Alcool la Farul - CFR Directorul unei firme din subordinea Primăriei Constanța, surprins în timp ce bea vin la meci. Clubul riscă o amendă drastică +7 foto
Stere Hira/ Foto: ziuadeconstanța.ro
Superliga

Alcool la Farul - CFR Directorul unei firme din subordinea Primăriei Constanța, surprins în timp ce bea vin la meci. Clubul riscă o amendă drastică

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 11:16
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 11:16
  • FARUL - CFR CLUJ 1-2. A fost încălcată Legea nr. 4/2008 la partida de la Ovidiu, care interzice consumul de băuturi alcoolice în incinta stadionului.

Înainte de startul partidei, oamenii de la loji au fost surprinși consumând vin, scrie gsp.ro.

Mihai Teja iese la atac A plecat de la Metaloglobus și a pus tunurile pe președintele clubului: „Se crede mare și tare! Ăsta e nivelul”
Citește și
Mihai Teja iese la atac A plecat de la Metaloglobus și a pus tunurile pe președintele clubului: „Se crede mare și tare! Ăsta e nivelul”
Citește mai mult
Mihai Teja iese la atac A plecat de la Metaloglobus și a pus tunurile pe președintele clubului: „Se crede mare și tare! Ăsta e nivelul”

FARUL - CFR CLUJ 1-2. Legea nr 4/2008 a fost încălcată la Ovidiu

Printre protagoniști s-a aflat și Stere Hira (54 de ani), directorul Confort Urban, societate aflată în subordinea Consiliului Local Constanța.

Hira ocupă această funcție din iulie 2022. În perioada 2009 - 2021, acesta a fost administratorul companiei de turism S.C. PREMIUM LAC S.R.L. Eforie Nord, iar pentru o scurtă perioadă director general al R.A.E.D.P.P. Constanța (Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat).

„Interzice consumul de băuturi alcoolice în arena sportivă, potrivit Legii nr. 4/2008, art. 10 alin. (1) lit. k:

k) să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă”, se arată în fragmentul din Legea 4 care interzice consumul de alcool pe stadioanele din România.

Ce riscă Farul

În urma celor întâmplate, Farul riscă o amendă drastică. În stagiunea actuală, Dinamo s-a ales cu o sancțiune de 37.000 de lei tot după un meci cu CFR Cluj, 2-1.

Csikszereda a trebuit să scoată și ea din buzunar 30.000 de lei, după ce suporterii au consumat alcool la o înfrângere cu Rapid (0-2).

Organizatorului meciului: - amendă contravențională în valoare de 30.000 lei, pentru nerespectarea obligației de a interzice consumul de băuturi alcoolice în arena sportivă, potrivit Legii nr. 4/2008, art. 10 alin. (1) lit. k. Fragment din comunicatul emis de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu Mureş

Modificarea Legii 4 a primit undă verde în Senat

La finalul anului 2025, la Senat a fost depusă propunerea legislativă menită să modifice și să completeze Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare.

Alte schimbări majore ale proiectului vizează regimul consumului de băuturi alcoolice pe stadioane și organizarea show-urilor pirotehnice, la competițiile sportive.

Principalele noutăți vizează atât siguranța spectatorilor, cât și responsabilitățile organizatorilor:

  • Controlul preventiv al autovehiculelor - verificarea sumară a mașinilor din zona arenelor sportive se realizează de personalul de ordine și siguranță, dar și de către Jandarmerie, atunci când situaţia impune, pe baza datelor şi infomaţiilor de interes operativ. Măsura are ca scop prevenirea introducerii în perimetrul competițiilor sportive a obiectelor sau materialelor interzise.
  • Reguli stricte pentru acces și securitate - se introduc noi categorii de personal – agent de securitate competiții sportive și steward sportiv, cu atribuții precise pentru menținerea ordinii.
  • Băuturile alcoolice sub control strict - consumul de alcool este permis doar în spații special amenajate, cu limitări privind concentrația și interdicție pentru minori.
  • Lojele oferă servicii premium și pot servi alcool fără restricții de tărie, în cantități controlate de organizator.
  • În restul arenei, suporterilor le este interzisă consumarea alcoolului, cu excepția băuturilor slab alcoolizate (până la 5%), doar în zonele autorizate.
  • Este interzis consumul de alcool în spațiile cu vedere directă asupra terenului, inclusiv tribunele, pe durata jocului.
  • Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice către/de către persoane aflate în stare vădită de beţie este interzisă.
  • Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice permise se pot realiza exclusiv pe o perioadă limitată, respectiv în intervalul de o oră anterior începerii competiţiei sau a jocului sportiv şi până la fluierul final, exclusiv pe baza scanării şi validării documentului de acces.
  • Se interzice introducerea sau distribuirea de băuturi în recipiente de sticlă, recipiente metalice ori alte recipiente susceptibile de a fi utilizate ca obiecte contondente.
  • Supraveghere video obligatorie - organizatorii trebuie să monitorizeze video comportamentul spectatorilor și zonele de acces, iar imaginile vor putea fi folosite ca probe în caz de contravenții sau infracțiuni.
  • Articole pirotehnice doar cu autorizare - folosirea artificiilor și a altor articole pirotehnice este permisă doar cu avizul autorităților și în zone special amenajate.
  • Amenzi și sancțiuni mai dure - contravențiile spectatorilor vor fi sancționate cu amenzi între 400 și 7.500 de lei, iar accesul la competiții poate fi interzis pentru perioade de 6 luni sau până la 2 ani, în funcție de gravitatea faptei. În plus, se poate aplica și munca în folosul comunității, între 50 și 200 de ore.
  • Organizatorii riscă amenzi între 15.000 și 250.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor legale.
  • Suspendarea dreptului de a organiza jocuri cu spectatori - dacă se aplică o amendă, agentul constatator informează organizatorul sau federația de specialitate, care poate lua măsuri administrative, precum suspendarea dreptului de a desfășura jocuri cu spectatori în arena respectivă sau restricționarea accesului spectatorilor în anumite sectoare de tribună, pentru o perioadă de 30-90 de zile.
  • Sancțiuni pentru federații - nerespectarea prevederilor de către federația de specialitate se sancționează cu amendă între 70.000 și 100.000 lei.
Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv.
Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv.

Galerie foto (7 imagini)

Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv.
+7 Foto
labels.photo-gallery

Legea 4/2008 a fost adoptată în timpul mandatului lui Dumitru Dragomir la Liga Profesionistă de Fotbal și are ca scop prevenirea și combaterea violenței în sport.

Citește și

I-a pus gând rău lui Inter Rafa Leao, despre meciul cu echipa lui Cristi Chivu: „Pentru Milan, derby-ul e chestiune de viață și de moarte”
Campionate
10:20
I-a pus gând rău lui Inter Rafa Leao, despre meciul cu echipa lui Cristi Chivu: „Pentru Milan, derby-ul e chestiune de viață și de moarte”
Citește mai mult
I-a pus gând rău lui Inter Rafa Leao, despre meciul cu echipa lui Cristi Chivu: „Pentru Milan, derby-ul e chestiune de viață și de moarte”
Lionel Messi, strălucitor VIDEO+FOTO. A reușit o „dublă” de senzație. Gest controversat la adresa adversarilor + record istoric!
Campionate
09:51
Lionel Messi, strălucitor VIDEO+FOTO. A reușit o „dublă” de senzație. Gest controversat la adresa adversarilor + record istoric!
Citește mai mult
Lionel Messi, strălucitor VIDEO+FOTO. A reușit o „dublă” de senzație. Gest controversat la adresa adversarilor + record istoric!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

farul constanta CFR Cluj consum alcool legea 4 Stere Hira
Știrile zilei din sport
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Campionate
11:56
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Citește mai mult
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
09:13
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Superliga
10:08
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Citește mai mult
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Nationala
10:56
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Citește mai mult
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:56
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
18:30
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
17:57
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
16:48
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Top stiri din sport
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Superliga
13:06
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Citește mai mult
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Campionate
13:07
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Citește mai mult
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
13:58
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Campionate
13:43
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Citește mai mult
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share