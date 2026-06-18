Ofertă pentru Lisav Eissat Fundașul naționalei României e dorit de un club important din Europa

Lisav Eissat (21 de ani), fundașul central de la Maccabi Haifa, este dorit de Schalke 04, club nou-promovat în Bundesliga.

Formația germană ar fi făcut deja o ofertă pentru internaționalul român, după ce l-a urmărit atât la echipa de club, cât și în meciurile naționalei României.

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Maccabi Haifa i-a prelungit recent contractul lui Eissat până în 2029, însă clubul ar putea lua în calcul o despărțire chiar din această vară, pe fondul interesului tot mai mare venit din Europa.

Schalke a făcut o ofertă pentru Lisav Eissat

Șefii lui Schalke vor să întărească centrul apărării echipei antrenate de Miron Muslic, înaintea sezonului 2026-2027.

Eissat vine după cel mai bun sezon al carierei la Maccabi Haifa. A jucat 26 de meciuri în campionat, a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

Evoluțiile sale au atras atenția mai multor cluburi europene, iar convocările la naționala României i-au crescut vizibilitatea, scrie sport5.co.il.

1,4 milioane de euro este cota de piață a lui Lisav Eissat, conform Transfermarkt

Născut la Haifa, Eissat are dublă cetățenie, română și israeliană. A reprezentat Israelul la nivel de juniori, dar a ales România la seniori, pentru care a bifat deja 4 apariții.

Selecționerul Gheorghe Hagi l-a folosit câte 45 de minute în ambele amicale disputate până acum: 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor.

Faptul că are pașaport european reprezintă un avantaj important pentru un posibil transfer în Bundesliga.

Maccabi Haifa și-a securizat deja mai multe opțiuni în defensivă. Clubul israelian i-a prelungit contractul lui Noam Steifman, iar Sean Goldberg și Elad Amir au semnat, la rândul lor, noi înțelegeri.

Pedrao mai are contract pentru încă un sezon, dar presa din Israel notează că Maccabi ar urma să aducă un fundaș străin în locul său.

Astfel, chiar și în cazul unei plecări a lui Eissat, Maccabi Haifa ar avea soluții în centrul apărării.

Pentru Eissat, un transfer la Schalke ar fi cel mai important pas al carierei. Fundașul ar pleca pentru prima dată din Israel și ar ajunge într-unul dintre campionatele puternice ale Europei, după ce anterior a mai evoluat la Hapoel Hadera.

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