„Dacă îi reînnoim contractul lui Chivu?” Președintele lui Inter, anunț important despre viitorul antrenorului român: „Singurul lui defect”

Giuseppe Marotta (69 de ani) a venit cu noi detalii despre viitorul lui Cristi Chivu (45 de ani) pe banca celor de la Inter Milano.

Președintele nerazzurrilor a abordat mai multe probleme din fotbalul italian, însă a amintit și despre situația de la Inter, explicând că va merge pe mâna lui Cristi Chivu și în sezonul viitor.

Giuseppe Marotta: „Prelungirea contractului lui Chivu e o formalitate”

Oficialii lui Inter au fost mulțumiți de prestația tehnicianului român, după ce acesta s-a pliat perfect pe cerințele clubului.

„Obiectivul principal, Scudetto (n.r. - titlul în Serie A), este la îndemână, nu mai este mult timp.

Dacă îi vom reînnoi lui Chivu contractul? Are deja un contract, este o formalitate... Cristian se potrivește perfect profilului pe care îl căuta Inter. Reprezintă un punct de referință excelent.

Singurul defect ar fi putut fi lipsa sa de experiență, dar o câștigă pe parcurs. Suntem mulțumiți de alegere, iar el ne-a răsplătit încredere. Este unul dintre cei mai buni și emergenți antrenori”, a declarat Giuseppe Marotta, potrivit gazzetta.it.

Cristi Chivu este pe cale să cucerească titlul la primul sezon pe banca nerazzurrilor, fiind la 9 puncte deasupra campioanei Napoli și 12 peste rivala AC Milan, cu 6 etape înainte de finalul sezonului.

Cu Chivu pe bancă, Inter a înregistrat 33 de victorii, 5 remize și 12 înfrângeri (golaveraj 107-51).

Citește și

