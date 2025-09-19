A cerut să fie eutanasiată! Povestea răvășitoare a femeii care a căzut 30 de metri și a rămas paralizată. Apoi a devenit triplă campioană mondială
Manuela Vos, înaintea gravului accident suferit la alpinism Foto: Instagram
Diverse

A cerut să fie eutanasiată! Povestea răvășitoare a femeii care a căzut 30 de metri și a rămas paralizată. Apoi a devenit triplă campioană mondială

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 14:29
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 14:31
  • Manuela Vos a trăit clipe cumplite după un grav accident de alpinism.
  • Putea muri, a vrut să moară, dar imaginea copiilor săi i-a dat putere să lupte. A fost momentul când a început o nouă viață.
  • Povestea ei dramatică, în rândurile de mai jos.

Manuela Vos este de trei ori campioana lumii la paraciclism. Un titlu cucerit în 2024, la contratimp, alte două în acest an, primul tot la contratimp, altul la cursa pe șosea.

Toate la categoria H1, printre cele mai dificile, pentru că funcționalitatea corpului e grav afectată.

Visează la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles 2028. La 56 de ani, ar fi o performanță extraordinară.

Manuela Vos și ultima medalie mondială de aur, cucerită pe 30 august 2025 Foto: Imago Manuela Vos și ultima medalie mondială de aur, cucerită pe 30 august 2025 Foto: Imago
Manuela Vos și ultima medalie mondială de aur, cucerită pe 30 august 2025 Foto: Imago

Căderea care i-a schimbat viața Manuelei Vos. Salvată cu elicopterul

În urmă cu cinci ani, visa la altceva. Olandeza stabilită în Spania din 1998 iubea alpinismul, escalada, și muntele însemna totul.

Pe munte petrecea cea mai mare parte a timpului. Participa și la două maratoane anual, plus concursul de triatlon extrem Ironman.

Pe 5 iulie 2021, pe Picos de Europa, Manuela ajunsese la jumătatea cățărării. Atunci a căzut 30 de metri. Putea muri, a fost salvată în ultima clipă.

Pilotul elicopterului i-a spus paramedicului că va face o singură încercare din cauza vântului puternic.

„Am avut noroc că m-a legat repede cu hamul.

În mod normal, te imobilizează pe o targă și asta ar fi fost mai bine pentru gâtul meu, dar nu am mai putut face altceva. Nici nu mai respiram”, a povestit ea pentru Marca.

Transportată de urgență la spitalul universitar din Santander, a stat două luni la terapie intensivă.

„Primul lucru pe care mi-l amintesc: nu puteam respira. Am făcut pneumonie și un plămân a intrat în colaps. Nici celălalt nu era prea bine”.

Totul era întunecat. Voiam doar să mă deconecteze cineva de la aparate, pentru că nu mai suportam. Voiam eutanasie, știam că fusese aprobată. Nu voiam să trăiesc așa. Manuela Vos, campioană mondială la paraciclism

A stat 11 luni în spitalul de recuperare. Acolo a descoperit paraciclismul

Imaginea celor trei copii ai săi i-a dat putere, chiar dacă diagnosticul a fost cumplit: tetraplegie, paralizia îi afectase toate membrele.

A stat aproape un an la un spital de recuperare din Toledo. Acolo a descoperit paraciclismul și „handbike-ul”, bicicleta acționată cu mâinile.

Manuela Vos, în „handbike” Foto: Imago Manuela Vos, în „handbike” Foto: Imago
Manuela Vos, în „handbike” Foto: Imago

Sportul a ajutat-o. „Corpul are memorie. Chiar dacă mi-a mai rămas puțină memorie cu care să lucrez, am profitat la maximum de puținul care era. Mintea mea a fost la fel de importantă. Alergarea la maraton mi-a permis să ajung aici”.

20.000 de euro
este valoarea unui „handbike”. Bicicleta de stradă a Manuelei Vos costă 16.000 de euro

Manuela Vos: „Deși mă mișcam ca un melc, simțeam că zbor”

Marca a scris și cum concurează Manuela. „Nu poate prinde ghidonul, pentru că nu mișcă degetele. I se dau mănuși cu o pedală care se ancorează pe ghidon.

Pentru a schimba vitezele, folosește un baston pe care îl împinge cu bărbia”.

În 2022 a participat la prima cursă, în Cupa Spaniei.

În sfârșit, am simțit libertatea de a face ceva singură, fără oameni în jurul meu. Deși mă mișcam ca un melc, simțeam că zbor. A fost minunat. Ciclismul mă eliberează. Manuela Vos, campioană mondială la paraciclism

Un an mai târziu, Comitetul Paralimpic Spaniol i-a propus să concureze pentru țara în care locuia. A acceptat, iar în 2024 a primit cetățenia spaniolă.

De atunci, poartă steagul roș-galben pe tricou. Și e deja triplă campioană mondială.

Îmi este atât de dor de munte, de cățărat. Era ce iubeam mai mult pe lume. Muntele a fost întotdeauna locul unde mi-am găsit liniștea. Dar acum sunt tetraplegică. Există o barieră uriașă. Manuel Vos, campioană mondială la paraciclism

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

