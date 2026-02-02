Pe cine a deranjat Naum în politică Momente tensionate după un meci al naționalei. Un baron PSD s-a enervat pe Radu Naum
Radu Naum FOTO: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Pe cine a deranjat Naum în politică Momente tensionate după un meci al naționalei. Un baron PSD s-a enervat pe Radu Naum

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 14:57
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 15:55
  • Radu Naum a fost invitat recent la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, unde a rememorat un episod în care a deranjat un politician important din România.

Editorialist GOLAZO.ro și moderator la Digi Sport, Naum a povestit cum a întâmpinat dificultăți după un material apărut la știrile sportive, pe vremea când lucra la TVR.

Radu Naum: „Nu mi-a sunat niciun telefon, dar cumva n-a fost așa de bine”

Politicianul la care a făcut referire este Marian Oprișan, „baron” PSD și președinte al Consiliului Județean Vrancea timp de 20 de ani, în perioada 2000-2020.

Pe vremea când erai în TVR era atât de politizat managementul? Oamenii erau numiți politic?

Eu nu eram în zona politică. (...) Sigur că există ingerințe politice, dar nu așa cum existau în zona de știri politice, de emisiuni politice, sociale, de tot fel. La noi erau lucrurile realmente despre sport. O dată a fost o chestie în legătură cu gazonul.

Țineți minte, cu România - Danemarca, atunci când când a zis cetățeanul ăla (n.r. - Marian Oprișan, baron PSD de Vrancea în anii 2000): «Las’ că îl fac eu» și a ieșit o nenorocire. Eu i-am pus cele două declarații la știrile sportive, una lângă alta, pentru că apoi spunea: «N-am zis eu că fac». Și atunci s-a creat un pic de rumoare. Nu mi-a sunat niciun telefon, dar cumva n-a fost așa de bine.

Acum mai consumi ceva de la TVR?

Da, sigur că da. Multe lucruri. Mă uit. Mai sunt filme vechi, știri, mă uit de Ziua Națională la TVR, mă uit la tot felul de producții, pentru că soția mea totuși lucrează acolo, Irina, și mă uit la producțiile ei. Acum multe le poți vedea și pe YouTube, dar tot producție TVR este. (...)

Ai lucrat 15 ani într-o companie de stat, după care mai mult de 15 ani într-o zonă privată. Din punctul tău de vedere, care e cea mai mare diferență? Dacă ar fi să numești una.

Păi, lucrurile sunt mai simple și mai directe în zona privată. Adică, după cum spuneam, nu trebuie să faci multe hârtii. Cred că e mai mult loc de inițiativă. Așa cred. În general, dacă faci ceva, cred că nu riști să-i superi așa de mult pe cei dimprejur. Dar acum vorbesc din perspectiva experienței mele, poate că în alte părți e altfel, nu știu. Dar televiziunea publică pe care am trăit-o eu, cel puțin în bună perioadă, era un loc minunat de crescut oameni.

Despre ce a vorbit Radu Naum la podcastul TOP LEVEL

  • trauma din televiziunea unde a fost pus să dea oameni afară
  • cum au încercat conducătorii unui club să-l „îmblânzească”
  • de ce a intrat în presa de sport după ce a proiectat o clădire în Franța
  • ce personaj a vrut să-l scoată de pe TV
  • de ce apare Gigi Becali des la TV
  • ce probleme are cu CNA

echipa nationala a romaniei Echipa Nationala Radu Naum psd politica top level podcast golazo Marian Oprisan
