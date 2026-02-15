„L-am înjurat pe Cordea, recunosc” Nistor povestește ce s-a întâmplat între Bergodi și Cordea:  „Asta a făcut” +22 foto
Dan Nistor FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Superliga

„L-am înjurat pe Cordea, recunosc” Nistor povestește ce s-a întâmplat între Bergodi și Cordea: „Asta a făcut”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 15.02.2026, ora 11:58
  • Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul lui U Cluj, a explicat care a fost rolul său în conflictul dintre antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani) și jucătorul lui CFR, Andrei Cordea (26 de ani).

CFR și U Cluj s-au întâlnit în urmă cu o săptămână, în etapa 26 din Liga 1. Finalul partidei a fost umbrit de un eveniment neplăcut, atunci când Cristiano Bergodi a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii CFR-ului.

Nistor povestește ce s-a întâmplat între Bergodi și Cordea: „Ca jucători ne mai înjurăm între noi, dar nu pe antrenor”

Nistor a declarat că Andrei Cordea l-a înjurat pe Bergodi și a precizat că, în opinia lui, nu este în regulă ca un antrenor să fie înjurat de un jucător, chiar dacă între fotbaliști astfel de lucruri se mai întâmplă.

„Știți cum e la fotbal. Te mai împaci, te mai... Nu cred că e ok ca un jucător să-l înjure [pe antrenor]. Ca jucători ne mai înjurăm între noi. Putea să mă înjure pe mine până poimâine.

Prima dată mi-a zis că nu pe mine [m-a înjurat], apoi că a înjurat pe altcineva. Ulterior, din ce știu, i-a dat mesaj și lui Mister. Și Daniel Pancu a vorbit cu Mister, s-au împăcat.

Eu sunt corect, l-am înjurat pe Cordea, recunosc. A făcut niște semne obscene către galeria noastră, de aia l-am înjurat.

Cred că, dacă cel de-al patrulea arbitru era un pic mai atent, mie trebuia să-mi dea al doilea galben, lui Cordea al doilea galben și nu se mai întâmpla nimic”, a declarat Nistor la Digi Sport Matinal.

  • Decizia Comisiei de Disciplină în scandalul de la Cluj ar trebui să vină pe 18 februarie, dacă nu va fi încă o amânare

FOTO: Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U cluj 3-2

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (16).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (16).jpg

Galerie foto (22 imagini)

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

În etapa #27 din Liga 1, pe banca lui U Cluj s-a aflat antrenorul secund Eugeniu Cebotaru, iar echipa a câștigat cu 4-1 în fața celor de la Csikszereda.

Meciul a consemnat și apariția cu numărul 500 în Superligă pentru Dan Nistor, care a înscris în minutul 36.

Veteranul de la U Cluj este acum la doar 15 meciuri distanță de doborârea recordului de apariții în Liga 1, deținut de Ionel Dănciulescu.

Top 5 all-time - apariții în Liga 1

  1. Ionel Dănciulescu - 515 meciuri
  2. Dan Nistor - 500 meciuri
  3. Costică Ștefănescu - 490 meciuri
  4. Florea Ispir - 485 meciuri
  5. Ladislau Bölöni - 484 meciuri

CFR Cluj Cristiano Bergodi u cluj Dan Nistor andrei cordea
