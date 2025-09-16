„De ce să-și dea demisia?” Basarab Panduru, sfat pentru Liviu Ciobotariu » Ce a spus Mateiu despre antrenorul său: „Îmi vine să plâng!”
Liviu Ciobotariu FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„De ce să-și dea demisia?” Basarab Panduru, sfat pentru Liviu Ciobotariu » Ce a spus Mateiu despre antrenorul său: „Îmi vine să plâng!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 11:43
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 11:44
  • Basarab Panduru (55 de ani) susține că nu Liviu Ciobotariu (54 de ani) ar trebui fie cel care pune capăt colaborării cu Petrolul Ploiești.
  • Jucătorii au avut un singur obiectiv în meciul cu Dinamo: să-i salveze mandatul antrenorului.

Petrolul a pierdut categoric duelul cu Dinamo de pe „Ilie Oană”, scor 0-3, iar suporterii i-au cerut demisia lui Ciobotariu.

Basarab Panduru, despre posibila demitere a lui Liviu Ciobotariu: „Conducerea ar trebui să fie responsabilă”

Basarab Panduru consideră că Liviu Ciobotariu ar trebui să rămână pe banca tehnică a „lupilor galbeni” până în momentul în care conducerea clubului va hotărî că acesta trebuie să plece.

De ce trebuie să-şi dea demisia? Nici nu trebuie, ai un preşedinte care trebuie să-l dea afară, care trebuie să-i plătească tot ce are de plătit şi gata.

El are curaj, munceşte, nu are rezultate, asta e. Doar la noi se întâmplă să îl punem să își dea demisia”, a spus Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

14
este locul ocupat de Petrolul Ploiești în SuperLiga, cu doar 6 puncte după 9 etape. Singurele echipe cu rezultate mai slabe decât trupa lui Liviu Ciobotariu sunt nou-promovatele Csikszereda și Metaloglobus.

Alexandru Mateiu, dezamăgit după eșecul cu Dinamo: „Îmi pare rău pentru mister”

La sfârșitul partidei cu Dinamo, Alexandru Mateiu și-a exprimat regretul pentru rezultatele slabe înregistrate de Petrolul în acest start de sezon.

„Consider că fiecare dintre noi a dat totul, mai ales eu, și pentru Mister am dat tot. Până în minutul 44 nu știu dacă au avut un șut, o ocazie, doar două lovituri libere.

Nu știu cum a fost golul. E incredibil așa ceva cum la prima fază luăm gol. La 0-1 am avut o mare ocazie, nu am făcut 1-1 să intrăm în joc.

Acesta e fotbalul. Suntem dezamăgiți, cum suntem de o perioadă de timp. Mergem mai departe, duminică avem alt meci. Mai sunt atâtea meciuri.

Ne dorim foarte mult să scăpăm de perioada asta, suferim în fiecare săptămână. Trebuie să vină odată victoriile”, a declarat Alexandru Mateiu, potrivit gsp.ro.

0.90 puncte/meci
este media lui Liviu Ciobotariu la Petrolul

Petrolul Ploiești va întâlni, duminică, 21 septembrie, de la ora 18:00, la Clinceni, pe Unirea Slobozia.

Îmi pare rău, e un antrenor atât de bun, un om atât de bun. Îmi vine să plâng, îmi pare rău de el. Trebuie să muncim mai mult, să dăm mai mult. Cu siguranță va veni și momentul nostru Alexandru Mateiu, mijlocaș Petrolul Ploiești

VIDEO. Discuția dintre Liviu Ciobotariu și fanii Petrolului

petrolul ploiesti Basarab Panduru Liviu Ciobotariu alexandru mateiu
