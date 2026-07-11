Lamine Yamal (19 ani) a bifat un nou Man of The Match la Campionatul Mondial, însă cifrele brute nu impresionează.

Totuși, impactul său asupra jocului a fost suficient pentru a-i aduce titlul de omul meciului după victoria cu 2-1 în fața Belgiei și calificarea în semifinalele Cupei Mondiale.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Spania a deschis scorul prin Fabian Ruiz ('30), De Ketelaere a făcut 1-1 ('41), iar Merino a adus calificarea ibericilor ('88).

Lamine Yamal a pierdut de 21 de ori posesia, a reușit doar 5 dintre cele 9 tentative de dribling și nu a încheiat partida cu gol sau pasă decisivă.

Sunt cifre care, în mod normal, nu descriu prestația celui mai bun jucător de pe teren.

Paradoxul MVP, la Mondial

Totuși, la finalul meciului, trofeul de MVP a mers către fotbalistul Barcelonei, o alegere care a stârnit dezbateri, la fel cum s-a întâmplat și în alte cazuri.

Explicația e însă simplă, iar GOLAZO.ro a mai scris despre felul în care este ales Omul meciului la CM 2026.

Lamine Yamal a fost foarte activ contra Belgiei, atât în ofensivă cât și în defensivă, coborând de multe ori pentru a-l ajuta pe Pedro Porro în duelurile cu Jeremy Doku și Maxim De Cuyper, cea mai periculoasă bandă ofensivă întâlnită de Spania la acest Mondial.

Primul gol al Spaniei a pornit de la Yamal

Deși nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor și nici nu a bifat o pasă decisivă, Lamine Yamal a avut un rol esențial la deschiderea scorului, genul de contribuție care nu apare în statisticile clasice, dar care poate schimba cursul unei partide.

Acțiunea primului gol a pornit chiar de la el, după ce l-a lansat excelent pe Pedro Porro în flancul drept. Faza a continuat cu centrarea fundașului și șutul lui Dani Olmo, respins de Courtois, înainte ca Fabian Ruiz să profite de mingea rămasă în careu și să înscrie.

Pentru că Belgia și-a construit planul defensiv în jurul lui Lamine Yamal, ori de câte ori încerca să intre în dribling, extrema Spaniei era întâmpinată de doi sau chiar trei adversari.

Când a reușit să șuteze la poarta lui Courtois, belgianul i-a respins șuturile (două importante) și a limitat impactul ofensiv al celui mai talentat jucător al ibericilor.

De ce Lamine Yamal a fost ales MVP al meciului Spania - Belgia 2-1

Lamine Yamal nu a fost cel mai eficient jucător al Spaniei, dar a fost unul dintre cei mai influenți.

Contribuția sa nu s-a măsurat în goluri sau pase decisive, ci în modul în care a organizat atacurile, a ajutat defensiva, a atras constant adversari și a creat superioritate pentru colegi.

La finalul celor 90 de minute, Sofascore i-a acordat lui Lamine Yamal nota 7,5 și l-a desemnat omul meciului, deși cifrele sale sunt departe de imaginea unei prestații perfecte.

Statisticile lui Lamine Yamal în Spania - Belgia 2-1

90 de minute jucate

39 de pase reușite din 46 (85%)

două pase-cheie

4 șuturi, dintre care două pe poartă

5 driblinguri reușite din 9 încercări

10 dueluri câștigate din 18

un tackling reușit

două faulturi obținute

21 de mingi pierdute

Dintre toate, cea mai surprinzătoare este numărul de mingi pierdute: 21.

Pentru un jucător desemnat MVP, cifra pare neobișnuit de mare. La fel și procentajul driblingurilor, de doar 55%, după ce a reușit cinci dintre cele nouă încercări.

Cine decide MVP-ul la CM 2026

Regulamentul oficial arată, conform inside.fifa.com, că premiul este decis în totalitate prin votul fanilor.

Spre deosebire de multe campionate interne sau competiții europene, unde „Omul meciului” este ales de grupuri de experți, foști jucători sau comentatori TV, la Mondial, FIFA a oferit această responsabilitate fanilor, scrie play.fifa.com.

Potrivit regulamentului publicat de FIFA Play, orice persoană poate vota jucătorul meciului în timpul partidei, fără să fie nevoie de un cont FIFA.

Votarea este deschisă de la pauză până la finalul meciului, iar alegerea poate fi modificată dacă între timp apare un alt fotbalist care impresionează mai mult.

Pentru editarea votului este însă necesară autentificarea într-un cont FIFA. Simpla exprimare a votului nu impune înregistrarea.

Mai exact, iată cum se desfășoară totul:

votul se deschide la pauza meciului

rămâne activ până la fluierul final (în unele versiuni ale regulamentului este precizat până în minutul 89, pentru a exista timp de procesare a rezultatelor)

orice utilizator poate alege jucătorul preferat

câștigă fotbalistul care adună cele mai multe voturi

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport