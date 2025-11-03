Ultrași interziși de Federație  „E controlată de separatiști și criminali” » Măsuri de securitate stricte și proteste ale fanilor la Bosnia - România +44 foto
Galeria BH Fanatikos, interzisă la meciul Bosnia - România (foto: Imago)
Ultrași interziși de Federație „E controlată de separatiști și criminali” » Măsuri de securitate stricte și proteste ale fanilor la Bosnia - România

  • Fotbalul bosniac este zguduit de tensiuni majore înaintea meciului crucial Bosnia și Herțegovina - România, programat sâmbătă, 15 noiembrie la Zenica, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Cea mai veche și influentă galerie a naționalei Bosniei, BH Fanatikos, a publicat luni, 3 noiembrie, un comunicat dur la adresa șefilor Federației de Fotbal de la Sarajevo, acuzând conducerea de interdicții abuzive și marginalizare.

Galeria BH Fanatikos, interzisă de Federație la meciul Bosnia - România

Într-un mesaj postat online, ultrașii anunță că Federația le-a refuzat toate cererile legate de bilete și de scenografia planificată pentru partida cu România.

Potrivit lor, motivul oficial invocat de forul bosniac ar fi „probleme de securitate”, însă fanii consideră această decizie o insultă directă și o tentativă de a-i exclude de la meci.

„Federația de Fotbal, cu care am avut o colaborare pur comercială în privința biletelor, care au fost întotdeauna plătite corect, a decis să respingă TOTUL din cererea noastră.

Scenografia inspirată de cei 25 de ani ai grupului a fost interzisă din motive de securitate, se pare că foile de hârtie pot fi tăioase, iar avioanele de hârtie ar ajuta în desantul asupra adversarilor”, se arată ironic în comunicatul BH Fanatikos.

Ultrașii bosniaci, în război cu șefii Federației de la Sarajevo: „Ne-au oprit? Nu, și nu ne vor opri niciodată. Vom veni la Zenica”

Gruparea ultra susține că este acum „oficial indezirabilă” pentru conducerea Federației, acuzând-o pe aceasta că ar fi controlată de „separatiști și criminali”.

Totuși, fanii afirmă că nu vor renunța și promit să fie prezenți la Zenica, chiar și fără sprijin oficial.

„Ne-au oprit? Nu, și nu ne vor opri niciodată. Vom veni la Zenica, și oriunde altundeva va fi nevoie. Salutări tuturor celor care cred în intențiile noastre și știu ce povară purtăm de 25 de ani. Cu pumnii și cu inimile!”.

Bosnia - România, decisiv pentru locul 2. Gazdele visează la calificarea directă la CM 2026

Meciul de la Zenica este foarte important pentru ambele reprezentative. Bosnia speră să învingă România și Austria în ultimele jocuri din grupă și se califice direct la Cupa Mondială de anul viitor, în timp ce tricolorii au nevoie de victorie pentru a prinde locul 2 și a avea un traseu mai accesibil în baraj.

Naționala României va fi susținută de 550 de fani. Pe 21 octombrie, FRF a anunțat că toate cele 550 de bilete puse la dispoziție suporterilor români s-au vândut în 90 de minute.

În plus, FRF a transmis și câteva recomandări suporterilor pentru partida de la Zenica.

„Recomandăm suporterilor români să evite orice tip de provocare și să adopte un comportament responsabil pe durata meciului”, a mai transmis Federația.

În tur, România a pierdut pe Arena Națională, scor 0-1, chiar în meciul care a deschis această campanie de calificare.

România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO

România - Bosnia, foto Raed Krishan, GOLAZO
Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

echipa nationala a romaniei bosnia zenica ultrasi preliminarii cm 2026
