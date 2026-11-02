Messi, show de zile mari VIDEO. A fost decisiv pentru Inter Miami într-un meci în care nu ar fi trebuit să joace +7 foto
Lionel Messi/ Foto: IMAGO
Campionate

Messi, show de zile mari VIDEO. A fost decisiv pentru Inter Miami într-un meci în care nu ar fi trebuit să joace

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 10:00
  • Lionel Messi (39 de ani) a fost decisiv pentru Inter Miami în confruntarea cu New England Revolution, scor 2-1.
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Starul argentinian ar fi trebuit să fie suspendat pentru partida din penultima etapă a sezonului regulat din MLS, însă oficialii i-au anulat sancțiunea pentru bună purtare.

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VIDEO. Lionel Messi, assist și gol pentru Inter Miami în meciul cu New England Revolution

După 0-0 la pauză, New England Revolution a deschis scorul prin maghiarul Daniel Gazdag (30 de ani) în minutul 53.

Apoi, a venit rândul lui Messi să iasă la rampă. Prima dată în minutul 69: argentinianul i-a pasat unui coechipier și a plecat în adâncime.

După o pasă lobată, Leo a reușit, în ciuda celor doar 1,70 metri ai săi, să lovească mingea cu capul printre doi adversari mult mai înalți și să-i așeze perfect balonul mexicanului German Berterame (27 de ani), care a înscris golul egalizator.

În minutul 83, argentinianul a oferit un moment de magie! Messi a scăpat elegant de trei adversari, i-a pasat lui Elias Segovia, a reprimit și a expediat un șut puternic cu stângul de la marginea careului, fără nicio șansă pentru portarul advers.

Golul marcat de Lionel Messi în New England Revolution - Inter Miami Foto captură VIDEO X (5).jpg
Golul marcat de Lionel Messi în New England Revolution - Inter Miami Foto captură VIDEO X (5).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Golul marcat de Lionel Messi în New England Revolution - Inter Miami Foto captură VIDEO X (1).jpg Golul marcat de Lionel Messi în New England Revolution - Inter Miami Foto captură VIDEO X (2).jpg Golul marcat de Lionel Messi în New England Revolution - Inter Miami Foto captură VIDEO X (3).jpg Golul marcat de Lionel Messi în New England Revolution - Inter Miami Foto captură VIDEO X (4).jpg Golul marcat de Lionel Messi în New England Revolution - Inter Miami Foto captură VIDEO X (5).jpg
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Cifre fabuloase pentru Messi

Pe locul 5 în topul pentru Balonul de Aur, Lionel continuă să uimească și la 39 de ani.

În urma realizărilor din meciul cu New England Revolution, Messi a ajuns la 30 de goluri și 16 pase decisive în 35 de meciuri jucate pentru Inter Miami în toate competițiile din acest sezon.

Cu o etapă rămasă până la finalul sezonului regulat, formația din Florida ocupă locul secund în Conferința de Est și are nevoie de o victorie în fața celor de la Charlotte, în ultima rundă, pentru a-și asigura această poziție.

Victoria cu New England Revolution a avut și o altă semnificație pentru Inter Miami. Gruparea patronată de David Beckham și-a asigurat prezența în ediția din 2027 a Concacaf Champions Cup.

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