Haos la CSM București Antrenorul Adi Vasile a plecat de trei luni de la echipă, dar încă apare în acte și cere salariile restante » Reacția clubului
Adrian Vasile FOTO: SportPictures
Handbal

Haos la CSM București Antrenorul Adi Vasile a plecat de trei luni de la echipă, dar încă apare în acte și cere salariile restante » Reacția clubului

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 15:25
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 15:25

CSM București a anunțat că s-a despărțit de antrenorul Adrian Vasile în noiembrie 2025, însă contractul este încă activ, anunță Iulian Pîslaru, directorul general al clubului.

„Explozii, atacuri în orașe...” Ucraineanca de la Transylvania Open, mesaj dur despre războiul cu Rusia: „Oamenii trebuie să audă unele lucruri”
Citește și
„Explozii, atacuri în orașe...” Ucraineanca de la Transylvania Open, mesaj dur despre războiul cu Rusia: „Oamenii trebuie să audă unele lucruri”
Citește mai mult
„Explozii, atacuri în orașe...” Ucraineanca de la Transylvania Open, mesaj dur despre războiul cu Rusia: „Oamenii trebuie să audă unele lucruri”

Adrian Vasile nu mai antrenează, dar figurează ca antrenor la CSM București

În ciuda faptului că nu mai antrenează echipa, acesta a solicitat, prin intermediul agentului său, salariile prevăzute în angajamentul său cu CSM București, scrie gsp.ro.

9.800 de euro pe lună
ar fi salariul pe care îl primește Adrian Vasile de la CSM București

În momentul de față, Adrian Vasile este plecat în Republica Dominicană, unde prezintă emisiunea TV „Survivor România”.

Potrivit sursei citate, antrenorul încasează 6.000 de euro pe lună pentru munca pe care o prestează la Survivor.

Iulian Pîslaru: „Nu am discutat niciodată cu Adrian Vasile despre o reziliere”

În prezent, CSM București are doi antrenori principali în acte: Adrian Vasile și Bojana Popovic. În realitate, numai muntenegreana pregătește liderul Ligii Florilor.

Iulian Pîslaru, directorul general al clubului, susține că nu a purtat discuții despre rezilierea înțelegerii cu Adrian Vasile și așteaptă ca acesta să se prezinte la echipă.

„Din punctul de vedere al clubului, Adrian Vasile ar fi trebuit să se prezinte în continuare la serviciu. I-am transmis în mod repetat notificări în acest sens, însă fără ca dânsul să reacționeze sau să vină la muncă, probabil având și alte însărcinări.

Personal, nu am discutat niciodată cu Adrian Vasile despre o posibilă reziliere a contractului. Am aflat ulterior că a devenit prezentator al emisiunii Survivor, însă fiecare este liber să ia deciziile personale pe care le consideră potrivite.

Din punctul nostru de vedere, el se află în continuare sub contract cu CSM București, chiar dacă nu s-a prezentat la locul de muncă.

În acest moment, situația se află în atenția departamentului juridic al clubului, care o gestionează conform legii”, a spus Iulian Pîslaru, conform sursei menționate anterior.

Bojana Popovic nu a stat pe banca lui CSM până acum: „Din cauza lipsei vizei”

Totodată, directorul general al clubului spune că motivul pentru care Bojana Popovic nu a stat până acum pe banca tehnică a echipei este de ordin birocratic.

Antrenoarea din Muntenegru nu ar fi obținut viza necesară pentru cetățenii extracomunitari.

„În ceea ce o privește pe Bojana Popovic, aceasta nu a putut sta până acum pe bancă din cauza lipsei vizei necesare pentru cetățenii extracomunitari.

Din informațiile mele, viza a fost obținută în urmă cu aproximativ două zile, astfel că, în mod normal, va avea dreptul de a sta pe bancă în calitate de antrenor principal chiar de la următorul meci, dacă nu vor mai apărea alte ajustări administrative pe parcurs, eventual legate de înregistrarea la federație, mecanisme pe care nu le stăpânesc în detaliu.

Astfel, Bojana Popovic ar trebui să se afle pe bancă la duelul de mâine, de la ora 17:30, contra Dunării Brăilă, din etapa #14 a Ligii Florilor.

FRH ar cunoaște situația antrenorilor de la CSM București

Pîsșaru susține că FRH a fost înștiințată cu privire la faptul că doi antrenori principali se află sub contract cu CSM București. Forul național nu ar fi obiectat asupra acestui fapt.

„Cert este că am purtat corespondență și cu Federația Română de Handbal, pentru a clarifica dacă pot exista mai mulți antrenori principali sub contract. Răspunsul a fost afirmativ: federația este interesată exclusiv de persoana care se află efectiv pe bancă la meciuri”, a spus Iulian Pîslaru.

CSM București, singurul club antrenat de Adrian Vasile

După încheierea carierei de jucător, Adrian Vasile a fost antrenor secund la CSM București în perioada 2011-2019.

După demisia lui Tomas Ryde, conducerea „tigroaicelor” a decis să îl promoveze pe Adrian Vasile în postul de antrenor principal.

Tehnicianul a stat pe banca celor de la CSM până în 2024, când a decis să rezilieze înțelegerea și a luat o pauză din activitate.

Un an mai târziu, acesta s-a întors tot pe banca echipei din București, însă pentru scurt timp.

În perioada petrecută la CSM București, Adrian Vasile a cucerit nu mai puțin de 22 de trofee:

  • 6 Ligi ale Florilor - 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024
  • 7 Cupe ale României - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024
  • 6 Supercupe ale României - 2016, 2017, 2019, 2022, 2023, 2024
  • 2 Trofee ale Bucureștiului - 2014, 2015
  • 1 EHF Champions League - 2016

Citește și

Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru Hermannstadt oferă noi detalii despre situația fundașului dorit de FCSB: „N-a vrut jucătorul. O să-l sun pe Becali”
Superliga
13:55
Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru Hermannstadt oferă noi detalii despre situația fundașului dorit de FCSB: „N-a vrut jucătorul. O să-l sun pe Becali”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru Hermannstadt oferă noi detalii despre situația fundașului dorit de FCSB: „N-a vrut jucătorul. O să-l sun pe Becali”
Transfer în miez de noapte! O speranță a fotbalului francez a semnat cu Liverpool » Suma fabuloasă plătită pentru jucătorul de 20 de ani
Campionate
12:59
Transfer în miez de noapte! O speranță a fotbalului francez a semnat cu Liverpool » Suma fabuloasă plătită pentru jucătorul de 20 de ani
Citește mai mult
Transfer în miez de noapte! O speranță a fotbalului francez a semnat cu Liverpool » Suma fabuloasă plătită pentru jucătorul de 20 de ani

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
handbal feminin Adrian Vasile csm bucuresti bojana popovic
Știrile zilei din sport
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
11:38
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Citește mai mult
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
14:43
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Nationala
14:46
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Citește mai mult
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Superliga
13:23
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Citește mai mult
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:47
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
18:04
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
18:35
Răsturnare de situație Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
Răsturnare de situație  Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
17:26
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Top stiri din sport
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Stranieri
12:23
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Citește mai mult
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Superliga
10:54
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Citește mai mult
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Tenis
12:40
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Citește mai mult
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 29 rapid 21 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 14

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
03.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share