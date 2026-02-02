Radu Naum a fost invitat recent la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, unde a rememorat un episod în care a deranjat un politician important din România.

Editorialist GOLAZO.ro și moderator la Digi Sport, Naum a povestit cum a întâmpinat dificultăți după un material apărut la știrile sportive, pe vremea când lucra la TVR.

Radu Naum: „Nu mi-a sunat niciun telefon, dar cumva n-a fost așa de bine”

Politicianul la care a făcut referire este Marian Oprișan, „baron” PSD și președinte al Consiliului Județean Vrancea timp de 20 de ani, în perioada 2000-2020.

Pe vremea când erai în TVR era atât de politizat managementul? Oamenii erau numiți politic?

Eu nu eram în zona politică. (...) Sigur că există ingerințe politice, dar nu așa cum existau în zona de știri politice, de emisiuni politice, sociale, de tot fel. La noi erau lucrurile realmente despre sport. O dată a fost o chestie în legătură cu gazonul.



Țineți minte, cu România - Danemarca, atunci când când a zis cetățeanul ăla (n.r. - Marian Oprișan, baron PSD de Vrancea în anii 2000): «Las’ că îl fac eu» și a ieșit o nenorocire. Eu i-am pus cele două declarații la știrile sportive, una lângă alta, pentru că apoi spunea: «N-am zis eu că fac». Și atunci s-a creat un pic de rumoare. Nu mi-a sunat niciun telefon, dar cumva n-a fost așa de bine.

Acum mai consumi ceva de la TVR?

Da, sigur că da. Multe lucruri. Mă uit. Mai sunt filme vechi, știri, mă uit de Ziua Națională la TVR, mă uit la tot felul de producții, pentru că soția mea totuși lucrează acolo, Irina, și mă uit la producțiile ei. Acum multe le poți vedea și pe YouTube, dar tot producție TVR este. (...)

Ai lucrat 15 ani într-o companie de stat, după care mai mult de 15 ani într-o zonă privată. Din punctul tău de vedere, care e cea mai mare diferență? Dacă ar fi să numești una.

Păi, lucrurile sunt mai simple și mai directe în zona privată. Adică, după cum spuneam, nu trebuie să faci multe hârtii. Cred că e mai mult loc de inițiativă. Așa cred. În general, dacă faci ceva, cred că nu riști să-i superi așa de mult pe cei dimprejur. Dar acum vorbesc din perspectiva experienței mele, poate că în alte părți e altfel, nu știu. Dar televiziunea publică pe care am trăit-o eu, cel puțin în bună perioadă, era un loc minunat de crescut oameni.

