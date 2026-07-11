A fost sau  n-a fost penalty? Un fost mare arbitru a analizat una dintre fazele controversate din meciul Spania - Belgia. Verdictul dat
Alex Baena și Nathan Ngoy/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

A fost sau n-a fost penalty? Un fost mare arbitru a analizat una dintre fazele controversate din meciul Spania - Belgia. Verdictul dat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 00:37
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 00:37
  • SPANIA - BELGIA 2-1. Alfonso Perez Burrull (60 de ani), fost arbitru în La Liga și actual expert al cotidianului Marca pe probleme de arbitraj, a analizat una dintre cele mai controversate faze ale sfertului de finală de la CM 2026.
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În minutul 13, la scorul de 0-0, Spania a solicitat penalty, pentru un presupus henț în careu.

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Alfonso Perez Burrull, după faza controversată din Spania - Belgia 2-1: „Nu e penalty! Poziția mâinii este naturală”

Alex Baena a șutat, mingea se îndrepta spre poartă, dar l-a lovit în mână pe Nathan Ngoy, stoperul Belgiei.

„Centralul” partidei, Michael Oliver, nu a oprit jocul, iar decizia sa a fost confirmată și de oficialii din camera VAR, Jarred Gillett și Ivan Bebek, care nu au intervenit.

Șutul lui Baena, care l-a lovit în mână pe Nyom/ Foto: captură ecran X Șutul lui Baena, care l-a lovit în mână pe Nyom/ Foto: captură ecran X
Șutul lui Baena, care l-a lovit în mână pe Nyom/ Foto: captură ecran X

Alfonso Perez Burrull a fost de acord cu decizia brigăzii de arbitri și a explicat că mingea a venit de la o distanță prea mică pentru ca Spania să beneficieze de o lovitură de pedeapsă.

„E aproape, dar nu e penalty. Poziția mâinii este naturală”, a declarat Burrull, citat de marca.com.

Spania s-a calificat în semifinale CM 2026

Pentru prima dată din 2010 încoace, atunci când ridica trofeul, Spania merge în „careul de ași” la Campionatul Mondial.

Fabian Ruiz a deschis scorul pentru iberici în minutul 30, însă replica Belgia nu a întârziat să apară. De Ketelaere a restabilit egalitatea în minutul 41.

La fel ca în partida din optimi cu Portugalia, Mikel Merino a fost eroul ibericilor. Jucătorul celor de la Arsenal a profitat de o respingere eronată a lui Senne Lammens și-a marcat golul victoriei.

Goalkeeper-ul celor de la Manchester United îl înlocuise pe Thibaut Courtouis în minutul 71, când titularul din poarta Belgiei a ieșit accidentat.

Pentru un loc în marea finală, campioana europeană va întâlni Franța. Meciul este programat marți, cu începere de la ora 22:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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