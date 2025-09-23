„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular +19 foto
Daniel Bîrligea FOTO: IMAGO
Superliga

„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 10:52
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 10:52
  • Daniel Bîrligea (25 de ani) e considerat a fi cea mai bună variantă pentru John Heitinga (41 de ani), tehnicianul celor de la Ajax, conform unei analize din presa olandeză.
  • Cifrele de pe SciSports arată că atacantul de la FCSB ar fi soluția potrivită pentru a-l înlocui pe Wout Weghorst (33 de ani), în cazul unei eventuale plecări a acestuia.

John Heitinga preferă cel mai des sistemul 4-3-3, ceea ce presupune folosirea unui singur atacant central astfel că Bîrligea ar avea de luptat cu Kasper Dolberg (27 de ani) pentru locul de titular.

L-a criticat pe Kopic Ioan Andone, după ce Dinamo a ratat șansa să urce pe locul 2: „N-ai voie să faci asta” » Ce a spus despre Mitriță
Citește și
L-a criticat pe Kopic Ioan Andone, după ce Dinamo a ratat șansa să urce pe locul 2: „N-ai voie să faci asta” » Ce a spus despre Mitriță
Citește mai mult
L-a criticat pe Kopic Ioan Andone, după ce Dinamo a ratat șansa să urce pe locul 2: „N-ai voie să faci asta” » Ce a spus despre Mitriță

Analiza făcută de olandezi arată că Daniel Bîrligea ar fi o opțiune foarte bună pentru Ajax

Milan Keskin, jurnalist olandez la publicația FootballTransfers și autor de materiale ample despre jucători și antrenori, a prezentat o analiză bazată pe date culese de pe SciSports, companie specializată în date și statistici din fotbal.

„Instrumentul de analiză a carierei realizat de SciSports arată că Ajax ar fi următorul pas ideal pentru Daniel Bîrligea. Cu un scor de compatibilitate de 79, cele două părți par să se potrivească foarte bine.

Conform datelor, Bîrligea se integrează perfect în stilul de joc promovat de John Heitinga și ar putea chiar să revendice un loc de titular”, a explicat jurnalistul.

John Heitinga, fost antrenor secund la Liverpool și West Ham, ar putea conta pe serviciile lui Bîrligea dacă Wout Weghorst, care a evoluat în 37 de meciuri pentru Ajax și a înscris 14 goluri, ar alege să nu-și prelungească înțelegerea.

5 milioane de euro
este cota de transfer a atacantului de la FCSB, care a crescut cu trei milioane de euro din momentul în care a ajuns la FCSB, în 2024

Conform FootballTransfers, fotbalistul are următoarele calități și puncte slabe:

  • Dezvoltare - 2 stele = potențial de creștere redus
  • Timp de joc - 4 stele = joacă frecvent și are minute consistente
  • Stil de joc - 5 stele = foarte eficient, adaptabil și influent pe teren
  • Formație - 4 stele = se integrează bine în sistemul echipei

Totuși, chiar dacă pleacă Weghorst, Bîrligea ar avea de concurat cu Kasper Dolberg, care a jucat 121 de meciuri pentru Ajax, în care a marcat 45 de goluri și a dat 16 pase decisive.

Danezul a mai jucat pentru Anderlecht, Nice, Hoffenheim, Sevilla și Silkeborg.

Tehnicianul John Heitinga a adunat șapte meciuri pe banca lui Ajax:

  • PSV - Ajax 2-2
  • Ajax - Inter 0-2 (Liga Campionilor)
  • Ajax - Pec Zwolle 3-1
  • Volendam - Ajax 1-1
  • Ajax - Heracles 2-0
  • Go Ahead Eagles - Ajax 2-2
  • Ajax - Telstar 2-0

Daniel Bîrligea are șansa să se remarce în meciul cu Go Ahead Eagles

FCSB, care nu traversează o perioadă bună în campionat, va debuta în Europa League împotriva unei echipe din Olanda, iar Bîrligea are șansa să se remarce.

Elevii lui Charalambous vor juca împotriva celor de la Go Ahead Eagles, pe 25 septembrie, de la ora 19:45.

  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (1).jpg
Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (1).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (1).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (2).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (3).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (4).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (5).jpg
+19 Foto
labels.photo-gallery

De când a ajuns la FCSB, Bîrligea a jucat 46 de meciuri, în care a marcat 22 de goluri și a oferit cinci pase decisive.

11
dintre cele 46 de meciuri jucate de Bîrligea la FCSB, au avut loc în sezonul 2025-2026, în care a înscris de cinci ori și a oferit trei pase de gol

VIDEO: Golul de 2-0 înscris de BÎrligea în meciul cu Rapid

Citește și

„Plătim tot” Superbet, reacție de ultimă oră, după eroarea de soft care a dus la pagube de 30 de milioane de €
Diverse
09:27
„Plătim tot” Superbet, reacție de ultimă oră, după eroarea de soft care a dus la pagube de 30 de milioane de €
Citește mai mult
„Plătim tot” Superbet, reacție de ultimă oră, după eroarea de soft care a dus la pagube de 30 de milioane de €
Degringoladă totală la FRF A aflat de la jurnaliști că Mitriță s-a retras: „Știți voi mai bine decât mine?! M-ați lăsat fără cuvinte... ”
Nationala
00:40
Degringoladă totală la FRF A aflat de la jurnaliști că Mitriță s-a retras: „Știți voi mai bine decât mine?! M-ați lăsat fără cuvinte...
Citește mai mult
Degringoladă totală la FRF A aflat de la jurnaliști că Mitriță s-a retras: „Știți voi mai bine decât mine?! M-ați lăsat fără cuvinte... ”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
Ajax Amsterdam liga 1 John Heitinga fcsb daniel bîrligea
Știrile zilei din sport
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Tenis
23.09
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Citește mai mult
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Superliga
23.09
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Citește mai mult
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Superliga
23.09
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Citește mai mult
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Superliga
23.09
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Citește mai mult
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:01
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
09:00
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
23:11
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
22:06
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Top stiri din sport
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Superliga
23.09
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Citește mai mult
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Nationala
23.09
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Citește mai mult
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Europa League
23.09
Pierderi mari pentru FCSB Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Citește mai mult
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Campionate
23.09
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Citește mai mult
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 12 rapid 22 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share