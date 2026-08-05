Neymar a clacat FOTO: A urlat cât l-a ținut gura, provocându-i pe președintele, staff-ul și jucătorii echipei eliminate de Santos din Cupa Braziliei: „Un vagabond!”

Neymar (34 de ani) și-a pierdut cumpătul la finalul partidei Remo - Santos 0-1, din 16-imile Cupei Braziliei.

În ciuda calificării obținute, starul brazilian a fost extrem de nervos, a urlat spre adversari și i-a ironizat pe președintele, staff-ul și jucătorii formației adverse.

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După 0-0 în prima manșă, Santos s-a impus în retur cu scorul de 1-0. Unica reușită a partidei a fost semnată de Rony (31 de ani), în minutul 74, din pasa decisivă a lui Neymar, introdus pe teren la începutul reprizei secunde.

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La finalul meciului, fostul star de la Barcelona și PSG a fost protagonistul unui scandal de proporții.

În timpul meciului, starul de la Santos a fost insultat de fanii adverși, care i-au strigat obscenități, dar el a răspuns zâmbind și trimițându-le pupici.

Torcida do Remo no Mangueirão: "Ei, Neymar, vai tomar no c..."



Neymar:



📽️@vaipedrolopes pic.twitter.com/tQSBhaUgQg — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

După meci, n-a mai fost deloc la fel de calm și zâmbitor.

În drum spre vestiare, Neymar a avut o ieșire nervoasă și i-a provocat pe oficialii și jucătorii echipei adverse, adresându-le mai multe insulte și remarce ironice, scrie dailysports.net.

Brazilianul a fost ținut cu greu de oamenii de ordine și de coechipieri. În timp ce urla către suporterii rivalei, prezenți în acea zonă, atacantul bătea în repetate rânduri cu palma în stema lui Santos de pe tricou, într-un gest provocator, iar la un moment dat a început chiar să danseze în fața acestora.

Antonio Carlos Teixeira: „Vagabondul ăla de Neymar s-a comportat ca un clovn”

Președintele lui Remo a fost dur și vehement la adresa lui Neymar:

„Santos nu are nevoie de așa ceva. Acest vagabond de Neymar, care e idolatrizat de o grămadă de copii și care a făcut tot felul de prostii aici, a venit totuși să ne provoace. Așadar, noi suntem vinovați că idolatrizăm o grămadă de vagabonzi ca tipul ăsta” , a declarat Antonio Carlos Teixeira, citat de as.com.

Nici plecarea starului brazilian de la stadion nu a fost lipsită de momente tensionate. Mașina în care se afla atacantul a fost împinsă de suporterii lui Remo, furioși pe gesturile făcute de acesta.

CLIMA CAÓTICO! 🚨 Na saída do Estádio Mangueirão, o veículo que transportava Neymar foi cercado por torcedores do Remo.



A movimentação aconteceu após a partida e chamou a atenção na área externa do estádio. pic.twitter.com/qNOD5QiLcR — Santos FC Vila Belmiro (@SVilabelmiro) August 5, 2026

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