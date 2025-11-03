Liverpool și Real Madrid se întâlnesc în faza principală a Ligii Campionilor pentru al doilea sezon consecutiv, însă un astfel de duel nu va mai putea avea loc anul viitor.

Liverpool și Real Madrid a devenit un derby obișnuit în Liga Campionilor, după multiplele dueluri din ultimii ani, inclusiv în două finale, cele din 2018 și 2022.

Liverpool - Real Madrid, interzis pe Anfield în sezonul următor

Liga Campionilor se află deja la al doilea sezon în noul format, cu o fază a ligii cu 36 de echipe în locul fazei grupelor, cu 32 de formații, repartizate câte 4.

Însă, odată cu schimbarea formatului, UEFA a adăugat și câteva reguli noi, inclusiv cea care interzice ca un meci să se joace pe același stadion timp de 3 sezoane consecutive, în faza principală , informează as.com.

Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit și în stagiunea anterioară tot pe Anfield, în partida câștigată de „cormorani”, scor 2-0, iar întâlnirea de marți este programată tot pe stadionul campioanei Angliei.

Stadionul Anfield / foto: IMAGO

Dacă cele două formații se vor întâlni și în sezonul următor în faza principală, partida nu se va mai putea desfășura pe Anfield, însă poate avea loc pe „Santiago Bernabeu”.

Regula nu se aplică și pentru partidele din play-off sau din fazele superioare ale competiției.

Liverpool - Real Madrid, condus la centru de Kovacs

Meciul de mâine seară va fi arbitrat de Istvan Kovacs. El va fi ajutat de tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Arbitru de rezervă va fi Marcel Bîrsan, în timp ce în camera VAR se vor afla Bastian Dankert (Germania) și asistent Fedayi San (Elveția), potrivit uefa.com.

