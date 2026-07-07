Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”

Lionel Scaloni (48 de ani), selecționerul Argentinei, a fost copleșit de emoții, după revenirea incredibilă a elevilor săi în meciul cu Egipt, scor 3-2, în optimile Campionatului Mondial.

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Condusă cu 2-0 în minutul 78, Argentina a întors formidabil rezultatul, grație reușitelor lui Romero ('79), Messi ('83) și Enzo Fernandez ('90+2).

Lionel Scaloni, copleșit de emoții după Argentina - Egipt 3-2

Scaloni a apărut cu capul plecat la flash-interviu, copleșit de emoții, și a părăsit zona după doar câteva secunde.

„Nu pot să-mi ridic privirea, îmi pare rău. Sunt foarte emoționat… Ce echipă, ce jucători, frate! Gata, trebuie să plec, lasă, lasă…” a declarat Scaloni, citat de ole.com.ar.

🚨🎙️ How are you, Scaloni?



🗣️ Scaloni: "I can't look at you, I'm sorry, I'm too emotional, what a group of players, my brother, that's all... I have to go, I can't."



pic.twitter.com/uDnke5sqs4 — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 7, 2026

Ulterior, selecționerul naționalei albiceleste a reușit să treacă peste moment și a vorbit în cadrul conferinței de presă

„Jucătorii îmi spun deja «La Llorona» („Plângăcioasa”), dar nu-mi pasă. Cred că toți cei care am fost acolo ne emoționăm la meciuri de genul acesta.

Egiptul este o echipă foarte bună, nu ar trebui să vorbim doar despre noi înșine.”

Când vezi că mingea nu intră și ei se simt confortabil, trebuie să continui să încerci.

S-a întâmplat, dar se putea să nu se întâmple, iar dacă trebuie să pierd, prefer să fie așa.

Ai nevoie de jucători care cred în ei înșiși. Care au înțeles că dacă pierd astăzi, nu e sfârșitul lumii.

Dacă înțelegi că nu se întâmplă nimic grav și că poți doar să aduci bucurie oamenilor tăi, poți face ce trebuie făcut în meci”, a declarat Scaloni, citat de as.com.

Pentru acei copii care îl văd și nu pot crede ce văd, luați-l ca exemplu. Ar fi putut rata lovitura de pedeapsă și să renunțe pe loc. O cere din nou, încearcă din nou... mi se face pielea de găină Lionel Scaloni, despre Messi

Lautaro Martinez: „Ceea ce am făcut în seara asta este ceva ce nu am mai văzut de mult timp”

Introdus în minutul 66 în locul lui Rodrigo De Paul, atacantul legitimat la Inter Milano a fost decisiv pentru Argentina. A centrat excelent la reușita lui Enzo Fernandez, care a făcut diferența.

„Foarte greu. Nu am mai văzut de mult timp ceea ce am realizat în această seară. Personal, nu am mai simțit așa ceva de mult timp.

Să fim conduși cu 2-0, cu doar câteva minute înainte de final, în fața unui adversar care ne-a dominat și a jucat foarte dur. Încă o dovadă de caracter, umilință și sacrificiu.

Această echipă nu renunță. Continuă să încerce până la sfârșit... Este un meci care va rămâne în amintirea tuturor.

Să-l văd pe Leo alergând așa cum o face. Felul în care se perfecționează în fiecare zi. I-am spus pe teren să plângă pentru că a meritat”, a declarat Lautaro Martinez, pentru sursa menționată.

Tânjeam după un gol de trei ani, încă de pe vremea Qatarului. Suntem un grup unit în fața adversității. Mulțumesc tuturor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, care îmi dă putere. Suntem încă în viață. Aceasta este Argentina. Enzo Fernandez. mijlocaș Argentina

După nebunia de meci de la Atlanta, Argentina va înfrunta în sferturi învingătoarea duelului Elveția - Columbia.

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