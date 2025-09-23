„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular

Daniel Bîrligea (25 de ani) e considerat a fi cea mai bună variantă pentru John Heitinga (41 de ani), tehnicianul celor de la Ajax, conform unei analize din presa olandeză.

(41 de ani), tehnicianul celor de la Ajax, conform unei analize din presa olandeză. Cifrele de pe SciSports arată că atacantul de la FCSB ar fi soluția potrivită pentru a-l înlocui pe Wout Weghorst (33 de ani), în cazul unei eventuale plecări a acestuia.

John Heitinga preferă cel mai des sistemul 4-3-3, ceea ce presupune folosirea unui singur atacant central astfel că Bîrligea ar avea de luptat cu Kasper Dolberg (27 de ani) pentru locul de titular.

Analiza făcută de olandezi arată că Daniel Bîrligea ar fi o opțiune foarte bună pentru Ajax

Milan Keskin, jurnalist olandez la publicația FootballTransfers și autor de materiale ample despre jucători și antrenori, a prezentat o analiză bazată pe date culese de pe SciSports, companie specializată în date și statistici din fotbal.

„Instrumentul de analiză a carierei realizat de SciSports arată că Ajax ar fi următorul pas ideal pentru Daniel Bîrligea. Cu un scor de compatibilitate de 79, cele două părți par să se potrivească foarte bine.

Conform datelor, Bîrligea se integrează perfect în stilul de joc promovat de John Heitinga și ar putea chiar să revendice un loc de titular”, a explicat jurnalistul.

John Heitinga, fost antrenor secund la Liverpool și West Ham, ar putea conta pe serviciile lui Bîrligea dacă Wout Weghorst, care a evoluat în 37 de meciuri pentru Ajax și a înscris 14 goluri, ar alege să nu-și prelungească înțelegerea.

5 milioane de euro este cota de transfer a atacantului de la FCSB, care a crescut cu trei milioane de euro din momentul în care a ajuns la FCSB, în 2024

Conform FootballTransfers, fotbalistul are următoarele calități și puncte slabe:

Dezvoltare - 2 stele = potențial de creștere redus

= potențial de creștere redus Timp de joc - 4 stele = joacă frecvent și are minute consistente

= joacă frecvent și are minute consistente Stil de joc - 5 stele = foarte eficient, adaptabil și influent pe teren

= foarte eficient, adaptabil și influent pe teren Formație - 4 stele = se integrează bine în sistemul echipei

Totuși, chiar dacă pleacă Weghorst, Bîrligea ar avea de concurat cu Kasper Dolberg, care a jucat 121 de meciuri pentru Ajax, în care a marcat 45 de goluri și a dat 16 pase decisive.

Danezul a mai jucat pentru Anderlecht, Nice, Hoffenheim, Sevilla și Silkeborg.

Tehnicianul John Heitinga a adunat șapte meciuri pe banca lui Ajax:

PSV - Ajax 2-2

Ajax - Inter 0-2 (Liga Campionilor)

Ajax - Pec Zwolle 3-1

Volendam - Ajax 1-1

Ajax - Heracles 2-0

Go Ahead Eagles - Ajax 2-2

Ajax - Telstar 2-0

Daniel Bîrligea are șansa să se remarce în meciul cu Go Ahead Eagles

FCSB, care nu traversează o perioadă bună în campionat, va debuta în Europa League împotriva unei echipe din Olanda, iar Bîrligea are șansa să se remarce.

Elevii lui Charalambous vor juca împotriva celor de la Go Ahead Eagles, pe 25 septembrie, de la ora 19:45.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

De când a ajuns la FCSB, Bîrligea a jucat 46 de meciuri, în care a marcat 22 de goluri și a oferit cinci pase decisive.

11 dintre cele 46 de meciuri jucate de Bîrligea la FCSB, au avut loc în sezonul 2025-2026, în care a înscris de cinci ori și a oferit trei pase de gol

VIDEO: Golul de 2-0 înscris de BÎrligea în meciul cu Rapid

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport