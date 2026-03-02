Mihai Teja iese la atac A plecat de la Metaloglobus și a pus tunurile pe președintele clubului: „Se crede mare și tare! Ăsta e nivelul”

Mihai Teja (47 de ani) a ieșit la atac după despărțirea de Metaloglobus. Clubul a anunțat, luni, plecarea antrenorului de pe banca tehnică.

Tehnicianul l-a pus la zid pe Marius Burcă (50 de ani), președintele grupării bucureștene.

Mihai Teja și-a anunțat plecarea de la Metaloglobus la finele meciului pierdut cu U Craiova, scor 1-2, iar acum a intrat în conflict cu Marius Burcă, președintele clubului.

Mihai Teja: „Ăsta e nivelul de la acest club”

Antrenorul a dezvăluit că, înainte de meciul de pe „Ion Oblemenco”, atacantul Martin Toutou și-a uitat ghetele la București și l-a taxat pe Burcă pentru salariile mici pe care le acordă la nivelul primei ligi.

„Ce să mai comentez? Este adevărat. M-am trezit la stadion înainte de meciul cu Craiova cu Toutou că și-a uitat ghetele de fotbal la București.

Mi s-a cerut acordul să plece cineva de la noi din club prin oraș, în Craiova, să îi caute de urgență o pereche de ghete. Sincer, nici nu am știut că respectiva persoană a luat din greșeală ghete de rugby.

Eu l-am întrebat pe Toutou dacă se simte ok în ele, iar el mi-a zis că da. Ce era să îi mai fac dacă el mi-a spus că se simte ok în ele?

Ăsta e nivelul de la acest club și e trist că la prima ligă ne lovim de astfel de întâmplări.

Dar, dacă dai 2.000-2.500 de euro salariu pe lună la nivelul primei ligi, uite că dai și de jucători care nu sunt în stare să aibă grijă să vină cu ghete la meciuri.

Eu am plecat acum de la Metaloglobus și sper să fie mulțumiți cei care m-au vrut plecat”, a declarat Teja, citat de prosport.ro.

Mihai Teja: „Dacă avem buget de ultimul loc, uite că la prima ligă nu mai merge să stai mai sus de ultimul loc”

Teja a vorbit și despre bugetul foarte mic primit din partea clubului și a dezvăluit că nu a putut să aducă unul din jucătorii doriți de el, din cauza acestui impediment.

„Cu domnul Imad nu am avut și nu am nicio problemă, însă față de domnul Marius Burcă, președintele clubului, nu pot spune același lucru.

Păi, mai întâi de toate oferă condiții și buget normal unui antrenor de prima ligă din România și apoi poți să vii cu pretenții, că vezi Doamne nu avem rezultate și suntem pe ultimul loc.

Marius Burcă, președintele de la Metaloglobus/ Foto: FRF.ro

Însă voi ce buget mi-ați oferit? Buget de ultimul loc, nu? Păi dacă avem buget de ultimul loc, uite că la prima ligă nu mai merge să stai mai sus de ultimul loc în clasament. Aveam cumva bugetele și condițiile lui FCU și Sepsi când au retrogradat?

Dacă aveam asemenea bugete, atunci da, mă puteați trage la răspundere.

Dar chiar și așa, cu acești băieți pe care i-am avut la dispoziție am făcut tot ce s-a putut și am obținut și unele victorii spectaculoase.

Însă domnul Burcă a început să îmi tot reproșeze unele lucruri, de parcă dânsul e mare și tare și a condus nu știu ce mari echipe. Pe unde a fost dânsul?

Vrea să le facă pe toate la acest club și probabil s-a simțit deranjat când a văzut că îi refuz unii jucători pe care îi voia la Metaloglobus, că astfel nu îmi explic ce a avut cu mine. Ok, eu l-am adus pe Ely Fernandes, dar vedeți că el așa bătrân cum este tot a dat cinci goluri și e golgheterul echipei alături de Huiban.

El a acceptat să vină în actualele condiții. Pe banii ăia îți vin jucători care își uită ghetele la stadion, îți vin jucători împrumutați, Camara și Abey, cei care au jucat anul trecut prin play-out-ul Ligii 2, îți vin jucători care au tot fost accidentați în ultimele luni, îți vin jucători mai în vârstă și tot așa. Uite, am vrut să îl aduc pe Carlos Fortes în atac.

Carlos Fortes (dreapta) pe vremea când evolua la U Craiova/ FOTO: sportpictures.eu

Nu știu dacă vă mai amintiți de el. E atacantul acela puternic, cu părul mare, care a fost la Mediaș și la Craiova, dar când a auzit că îi pot oferi salariu doar de 2000, hai 2.500 de euro pe lună, la prima ligă din România, știți ce mi-a spus?

Că la banii ăia îl trimite în locul lui pe nepotul său, care joacă prin Liga 4 de prin Portugalia.

De condițiile de antrenamente mai are rost să vorbim? Vă repet: cu domnul Imad nu am avut niciun fel de problemă. Am avut o relație foarte bună cu dumnealui. În schimb, nu același lucru îl pot spune despre Marius Burcă”, a adăugat Teja.

Mihai Teja: „Vreau ca domnul Burcă să pună presiune să se rezolve problema legată de pariuri”

Nu în ultimul rând, fostul tehnician al formației din Pantelimon a reamintit de scandalul pariurilor de la Metaloglobus.

Acesta își dorește ca Marius Burcă să facă presiuni la FRF sau să vreun alt demers pentru a afla adevărul.

„Ați văzut și voi arestările de la Păulești, cele legate de jocul la pariuri, nu? Ați uitat că la Comisia de Integritate de la FRF e deschis un dosar legat și de Metaloglobus și s-au făcut niște audieri?

Ce doresc cei de Metaloglobus să se întâmple? Să aibă loc arestări ca să aflăm adevărul? Eu vreau ca domnul Burcă să facă ceva.

Nu știu ce, dar nu imi place că stă și așteaptă. Toți vrem să aflăm mai repede adevărul. A fost sau nu a fost ceva necurat?

Eu mă știu nevinovat și curat, dar îmi doresc să se afle un răspuns cât mai repede. Dacă sunt vinovați, atunci vinovații să plătească. Dacă nu, atunci să se iasă public și să se spună rezultatul anchetei.

Eu nu vreau ca presa să trăiască cu ideea că eu am antrenat fotbaliști care jucau la pariuri”, a concluzionat Teja pentru sursa citată.

Metaloglobus a anunțat oficial despărțirea de Mihai Teja

„COMUNICAT OFICIAL

FC Metaloglobus București și antrenorul Mihai Teja au ajuns la un acord privind încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale.

Îi mulțumim pentru activitatea desfășurată pe durata mandatului său și pentru munca depusă în cadrul clubului.

Îi dorim succes în continuarea carierei profesionale.

FC Metaloglobus București” a anunțat Metaloglobus pe pagina de Facebook.

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, actualul antrenor al celor de la CS Dinamo (Liga 2) îl va înlocui pe banca tehnică pe Teja.

