Lionel Messi (39 de ani) a fost decisiv pentru Inter Miami în confruntarea cu New England Revolution, scor 2-1.

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Starul argentinian ar fi trebuit să fie suspendat pentru partida din penultima etapă a sezonului regulat din MLS, însă oficialii i-au anulat sancțiunea pentru bună purtare.

VIDEO. Lionel Messi, assist și gol pentru Inter Miami în meciul cu New England Revolution

După 0-0 la pauză, New England Revolution a deschis scorul prin maghiarul Daniel Gazdag (30 de ani) în minutul 53.

Apoi, a venit rândul lui Messi să iasă la rampă. Prima dată în minutul 69: argentinianul i-a pasat unui coechipier și a plecat în adâncime.

După o pasă lobată, Leo a reușit, în ciuda celor doar 1,70 metri ai săi, să lovească mingea cu capul printre doi adversari mult mai înalți și să-i așeze perfect balonul mexicanului German Berterame (27 de ani), care a înscris golul egalizator.

Germán Berterame strikes off the assist from Messi! 😱 We're level in front of a packed Gillette Stadium! https://t.co/ssKvapOgMD — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2026

În minutul 83, argentinianul a oferit un moment de magie! Messi a scăpat elegant de trei adversari, i-a pasat lui Elias Segovia, a reprimit și a expediat un șut puternic cu stângul de la marginea careului, fără nicio șansă pentru portarul advers.

Cifre fabuloase pentru Messi

Pe locul 5 în topul pentru Balonul de Aur, Lionel continuă să uimească și la 39 de ani.

În urma realizărilor din meciul cu New England Revolution, Messi a ajuns la 30 de goluri și 16 pase decisive în 35 de meciuri jucate pentru Inter Miami în toate competițiile din acest sezon.

Cu o etapă rămasă până la finalul sezonului regulat, formația din Florida ocupă locul secund în Conferința de Est și are nevoie de o victorie în fața celor de la Charlotte, în ultima rundă, pentru a-și asigura această poziție.

Victoria cu New England Revolution a avut și o altă semnificație pentru Inter Miami. Gruparea patronată de David Beckham și-a asigurat prezența în ediția din 2027 a Concacaf Champions Cup.

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