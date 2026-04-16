„Și-a câștigat acest drept” Gică Craioveanu crede cu tărie în Gică Hagi la națională: „A reușit cu Farul, de ce n-ar reuși și aici?”

Gică Craioveanu (58 de ani) a vorbit despre numirea lui Gică Hagi ca selecționer al naționalei.

Fostul internațional crede că „Regele” poate performa pe banca primei reprezentative.

Prezent la Muzeul Fotbalului, unde au fost expuse mai multe tricouri care i-au aparținut lui Mircea Lucescu, Gică Craioveanu a comentat situația actuală a fotbalului românesc.

Gică Craioveanu: „E logic ca lumea să aibă mari așteptări de la Hagi”

Întrebat ce părere are despre varianta Gică Hagi pentru postul de selecționer, Craioveanu a transmis:

„De sunat, sună bine. Am vorbit de cel mai recunoscut antrenor, un mit, o legendă pe plan mondial: nea Mircea, cu un palmares uriaș. Și sperăm că viitorul antrenor al naționalei, cel mai mare fotbalist al României pentru mulți dintre dumneavoastră (n.r. - Hagi), să ajungă și el măcar la jumătate din trofeele pe care le-a câștigat nea Mircea.

E logic ca lumea să aibă mari așteptări. A câștigat campionatul cu Farul. O echipă, cu tot respectul, modestă totuși pentru fotbalul românesc. A reușit. De ce n-ar reuși și la echipa națională?

A avut acea eroare, să zic, în 2001 cu Slovenia. Dar Gică și-a câștigat acest drept, să antreneze echipa națională. Sper să aibă răbdare Răzvan (n.r. - Burleanu), pentru că nu va fi ușor. E un început complicat de drum pentru el.

Știu că este o grupă destul de puternică acum în Liga Națiunilor (n.r. - cu Suedia, Polonia și Bosnia), dar noi avem încredere. Eu sunt, din fire, un tip optimist și îi doresc tot succesul”, a declarat Gică Craioveanu.

Gică Craioveanu: „Dinamo ne va face campioni”

Cât despre lupta la titlu, fostul jucător al Craiovei crede în continuare în șansele grupării din Bănie.

„Am spus că sunt capabili de orice. Sunt 35 de ani de când nu am mai fost campioni. Echipa arată bine, ne-a cam zdruncinat puțin U Cluj acum câteva zile (n.r. a fost 0-4), dar eu am încredere. Mai sunt șase etape și șase meciuri importante. Trebuie să vină și ei la Craiova.

Și, cum am spus acum ceva timp, și poate ziceați că-s nebun, Dinamo ne va face campioni. Nu știu de ce am această încredere, că Dinamo își va apăra șansele până la capăt și ne va ajuta să fim campioni”.

În plus, Craioveanu a admirat colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu și și-a exprimat regretul pentru că n-a făcut mai multe schimburi de tricouri de-a lungul carierei sale.

„Superb, fără cuvinte. Acum chiar îmi pare rău că nu am păstrat și eu mai multe tricouri. Nu prea eram obișnuit să le schimb. Nu prea îmi plăcea să schimb, mi-era rușine să le cer. Dar, uite, am văzut două care m-au dat pe spate. Cel cu Pele, bineînțeles. Și cel cu, posibil, cel mai bun fundaș din istoria fotbalului mondial, Franz Beckenbauer.

Îmi pare rău, îmi pare chiar foarte rău. Singurul tricou pe care am avut, să zic, tupeu să-l cer, a fost cel al lui Zizou (n.r. - Zinedine Zidane). Știam că se retrage, era și ultimul an al meu ca fotbalist. Și poate este cel mai valoros tricou pe care-l am. Poate și cel al lui Ronaldinho, dar mie Zidane mi s-a părut un jucător uluitor”, a mai spus Craioveanu.

