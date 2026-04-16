Rațiu, în semifinalele Conference League R. Marin și AEK au încercat remontada, dar spaniolii merg mai departe! Tabloul complet

Rayo Vallecano, Șahtior Donețk, Crystal Palace și Strasbourg s-au calificat în semifinalele UEFA Conference League

Rayo Vallecano, echipa la care joacă Andrei Rațiu, s-a impus la general în duelul cu AEK Atena, formația lui Răzvan Marin, scor 4-3. Ambii români au fost titulari în returul din Grecia.

Rațiu a avut un meci dezastruos: a fost protagonistul unei ratări uriașe și apoi a comis și un penalty, pe care l-a transformat Marin.

Deși a pierdut, Crystal Palace eliminat-o pe Fiorentina, datorită victoriei din tur, scor 3-0.

Mainz a fost întoarsă de Strasbourg, 0-4, după ce câștigase în tur cu 2-0.

Șahtior Donețk a tranșat și ea clar duelul cu AZ Alkmaar, scor 5-3 la general.

Semifinalele Conference League:

Șahtior - Crystal Palace

Rayo - Strasbourg

Pe 30 aprilie/1 mai va fi turul, pe 7/8 mai va fi returul semifinalelor.

Finala Conference League e pe 27 mai, la Leipzig.

AZ Alkmaar - Șahtior Donețk 2-2

Au marcat: Jensen (73), Sin (80) / Alisson (58), Luca Meirelles (83)

În tur: 0-3

AEK Atena - Rayo Vallecano 3-1

Au marcat: Zini (13, 51), R. Marin (36 pen.) / Palazon (60)

În tur: 0-3

Andrei Rațiu a avut o ocazie uriașă în startul partidei:

În minutul 35, internaționalul român a făcut penalty, transformat de Răzvan Marin:

Fiorentina - Crystal Palace 2-1

Au marcat: Gudmundsson (30 pen.), Ndour (53) / Sarr (17)

În tur: 0-3

Strasbourg - Mainz 4-0

Au marcat: Nanasi (26), Outtara (35), Enciso (69), Emegha (74)

În tur: 0-2

