De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80
Golul lui Van Dijk decisiv la Liverpool - Atletico 3-2 Foto: Imago
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.09.2025, ora 10:06
  • Liverpool a câștigat cinci meciuri din cinci în acest sezon marcând decisiv spre sfârșit în Premier League și Liga Campionilor.
  • De trei ori, în prelungiri. Ultima dată, miercuri, la 3-2 cu Atletico.
  • Antrenorul Arne Slot explică de ce poate forța campioana Angliei în ultimul moment. 

Arne Slot l-a înlocuit pe Jurgen Klopp în vara lui 2024 și, într-un timp scurt, a revitalizat echipa.

Olandezul, care a împlinit 47 de ani pe 17 septembrie, s-a impus de la primul sezon în Premier League, cucerind titlul așteptat pe Anfield din 2020.

Liverpool: 5 meciuri, 5 victorii, 3 în prelungiri, alte două după minutul 80

Acum, la startul noii stagiuni, „The Reds” surprind cu o nouă armă. Orice s-ar întâmpla, marchează în finalul meciurilor și câștigă.

Au jucat până acum patru meciuri în campionat și unul în Ligă. Au învins de fiecare dată, dar mereu spre sfârșit. După minutul 80 sau chiar în prelungiri.

  • 15 august, 4-2 cu Bournemouth (acasă, Premier): la 2-2, au punctat Chiesa (88) și Salah (90+4). 
  • 25 august, 3-2 cu Newcastle (deplasare, Premier): Ngumoha (90+10), la 2-2. 
  • 31 august, 1-0 cu Arsenal (a, Premier): Szoboszlai (83).
  • 14 septembrie, 1-0 cu Burnley (d, Premier): Salah (90+3, penalty). 
  • 17 septembrie, 3-2 cu Atletico (a, Champions): Van Dijk (90+2), la 2-2. 
91 este minutul,
în medie, când Liverpool e decisivă în acest start sezon

Liverpool, de la 4 goluri în prelungiri în 48 de partide la 4 în cinci jocuri!

BBC a observat că, stagiunea trecută, echipa lui Arne Slot reușise să marcheze numai patru goluri în prelungiri în 48 de partide jucate în Premier și Champions League.

Iar două dintre cele patru au fost înscrise în aceeași întâlnire:

  • 18 ianuarie 2025, 2-0 cu Brentford (d). „Dublă” Darwin Nunez (90+1, 90+3).

Acum, are patru goluri în cinci jocuri!

Campioana a punctat de 13 ori după minutul 80 în Premier 2024-2025, însă pe toată durata anului, în 38 de etape.

Van Dijk și Ekitike sărbătoresc altă victorie în prelungiri Foto: Imago Van Dijk și Ekitike sărbătoresc altă victorie în prelungiri Foto: Imago
Van Dijk și Ekitike sărbătoresc altă victorie în prelungiri Foto: Imago

Acum, a decis toate partidele după minutul 80. Patru din patru!

12 puncte
are Liverpool momentan după patru întâlniri în Premier League. Lider și unica echipă cu maximum de puncte

Slot și Liverpool, record în Premier: „Contează că suntem bine pregătiți și în formă”

Altă statistică remarcată de BBC. De când elita Angliei se numește Premier League, de 33 de ani, nicio altă formație nu a mai reușit o serie de patru victorii decise în ultima clipă.

Maximum aveau trei succese legate obținute în final: Leeds (1997), Everton (2008), Arsenal (2009), Manchester City (2017) și Tottenham (2019).

Arne Slot explică secretul acestui impuls devastator la sfârșitul partidelor.

Arne Slot are 7 victorii decise după minutul 80, antrenorul cu al 3-lea procent all-time în Premier League (24,1%) Foto: Imago Arne Slot are 7 victorii decise după minutul 80, antrenorul cu al 3-lea procent all-time în Premier League (24,1%) Foto: Imago
Arne Slot are 7 victorii decise după minutul 80, antrenorul cu al 3-lea procent all-time în Premier League (24,1%) Foto: Imago

„Vor fi meciuri în care vom conduce după șase minute cu 2-0, vom înscrie al treilea gol și nu vom avea nevoie de prelungiri pentru a învinge în ultimul moment”, a declarat antrenorul „cormoranilor” miercuri, după 3-2 cu Atletico.

„Vor fi și partide când ne va trebui un gol în ultimul moment și nu-l vom marca”.

Mentalitatea noastră este să forțăm mereu. Contează la fel de mult că suntem bine pregătiți și în formă, astfel încât să mai putem forța o dată Arne Slot, antrenor Liverpool

Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
liverpool Liga Campionilor Premier League arne slot
