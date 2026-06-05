Lionel Scaloni (48 de ani), selecționerul Argentinei, a vorbit despre impactul lui Lionel Messi (38 de ani) la naționala „pumelor”.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Au mai rămas doar șase zile până la Cupa Mondială, unde Argentina va încerca să își apere trofeul cucerit în urmă cu patru ani, în Qatar.

Competiția care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic va reprezenta al șaselea turneu final pentru Lionel Messi, iar Lionel Scaloni a recunoscut că rolul starului de la Inter Miami merge dincolo de teren.

Lionel Scaloni: „Nu iau nicio decizie fără să-l consult pe Messi”

„Nimănui nu-i place să fie înlocuit, nici măcar lui Messi. Nu iau nicio decizie fără să-l consult pe Messi. Nu are sens să spun că eu sunt cel care ia deciziile, discutăm mereu cu el.

Lionel Messi. cu primul său trofeu la CM, cucerit în 2022/ Foto: IMAGO

Îl întreb ce părere are, cum se simte și încercăm să ajungem la un acord.

Cred că așa trebuie să fie, pentru că, deși se confruntă cu dificultăți pe teren, ne aduce foarte mult. E mai bine să-l avem pe teren, este capabil să creeze și să genereze multe”, a declarat Scaloni, citat de marca.com.

198 de meciuri a jucat Messi pentru naționala Argentinei: a marcat 116 goluri și a reușit 64 de pase decisive

La CM 2026, Argentina se află în Grupa J, alături de Algeria, Austria și Iordania.

Program Argentina la CM 2026:

Argentina vs Algeria, ora 04:00 - Kansas City, SUA

Argentina vs Austria, ora 20:00 - Arlington (Dallas), SUA

Iordania vs Argentina, ora 05:00 - Arlington (Dallas), SUA

Lotul Argentinei pentru CM 2026

Portari

1. Juan Musso (Atletico Madrid)

12. Geronimo Rulli (Marseille)

23. Emiliano Martinez (Aston Villa)

Fundași

2. Leonardo Balerdi (Marseille)

3. Nicolas Tagliafico (Lyon)

4. Gonzalo Montiel (River Plate)

6. Lisandro Martinez (Manchester United)

13. Cristian Romero (Tottenham)

19. Nicolas Otamendi (Benfica)

25. Facundo Medina (Marseille)

26 Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Mijlocași

5. Leandro Paredes (Boca Juniors)

7. Rodrigo de Paul (Inter Miami)

8. Valentin Barco (Strasbourg)

11. Giovani Lo Celso (Betis Sevilla)

14. Exequiel Palacios (Leverkusen)

20. Alexis Mac Allister (Liverpool)

24. Enzo Fernandez (Chelsea)

Atacanți

9. Julian Alvarez (Atletico Madrid)

10. Lionel Messi (Inter Miami)

15. Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid)

16. Thiago Almada (Atletico Madrid)

17. Giuliano Simeone (Atletico Madrid)

18. Nicolas Paz (Como)

21. Jose Manuel Lopez (Palmeiras)

22. Lautaro Martinez (Inter Milano)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport