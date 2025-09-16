Papp, semne obscene Fundașul a explicat de ce a intrat în  conflict cu fanii: „Nu le cer scuze!”

PETROLUL - DINAMO 0-3. Paul Papp (35 de ani), veteranul fundaș al gazdelor, a arătat mai multe semne obscene în direcția tribunelor de pe „Ilie Oană”.

După meci, Papp a explicat de ce a recurs la acest gest. Le-a cerut scuze telespectatoriilor și copiilor aflați în tribune, însă nu și suporterilor care, spune el, l-au înjurat.

PETROLUL - DINAMO. Paul Papp: „ M-au înjurat tot meciul”

„Galeria noastră ne-a certat pe bună dreptate. Ieri au venit și ne-au încurajat, chiar au fost alături de noi și cred că sunt alături de noi. La cald te mai enervezi.

În legătură cu semnele obscene pe care le-am arătat, vreau să-mi cer scuze în fața telespectatorilor și a copiilor.

Lor nu le cer scuze (n.r. fanilor), pentru că m-au înjurat tot meciul. Dacă aș putea să reproduc v-aș spune, dar nu are rost.

Eram și eu frustrat, mai ales că ne-au și bătut! Îmi pare rău, nu știu ce au cu mine, nu le-am făcut nimic”, a explicat Papp.

Fanii gazdelor i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu

Înfrângerea în fața lui Dinamo i-a enervat pe fanii Petrolului de la Peluza „Ilie Oană”, care i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu la finalul partidei.

Antrenorul „lupilor galbeni” a fost băgat în ședință de ultrașii de la Peluza Latină imediat după meci. Aceștia nu i-au cerut demisia însă i-au luat la țintă pe jucători cărora le-au spus că nu merită să poarte tricoul Petrolului.

Galeria lui Dinamo a profitat de momentul tensionat din tabăra gazdelor pentru a-i ironiza, strigându-le: „Serie B”.

VIDEO. Discuția dintre Liviu Ciobotariu și fanii Petrolului

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport