Liviu Ciobotariu. Foto: Raed Krishan
Superliga

Raed Krishan (video&foto) , George Neagu
Publicat: 16.09.2025, ora 00:28
Actualizat: 16.09.2025, ora 03:22
  • Petrolul - Dinamo 0-3. Fanii gazdelor i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu (54 de ani) după înfrângerea categorică în fața „câinilor”.
  • Tehnicianul a lăsat să se înțeleagă că e gata să plece.

Dinamo a urcat pe podium în Superliga după ce a învins-o pe Petrolul cu scorul de 3-0. Marcatorii „câinilor” au fost Cîrjan (45), Armstrong (60) și Sivis (90).

Petrolul - Dinamo. Fanii gazdelor i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu

Înfrângerea în fața lui Dinamo i-a enervat pe fanii Petrolului de la Peluza „Ilie Oană”, care i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu la finalul partidei.

Antrenorul „lupilor galbeni” a fost băgat în ședință de ultrașii de la Peluza Latină imediat după meci. Aceștia nu i-au cerut demisia însă i-au luat la țintă pe jucători cărora le-au spus că nu merită să poarte tricoul Petrolului.

Galeria lui Dinamo a profitat de momentul tensionat din tabăra gazdelor pentru a-i ironiza, strigându-le: „Serie B”.

VIDEO. Discuția dintre Liviu Ciobotariu și fanii Petrolului

Liviu Ciobotariu, despre demisia cerută de fani: „O să am o discuție cu conducerea”

Antrenorul Petrolul a declarat imediat după meciul cu Dinamo că nu e supărat pe fani și că va avea o discuție cu conducerea clubului legată de o potențială plecare a sa.

În mod normal, eu nu sunt un om care să renunț la greu, numai că răbdarea nu este aliatul meu. Dacă și lumea este nemulțumită, și pe bună dreptate, nu am nicio problemă, chiar nu sunt supărat pe ei.

Pentru mine, indiferent de ce se va întâmpla, acești oameni vor rămâne sincer în inima mea pentru că au încurajat, au venit la stadion, ne-au susținut, au venit și în deplasări.

Ce putem să le spunem? Nu avem ce să le spunem.O să am o discuție cu conducerea în această seară să vedem ce decizie luăm”, a declarat Liviu Ciobotariu la Digi Sport.

Liviu Ciobotariu a venit pe banca Petrolului în această vară și are un contract valabil până în 2027.

Atmosfera din meciul dintre Petrolul și Dinamo (1).jpg Atmosfera din meciul dintre Petrolul și Dinamo (2).jpg Atmosfera din meciul dintre Petrolul și Dinamo (3).jpg Atmosfera din meciul dintre Petrolul și Dinamo (4).jpg Atmosfera din meciul dintre Petrolul și Dinamo (5).jpg
VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

