Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (26 de ani), care nu a mai evoluat pentru sibieni de la jumătatea lunii martie.

Atacantul continuă să aibă probleme musculare, așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane.

Dennis Politic a fost împrumutat de FCSB la Hermannstadt în această iarnă, până la finalul sezonului, într-o mutare care s-a dorit a fi un restart pentru jucător.

Totuși, atacantul nu a mai evoluat în ultimele 5 partide ale sibienilor, din cauza accidentării suferite în meciul cu UTA Arad, scor 2-3, în prima etapă din play-out.

Dorinel Munteanu, despre situația lui Politic: „Să vedem dacă ne mai ajută sau nu”

La conferința premergătoare meciului cu Unirea Slobozia, Dorinel Munteanu a comentat și situația lui Dennis Politic.

„Sunt șanse ca Politic să fie recuperat, mi-am dorit foarte mult să aibă continuitate, dar accidentarea lui s-a tergiversat, stă de o lună și jumătate. El poate fi apt medical, dar să vedem dacă ne mai ajută sau nu, asta depinde doar de el.

La Clinceni mizez doar pe jucătorii care sunt apți fizic, în ultima săptămână am avut doar 12 jucători la antrenament.

Trecem prin momente foarte grele din punct de vedere al lotului, am nevoie să transmit jucătorilor că acest meci se câștigă doar cu sufletul, cu inima, cei care țin la acest club vor face tot posibilul pentru victorie”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de digisport.ro.

De la sosirea sa la Hermannstadt, Dennis Politic a jucat în 8 partide și a oferit doar o pasă decisivă.

1.142 de minute a bifat Dennis Politic în acest sezon, în 32 de meciuri jucate pentru FCSB și Hermannstadt. A marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă

Pentru Hermannstadt urmează meciul cu Unirea Slobozia de luni, de la ora 17:30, din etapa 7 din play-out. Partida va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ce meciuri mai are de disputat Hermannstadt:

Metaloglobus (deplasare), în etapa 8

FCSB (acasă), etapa 9

De ce nu va juca Politic cu FCSB

În ultima etapă din play-out, Hermannstadt va juca cu FCSB, echipa de la care l-a împrumutat pe Dennis Politic.

Claudiu Rotar, acționarul clubului sibian, a explicat de ce nu va juca atacantul în acel meci.

„FCSB o să joace pentru primul loc, ca să prindă cupele europene. Vor fi meciuri disputate cu noi.

Acum nu știu să vă spun detalii din contract, dar cred că nu va juca (Politic). Noi când dăm jucători împrumut, punem această clauză. Nu e normal să joace împotriva cluburilor de care aparțin.

Poate se întâmplă să greșească și apoi apar discuții. Așa că mai bine evităm. Este doar un meci. Indiferent dacă scrie sau nu în contract, nu îl lăsăm pe Politic să joace. Mai bine stăm departe de aceste lucruri”, a spus Claudiu Rotar, potrivit digisport.ro.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 7 32 10 Csikszereda 7 30* 11 Oțelul Galați 7 29 12 Farul Constanța 7 25* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 7 12 *beneficiază de rotunjire

