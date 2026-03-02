Alcool la Farul - CFR Directorul unei firme din subordinea Primăriei Constanța, surprins în timp ce bea vin la meci. Clubul riscă o amendă drastică

FARUL - CFR CLUJ 1-2. A fost încălcată Legea nr. 4/2008 la partida de la Ovidiu, care interzice consumul de băuturi alcoolice în incinta stadionului.

Înainte de startul partidei, oamenii de la loji au fost surprinși consumând vin, scrie gsp.ro.

Printre protagoniști s-a aflat și Stere Hira (54 de ani), directorul Confort Urban, societate aflată în subordinea Consiliului Local Constanța.

Hira ocupă această funcție din iulie 2022. În perioada 2009 - 2021, acesta a fost administratorul companiei de turism S.C. PREMIUM LAC S.R.L. Eforie Nord, iar pentru o scurtă perioadă director general al R.A.E.D.P.P. Constanța (Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat).

„Interzice consumul de băuturi alcoolice în arena sportivă, potrivit Legii nr. 4/2008, art. 10 alin. (1) lit. k:

k) să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă”, se arată în fragmentul din Legea 4 care interzice consumul de alcool pe stadioanele din România.

Ce riscă Farul

În urma celor întâmplate, Farul riscă o amendă drastică. În stagiunea actuală, Dinamo s-a ales cu o sancțiune de 37.000 de lei tot după un meci cu CFR Cluj, 2-1.

Csikszereda a trebuit să scoată și ea din buzunar 30.000 de lei, după ce suporterii au consumat alcool la o înfrângere cu Rapid (0-2).

Organizatorului meciului: - amendă contravențională în valoare de 30.000 lei, pentru nerespectarea obligației de a interzice consumul de băuturi alcoolice în arena sportivă, potrivit Legii nr. 4/2008, art. 10 alin. (1) lit. k. Fragment din comunicatul emis de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu Mureş

Modificarea Legii 4 a primit undă verde în Senat

La finalul anului 2025, la Senat a fost depusă propunerea legislativă menită să modifice și să completeze Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare.

Alte schimbări majore ale proiectului vizează regimul consumului de băuturi alcoolice pe stadioane și organizarea show-urilor pirotehnice, la competițiile sportive.

Principalele noutăți vizează atât siguranța spectatorilor, cât și responsabilitățile organizatorilor:

Controlul preventiv al autovehiculelor - verificarea sumară a mașinilor din zona arenelor sportive se realizează de personalul de ordine și siguranță, dar și de către Jandarmerie, atunci când situaţia impune, pe baza datelor şi infomaţiilor de interes operativ. Măsura are ca scop prevenirea introducerii în perimetrul competițiilor sportive a obiectelor sau materialelor interzise.

- verificarea sumară a mașinilor din zona arenelor sportive se realizează de personalul de ordine și siguranță, dar și de către Jandarmerie, atunci când situaţia impune, pe baza datelor şi infomaţiilor de interes operativ. Măsura are ca scop prevenirea introducerii în perimetrul competițiilor sportive a obiectelor sau materialelor interzise. Reguli stricte pentru acces și securitate - se introduc noi categorii de personal – agent de securitate competiții sportive și steward sportiv, cu atribuții precise pentru menținerea ordinii.

- se introduc noi categorii de personal – agent de securitate competiții sportive și steward sportiv, cu atribuții precise pentru menținerea ordinii. Băuturile alcoolice sub control strict - consumul de alcool este permis doar în spații special amenajate, cu limitări privind concentrația și interdicție pentru minori.

- consumul de alcool este permis doar în spații special amenajate, cu limitări privind concentrația și interdicție pentru minori. Lojele oferă servicii premium și pot servi alcool fără restricții de tărie, în cantități controlate de organizator.

În restul arenei, suporterilor le este interzisă consumarea alcoolului, cu excepția băuturilor slab alcoolizate (până la 5%), doar în zonele autorizate.

Este interzis consumul de alcool în spațiile cu vedere directă asupra terenului, inclusiv tribunele, pe durata jocului.

Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice către/de către persoane aflate în stare vădită de beţie este interzisă.

Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice permise se pot realiza exclusiv pe o perioadă limitată, respectiv în intervalul de o oră anterior începerii competiţiei sau a jocului sportiv şi până la fluierul final, exclusiv pe baza scanării şi validării documentului de acces.

permise se pot realiza exclusiv pe o perioadă limitată, respectiv în intervalul de o oră anterior începerii competiţiei sau a jocului sportiv şi până la fluierul final, exclusiv pe baza scanării şi validării documentului de acces. Se interzice introducerea sau distribuirea de băuturi în recipiente de sticlă, recipiente metalice ori alte recipiente susceptibile de a fi utilizate ca obiecte contondente.

Supraveghere video obligatorie - organizatorii trebuie să monitorizeze video comportamentul spectatorilor și zonele de acces, iar imaginile vor putea fi folosite ca probe în caz de contravenții sau infracțiuni.

- organizatorii trebuie să monitorizeze video comportamentul spectatorilor și zonele de acces, iar imaginile vor putea fi folosite ca probe în caz de contravenții sau infracțiuni. Articole pirotehnice doar cu autorizare - folosirea artificiilor și a altor articole pirotehnice este permisă doar cu avizul autorităților și în zone special amenajate.

- folosirea artificiilor și a altor articole pirotehnice este permisă doar cu avizul autorităților și în zone special amenajate. Amenzi și sancțiuni mai dure - contravențiile spectatorilor vor fi sancționate cu amenzi între 400 și 7.500 de lei, iar accesul la competiții poate fi interzis pentru perioade de 6 luni sau până la 2 ani, în funcție de gravitatea faptei. În plus, se poate aplica și munca în folosul comunității, între 50 și 200 de ore.

- contravențiile spectatorilor vor fi sancționate cu amenzi între 400 și 7.500 de lei, iar accesul la competiții poate fi interzis pentru perioade de 6 luni sau până la 2 ani, în funcție de gravitatea faptei. În plus, se poate aplica și munca în folosul comunității, între 50 și 200 de ore. Organizatorii riscă amenzi între 15.000 și 250.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor legale.

Suspendarea dreptului de a organiza jocuri cu spectatori - dacă se aplică o amendă, agentul constatator informează organizatorul sau federația de specialitate, care poate lua măsuri administrative, precum suspendarea dreptului de a desfășura jocuri cu spectatori în arena respectivă sau restricționarea accesului spectatorilor în anumite sectoare de tribună, pentru o perioadă de 30-90 de zile.

- dacă se aplică o amendă, agentul constatator informează organizatorul sau federația de specialitate, care poate lua măsuri administrative, precum suspendarea dreptului de a desfășura jocuri cu spectatori în arena respectivă sau restricționarea accesului spectatorilor în anumite sectoare de tribună, pentru o perioadă de 30-90 de zile. Sancțiuni pentru federații - nerespectarea prevederilor de către federația de specialitate se sancționează cu amendă între 70.000 și 100.000 lei.

Legea 4/2008 a fost adoptată în timpul mandatului lui Dumitru Dragomir la Liga Profesionistă de Fotbal și are ca scop prevenirea și combaterea violenței în sport.

