Dumfries l-a pus în scaun cu rotile FOTO. Vedeta Japoniei s-a plâns de agresivitatea olandezilor: „M-au lovit din toate părțile” +6 foto
Foto: X@afernan9
Campionatul Mondial

Dumfries l-a pus în scaun cu rotile FOTO. Vedeta Japoniei s-a plâns de agresivitatea olandezilor: „M-au lovit din toate părțile”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 13:24
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 14:02
  • Olanda - Japonia 2-2. Takefusa Kubo (25 de ani) s-a accidentat în meciul din grupa F de la Campionatul Mondial și a părăsit stadionul în scaun cu rotile.
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Titular în partida de duminică seara, jucătorul lui Real Sociedad a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 75, după ce a suferit o accidentare la genunchi.

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FOTO. Takefusa Kubo a părăsit stadionul în scaun cu rotile

În minutul 71, la scorul de 2-1 în favoarea Olandei, Takefusa Kubo a primit mingea la mijlocul terenului, dar a fost întâmpinat imediat de Denzel Dumfries, noul fundaș al celor de la Real Madrid.

Apărătorul a avut o intrare dură, lovindu-l direct în genunchi pe Kubo, deși a atins prima oară mingea. Arbitrul Ismail Elfath a lăsat jocul să continue.

Totuși, jucătorul japonez nu a putut să continue partida și a fost înlocuit câteva minute mai târziu cu atacantul Koki Ogawa.

Accidentarea lui Takefusa Kubo din meciul Olanda - Japonia. Foto: X/@Analysis_Injury
Accidentarea lui Takefusa Kubo din meciul Olanda - Japonia. Foto: X/@Analysis_Injury

Galerie foto (6 imagini)

Takefusa Kubo a părăsit terenul în scaun cu rotile. Foto: X/@afernan9 Accidentarea lui Takefusa Kubo din meciul Olanda - Japonia. Foto: X/@Analysis_Injury Accidentarea lui Takefusa Kubo din meciul Olanda - Japonia. Foto: X/@Analysis_Injury Accidentarea lui Takefusa Kubo din meciul Olanda - Japonia. Foto: X/@DAZNFutbol Accidentarea lui Takefusa Kubo din meciul Olanda - Japonia. Foto: X/@DAZNFutbol
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După fluierul final al partidei, care s-a încheiat de 2-2, acesta a părăsit terenul șchiopătând.

Întrebat la finalul meciului cum se simte, Kubo a răspuns: „Cred că sunt bine. Sincer să fiu, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că m-au lovit din toate părțile. Cred că putem sta liniștiți, dar vom vedea”.

Ulterior, pe rețelele de socializare au apărut imagini în care jucătorul japonez este surprins părăsind stadionul din Dallas într-un scaun cu rotile. AS.com scrie că este posibil ca Kubo să fi suferit o entorsă la genunchi.

Takefusa Kubo a părăsit terenul în scaun cu rotile. Foto: X/@afernan9
Takefusa Kubo a părăsit terenul în scaun cu rotile. Foto: X/@afernan9

Galerie foto (6 imagini)

Takefusa Kubo a părăsit terenul în scaun cu rotile. Foto: X/@afernan9 Accidentarea lui Takefusa Kubo din meciul Olanda - Japonia. Foto: X/@Analysis_Injury Accidentarea lui Takefusa Kubo din meciul Olanda - Japonia. Foto: X/@Analysis_Injury Accidentarea lui Takefusa Kubo din meciul Olanda - Japonia. Foto: X/@DAZNFutbol Accidentarea lui Takefusa Kubo din meciul Olanda - Japonia. Foto: X/@DAZNFutbol
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În următoarea perioadă vor fi efectuate mai multe investigații medicale pentru a se stabili cât de gravă este accidentarea suferită de Takefusa Kubo.

Olanda și Japonia au remizat în primul meci al grupei F de la CM 2026. Golurile olandezilor au fost marcate de Van Dijk (51) și Summerville (64).

Asiaticii au punctat prin Nakamura (57) și Kamada (89), Kubo reușind să ofere o pasă decisivă la primul gol.

20 de milioane de euro
este cota de piață a lui Takefusa Kubo, conform Transfermarkt

Ce urmează pentru Japonia

Selecționata asiatică va întâlni Tunisia pe 21 iunie, iar în ultimul meci din grupă va juca împotriva Suediei, pe 26 iunie.

Clasament Grupa F

ECHIPĂPUNCTE
1. Suedia3
2. Japonia1
3. Olanda1
4. Tunisia0

Lotul Japoniei pentru Campionatul Mondial:

  • Portari: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Aya Suzuka (Parma Calcio).
  • Fundași: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre AC), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junosuke Suzuki (FC Copenhagen).
  • Mijlocași: Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz 05), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Shuto Machino (Borussia Monchengladbach)
  • Atacanți: Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade de Reims), Ito Suzuki (SC Freiburg), Kento Shiode (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden).

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