 0-0, din Grupa L.

Mijlocașul lui Real Madrid a surprins când a spus că nu merita premiul.

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Fotbalistul susține că premiul ar fi trebuit să ajungă la unul dintre jucătorii Ghanei, după prestația defensivă solidă a echipei lui Carlos Queiroz.

Jude Bellingham a fost desemnat omul meciului, dar susține că nu merita trofeul

Mijlocașul lui Real Madrid vine după un sezon în care a contribuit la 13 goluri, cu 8 reușite și 5 pase decisive în 40 de partide la formația spaniolă.

„Ca să fiu sincer, nu îl meritam. Probabil ar fi trebuit să fie pentru unul dintre băieții lor, care s-au apărat foarte bine.

Le sunt recunoscător celor care au votat, dar probabil ar fi trebuit să meargă la unul dintre jucătorii lor”, a spus Bellingham.

Anglia venea după victoria cu 4-2 în fața Croației, însă nu a reușit să treacă de Ghana în al doilea meci al grupei.

Jude Bellingham says he didn't deserve to be named Player of the Match in England's 0-0 draw with Ghana. pic.twitter.com/AUN5AA4Ywa — BBC Sport (@BBCSport) June 23, 2026

Rezultatul a păstrat deschisă lupta pentru calificare, iar Bellingham a încercat să transmită un mesaj liniștitor fanilor.

„Ca întotdeauna, este febra celui de-al doilea meci, nu? Cu Anglia mereu se întâmplă așa: câștigi primul meci, faci lucrurile bine, iar apoi remizezi în al doilea

(n.r. - fanilor) le-aș spune să stea calmi. Deja ne gândim la următorul meci”, a mai spus Bellingham, conform as.com.

Clasamentul în Grupa L de la Campionatul Mondial:

Anglia - 4 puncte

Ghana - 4 puncte

Croația - 3 puncte

Panama - 0 puncte

Dar este în regulă. Cred că ei au jucat pentru egal, pentru că asta îi califica. Și foarte bine pentru ei, au făcut o treabă excelentă. Suporterilor le-aș spune să rămână calmi. Ne gândim deja la următorul meci. Jude Bellingham, mijlocașul Angliei

Bellingham a fost întrebat și despre viitorul său la Real Madrid, în contextul schimbărilor pregătite de club pentru noul sezon.

„Mourinho este un antrenor de top, sunt foarte fericit”, a spus fotbalistul.

Întrebat despre noile achiziții ale lui Real Madrid, mijlocașul a răspuns:

„Sunt foarte mulțumit. Sunt jucători cu multă calitate, cu multă experiență. Acum sunt concentrat pe Anglia, dar îmi plac foarte mult transferurile pe care le fac”.

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