Gică Craioveanu. Foto: GOLAZO.ro
„Și-a câștigat acest drept" Gică Craioveanu crede cu tărie în Gică Hagi la națională: „A reușit cu Farul, de ce n-ar reuși și aici?"

alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 15:59
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 16:49
  • Gică Craioveanu (58 de ani) a vorbit despre numirea lui Gică Hagi ca selecționer al naționalei.
  • Fostul internațional crede că „Regele” poate performa pe banca primei reprezentative.

Prezent la Muzeul Fotbalului, unde au fost expuse mai multe tricouri care i-au aparținut lui Mircea Lucescu, Gică Craioveanu a comentat situația actuală a fotbalului românesc.

„E pur și simplu stupid” Fost mare jucător de la Real Madrid, opinie contracurent după eliminarea din Ligă: „De ce sunt  supărați pe arbitru?”
Citește și
„E pur și simplu stupid” Fost mare jucător de la Real Madrid, opinie contracurent după eliminarea din Ligă: „De ce sunt supărați pe arbitru?”
Citește mai mult
„E pur și simplu stupid” Fost mare jucător de la Real Madrid, opinie contracurent după eliminarea din Ligă: „De ce sunt  supărați pe arbitru?”

Gică Craioveanu: „E logic ca lumea să aibă mari așteptări de la Hagi”

Întrebat ce părere are despre varianta Gică Hagi pentru postul de selecționer, Craioveanu a transmis:

„De sunat, sună bine. Am vorbit de cel mai recunoscut antrenor, un mit, o legendă pe plan mondial: nea Mircea, cu un palmares uriaș. Și sperăm că viitorul antrenor al naționalei, cel mai mare fotbalist al României pentru mulți dintre dumneavoastră (n.r. - Hagi), să ajungă și el măcar la jumătate din trofeele pe care le-a câștigat nea Mircea.

E logic ca lumea să aibă mari așteptări. A câștigat campionatul cu Farul. O echipă, cu tot respectul, modestă totuși pentru fotbalul românesc. A reușit. De ce n-ar reuși și la echipa națională?

A avut acea eroare, să zic, în 2001 cu Slovenia. Dar Gică și-a câștigat acest drept, să antreneze echipa națională. Sper să aibă răbdare Răzvan (n.r. - Burleanu), pentru că nu va fi ușor. E un început complicat de drum pentru el.

Știu că este o grupă destul de puternică acum în Liga Națiunilor (n.r. - cu Suedia, Polonia și Bosnia), dar noi avem încredere. Eu sunt, din fire, un tip optimist și îi doresc tot succesul”, a declarat Gică Craioveanu.

Gică Craioveanu: „Dinamo ne va face campioni”

Cât despre lupta la titlu, fostul jucător al Craiovei crede în continuare în șansele grupării din Bănie.

„Am spus că sunt capabili de orice. Sunt 35 de ani de când nu am mai fost campioni. Echipa arată bine, ne-a cam zdruncinat puțin U Cluj acum câteva zile (n.r. a fost 0-4), dar eu am încredere. Mai sunt șase etape și șase meciuri importante. Trebuie să vină și ei la Craiova.

Și, cum am spus acum ceva timp, și poate ziceați că-s nebun, Dinamo ne va face campioni. Nu știu de ce am această încredere, că Dinamo își va apăra șansele până la capăt și ne va ajuta să fim campioni”.

Colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu, la Muzeul Fotbalului (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

În plus, Craioveanu a admirat colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu și și-a exprimat regretul pentru că n-a făcut mai multe schimburi de tricouri de-a lungul carierei sale.

„Superb, fără cuvinte. Acum chiar îmi pare rău că nu am păstrat și eu mai multe tricouri. Nu prea eram obișnuit să le schimb. Nu prea îmi plăcea să schimb, mi-era rușine să le cer. Dar, uite, am văzut două care m-au dat pe spate. Cel cu Pele, bineînțeles. Și cel cu, posibil, cel mai bun fundaș din istoria fotbalului mondial, Franz Beckenbauer.

Îmi pare rău, îmi pare chiar foarte rău. Singurul tricou pe care am avut, să zic, tupeu să-l cer, a fost cel al lui Zizou (n.r. - Zinedine Zidane). Știam că se retrage, era și ultimul an al meu ca fotbalist. Și poate este cel mai valoros tricou pe care-l am. Poate și cel al lui Ronaldinho, dar mie Zidane mi s-a părut un jucător uluitor”, a mai spus Craioveanu.

Citește și

„Mi-a venit să intru în zid” Richarlison, colegul lui Drăgușin, despre depresie și gândurile sinucigașe
Campionate
14:53
„Mi-a venit să intru în zid” Richarlison, colegul lui Drăgușin, despre depresie și gândurile sinucigașe
Citește mai mult
„Mi-a venit să intru în zid” Richarlison, colegul lui Drăgușin, despre depresie și gândurile sinucigașe
Părăsește FRF după 22 de ani Cel mai longeviv antrenor, dat afară de Gică Hagi! Ce schimbări mai face noul selecționer
Nationala
14:03
Părăsește FRF după 22 de ani Cel mai longeviv antrenor, dat afară de Gică Hagi! Ce schimbări mai face noul selecționer
Citește mai mult
Părăsește FRF după 22 de ani Cel mai longeviv antrenor, dat afară de Gică Hagi! Ce schimbări mai face noul selecționer

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Știrile zilei din sport
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Nationala
10:19
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Citește mai mult
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Superliga
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Citește mai mult
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Superliga
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Citește mai mult
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Fotbal feminin
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Citește mai mult
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:57
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
