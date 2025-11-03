Basel - FCSB Ce formulă va alinia campioana la startul următoarei partide din Europa League + Prețul biletelor pentru fanii români

Basel - FCSB. Gigi Becali (67 de ani) a anunțat deja formula de start a campioanei pentru partida din Elveția.

Meciul va avea loc joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB își continuă aventura europeană, unde va înfrunta din nou o echipă din Elveția, după duelul cu Young Boys, 0-2, de această dată în deplasare.

Basel - FCSB. Gigi Becali a anunțat echipa de start

FCSB a reușit să lege două victorii consecutive în Liga 1, iar acum va încerca să obțină un rezultat pozitiv și în deplasarea de joi.

Într-o intervenție telefonică la Digi Sport, patronul Gigi Becali a dezvăluit formația pe care o va trimite pe teren în Elveția, iar Juri Cisotti nu se află printre titulari.

Cum va arăta FCSB cu Basel:

Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Tănase - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

Bilete pentru fanii români la Basel - FCSB

Formația campioană a anunțat și punerea în vânzare a biletelor destinate suporterilor săi, disponibile pe site-ul tickets.fcb.ch.

„Biletele destinate suporterilor noștri la partida cu FC Basel, de joi seară (18:45 ora locală) sunt disponibile online.

Prețul unui bilet este de 32 franci elvețieni. Biletele vor putea fi achiziționate, în limita disponibilității, până la începutul meciului.

Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB pe pagina de Facebook.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 8-2 9 2. Braga 5-0 9 3. Lyon 5-0 9 4. Dinamo Zagreb 7-3 7 5. Viktoria Plzen 6-2 7 6. Freiburg 5-2 7 7. Ferencvaros 5-3 7 8. Brann 5-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Celta Vigo 6-4 6 10. Aston Villa 4-2 6 11. Lille 6-5 6 12. Eagles 4-3 6 13. Young Boys 6-6 6 14. Fenerbahce 4-4 6 15. FC Porto 3-3 6 16. Real Betis 4-2 5 17. Nottingham 6-5 4 18. Bologna 3-3 4 19. Genk 1-1 4 20. PAOK 5-6 4 21. Celtic 3-4 4 22. Panathinaikos 6-6 3 23. AS Roma 3-4 3 24. FC Basel 3-4 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Feyenoord 3-4 3 26. Ludogorets 4-6 3 27. Sturm Graz 3-5 3 28. FCSB 2-4 3 29. Stuttgart 2-4 3 30. Steaua Roșie 2-5 1 31. Malmo 2-6 1 32. Maccabi Tel-Aviv 1-6 1 33. Nice 3-6 0 34. Salzburg 2-6 0 35. FC Utrecht 0-4 0 36. Rangers 1-6 0

Programul FCSB în Europa League

