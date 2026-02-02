Haos la CSM București Antrenorul Adi Vasile a plecat de trei luni de la echipă, dar încă apare în acte și cere salariile restante » Reacția clubului

Adrian Vasile (43 de ani) încă este angajatul CSM București, deși clubul a anunțat despărțirea de el încă din luna noiembrie.

În prezent, echipa este pregătită de Bojana Popovic (46 de ani).

CSM București a anunțat că s-a despărțit de antrenorul Adrian Vasile în noiembrie 2025, însă contractul este încă activ, anunță Iulian Pîslaru, directorul general al clubului.

Adrian Vasile nu mai antrenează, dar figurează ca antrenor la CSM București

În ciuda faptului că nu mai antrenează echipa, acesta a solicitat, prin intermediul agentului său, salariile prevăzute în angajamentul său cu CSM București, scrie gsp.ro.

9.800 de euro pe lună ar fi salariul pe care îl primește Adrian Vasile de la CSM București

În momentul de față, Adrian Vasile este plecat în Republica Dominicană, unde prezintă emisiunea TV „Survivor România”.

Potrivit sursei citate, antrenorul încasează 6.000 de euro pe lună pentru munca pe care o prestează la Survivor.

Iulian Pîslaru: „Nu am discutat niciodată cu Adrian Vasile despre o reziliere”

În prezent, CSM București are doi antrenori principali în acte: Adrian Vasile și Bojana Popovic. În realitate, numai muntenegreana pregătește liderul Ligii Florilor.

Iulian Pîslaru, directorul general al clubului, susține că nu a purtat discuții despre rezilierea înțelegerii cu Adrian Vasile și așteaptă ca acesta să se prezinte la echipă.

„Din punctul de vedere al clubului, Adrian Vasile ar fi trebuit să se prezinte în continuare la serviciu. I-am transmis în mod repetat notificări în acest sens, însă fără ca dânsul să reacționeze sau să vină la muncă, probabil având și alte însărcinări.

Personal, nu am discutat niciodată cu Adrian Vasile despre o posibilă reziliere a contractului. Am aflat ulterior că a devenit prezentator al emisiunii Survivor, însă fiecare este liber să ia deciziile personale pe care le consideră potrivite.

Din punctul nostru de vedere, el se află în continuare sub contract cu CSM București, chiar dacă nu s-a prezentat la locul de muncă.

În acest moment, situația se află în atenția departamentului juridic al clubului, care o gestionează conform legii”, a spus Iulian Pîslaru, conform sursei menționate anterior.

Bojana Popovic nu a stat pe banca lui CSM până acum: „Din cauza lipsei vizei”

Totodată, directorul general al clubului spune că motivul pentru care Bojana Popovic nu a stat până acum pe banca tehnică a echipei este de ordin birocratic.

Antrenoarea din Muntenegru nu ar fi obținut viza necesară pentru cetățenii extracomunitari.

„În ceea ce o privește pe Bojana Popovic, aceasta nu a putut sta până acum pe bancă din cauza lipsei vizei necesare pentru cetățenii extracomunitari.

Din informațiile mele, viza a fost obținută în urmă cu aproximativ două zile, astfel că, în mod normal, va avea dreptul de a sta pe bancă în calitate de antrenor principal chiar de la următorul meci, dacă nu vor mai apărea alte ajustări administrative pe parcurs, eventual legate de înregistrarea la federație, mecanisme pe care nu le stăpânesc în detaliu.

Astfel, Bojana Popovic ar trebui să se afle pe bancă la duelul de mâine, de la ora 17:30, contra Dunării Brăilă, din etapa #14 a Ligii Florilor.

FRH ar cunoaște situația antrenorilor de la CSM București

Pîsșaru susține că FRH a fost înștiințată cu privire la faptul că doi antrenori principali se află sub contract cu CSM București. Forul național nu ar fi obiectat asupra acestui fapt.

„Cert este că am purtat corespondență și cu Federația Română de Handbal, pentru a clarifica dacă pot exista mai mulți antrenori principali sub contract. Răspunsul a fost afirmativ: federația este interesată exclusiv de persoana care se află efectiv pe bancă la meciuri”, a spus Iulian Pîslaru.

CSM București, singurul club antrenat de Adrian Vasile

După încheierea carierei de jucător, Adrian Vasile a fost antrenor secund la CSM București în perioada 2011-2019.

După demisia lui Tomas Ryde, conducerea „tigroaicelor” a decis să îl promoveze pe Adrian Vasile în postul de antrenor principal.

Tehnicianul a stat pe banca celor de la CSM până în 2024, când a decis să rezilieze înțelegerea și a luat o pauză din activitate.

Un an mai târziu, acesta s-a întors tot pe banca echipei din București, însă pentru scurt timp.

În perioada petrecută la CSM București, Adrian Vasile a cucerit nu mai puțin de 22 de trofee:

6 Ligi ale Florilor - 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024

- 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024 7 Cupe ale României - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024

- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 6 Supercupe ale României - 2016, 2017, 2019, 2022, 2023, 2024

- 2016, 2017, 2019, 2022, 2023, 2024 2 Trofee ale Bucureștiului - 2014, 2015

- 2014, 2015 1 EHF Champions League - 2016

