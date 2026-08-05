Neymar a clacat FOTO:  A urlat cât l-a ținut gura, provocându-i pe președintele, staff-ul și jucătorii echipei eliminate de Santos din Cupa Braziliei: „Un vagabond!” +7 foto
Neymar a urlat și a provocat conducerea și jucătorii echipei adverse după ce Santos a eliminat-o pe Remo din Cupă/ Foto: captură X
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Neymar a clacat FOTO: A urlat cât l-a ținut gura, provocându-i pe președintele, staff-ul și jucătorii echipei eliminate de Santos din Cupa Braziliei: „Un vagabond!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 11:19
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 11:19
  • Neymar (34 de ani) și-a pierdut cumpătul la finalul partidei Remo - Santos 0-1, din 16-imile Cupei Braziliei.
  • În ciuda calificării obținute, starul brazilian a fost extrem de nervos, a urlat spre adversari și i-a ironizat pe președintele, staff-ul și jucătorii formației adverse.
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După 0-0 în prima manșă, Santos s-a impus în retur cu scorul de 1-0. Unica reușită a partidei a fost semnată de Rony (31 de ani), în minutul 74, din pasa decisivă a lui Neymar, introdus pe teren la începutul reprizei secunde.

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FOTO: Neymar a clacat după ce Santos a eliminat-o pe Remo din Cupa Braziliei

La finalul meciului, fostul star de la Barcelona și PSG a fost protagonistul unui scandal de proporții.

În timpul meciului, starul de la Santos a fost insultat de fanii adverși, care i-au strigat obscenități, dar el a răspuns zâmbind și trimițându-le pupici.

După meci, n-a mai fost deloc la fel de calm și zâmbitor.

În drum spre vestiare, Neymar a avut o ieșire nervoasă și i-a provocat pe oficialii și jucătorii echipei adverse, adresându-le mai multe insulte și remarce ironice, scrie dailysports.net.

Brazilianul a fost ținut cu greu de oamenii de ordine și de coechipieri. În timp ce urla către suporterii rivalei, prezenți în acea zonă, atacantul bătea în repetate rânduri cu palma în stema lui Santos de pe tricou, într-un gest provocator, iar la un moment dat a început chiar să danseze în fața acestora.

Neymar a urlat și a provocat conducerea și jucătorii celor de la Remo, după ce Santos i-a eliminat din Cupa Braziliei .jpg
Neymar a urlat și a provocat conducerea și jucătorii celor de la Remo, după ce Santos i-a eliminat din Cupa Braziliei .jpg

Galerie foto (7 imagini)

Neymar a urlat și a provocat conducerea și jucătorii celor de la Remo, după ce Santos i-a eliminat din Cupa Braziliei .jpg Neymar a urlat și a provocat conducerea și jucătorii celor de la Remo, după ce Santos i-a eliminat din Cupa Braziliei.jpg Neymar a urlat și a provocat conducerea și jucătorii celor de la Remo, după ce Santos i-a eliminat din Cupa Braziliei .jpg Neymar a urlat și a provocat conducerea și jucătorii celor de la Remo, după ce Santos i-a eliminat din Cupa Braziliei. jpg Neymar a urlat și a provocat conducerea și jucătorii celor de la Remo, după ce Santos i-a eliminat din Cupa Braziliei.jpg
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Antonio Carlos Teixeira: „Vagabondul ăla de Neymar s-a comportat ca un clovn”

Președintele lui Remo a fost dur și vehement la adresa lui Neymar:

„Santos nu are nevoie de așa ceva. Acest vagabond de Neymar, care e idolatrizat de o grămadă de copii și care a făcut tot felul de prostii aici, a venit totuși să ne provoace. Așadar, noi suntem vinovați că idolatrizăm o grămadă de vagabonzi ca tipul ăsta”, a declarat Antonio Carlos Teixeira, citat de as.com.

Nici plecarea starului brazilian de la stadion nu a fost lipsită de momente tensionate. Mașina în care se afla atacantul a fost împinsă de suporterii lui Remo, furioși pe gesturile făcute de acesta.

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