Semifinalele Europa League Radu a luat 6 goluri de la Freiburg și Celta a fost eliminată. Cum arată penultimul act

- S-au decis echipele calificate în semifinalele Europa League
- Celta Vigo, unde joacă portarul român Ionuț Radu, a fost învinsă de Freiburg și pe teren propriu, 1-3, după 0-3 în tur
Semifinalele Europa League 2025-2026:
Braga - Freiburg și Nottingham Forest - Aston Villa.
Datele sunt 30 aprilie/1 mai (tur) și 7/8 mai (retur).
Finala e pe 20 mai, la Istanbul.
Celta - Freiburg 1-3
- Au marcat: Swedberg (90+1) / Matanovic (33), Suzuki (39, 50)
- În tur: 0-3
Aston Villa - Bologna 4-0
- Au marcat: Watkins (16), Buendia (26), Rogers (39), Konsa (89)
- În tur: 3-1
Betis - Braga 2-4
- Au marcat: Antony (13), Ezzalzouli (26) / Victor (38), Vitor (49), Horta (53), Gorby (74)
- În tur: 1-1
Nottingham Forest - FC Porto 1-0
- A marcat: Gibbs-White (12)
- În tur: 1-1