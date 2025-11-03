Basel - FCSB Ce formulă va alinia campioana la startul următoarei partide din Europa League + Prețul biletelor pentru fanii români

- Basel - FCSB. Gigi Becali (67 de ani) a anunțat deja formula de start a campioanei pentru partida din Elveția.
- Meciul va avea loc joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
FCSB își continuă aventura europeană, unde va înfrunta din nou o echipă din Elveția, după duelul cu Young Boys, 0-2, de această dată în deplasare.
Basel - FCSB. Gigi Becali a anunțat echipa de start
FCSB a reușit să lege două victorii consecutive în Liga 1, iar acum va încerca să obțină un rezultat pozitiv și în deplasarea de joi.
Într-o intervenție telefonică la Digi Sport, patronul Gigi Becali a dezvăluit formația pe care o va trimite pe teren în Elveția, iar Juri Cisotti nu se află printre titulari.
Cum va arăta FCSB cu Basel:
- Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Tănase - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea
Bilete pentru fanii români la Basel - FCSB
Formația campioană a anunțat și punerea în vânzare a biletelor destinate suporterilor săi, disponibile pe site-ul tickets.fcb.ch.
„Biletele destinate suporterilor noștri la partida cu FC Basel, de joi seară (18:45 ora locală) sunt disponibile online.
Prețul unui bilet este de 32 franci elvețieni. Biletele vor putea fi achiziționate, în limita disponibilității, până la începutul meciului.
Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB pe pagina de Facebook.
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Midtjylland
|8-2
|9
|2. Braga
|5-0
|9
|3. Lyon
|5-0
|9
|4. Dinamo Zagreb
|7-3
|7
|5. Viktoria Plzen
|6-2
|7
|6. Freiburg
|5-2
|7
|7. Ferencvaros
|5-3
|7
|8. Brann
|5-2
|6
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Celta Vigo
|6-4
|6
|10. Aston Villa
|4-2
|6
|11. Lille
|6-5
|6
|12. Eagles
|4-3
|6
|13. Young Boys
|6-6
|6
|14. Fenerbahce
|4-4
|6
|15. FC Porto
|3-3
|6
|16. Real Betis
|4-2
|5
|17. Nottingham
|6-5
|4
|18. Bologna
|3-3
|4
|19. Genk
|1-1
|4
|20. PAOK
|5-6
|4
|21. Celtic
|3-4
|4
|22. Panathinaikos
|6-6
|3
|23. AS Roma
|3-4
|3
|24. FC Basel
|3-4
|3
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Feyenoord
|3-4
|3
|26. Ludogorets
|4-6
|3
|27. Sturm Graz
|3-5
|3
|28. FCSB
|2-4
|3
|29. Stuttgart
|2-4
|3
|30. Steaua Roșie
|2-5
|1
|31. Malmo
|2-6
|1
|32. Maccabi Tel-Aviv
|1-6
|1
|33. Nice
|3-6
|0
|34. Salzburg
|2-6
|0
|35. FC Utrecht
|0-4
|0
|36. Rangers
|1-6
|0
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna 1-2
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)