„Sunt ochit pe lunetă!" Papp, încă un discurs împotriva arbitrilor: „Doar m-am răstit puțin la el. De pe tunel mă iau: «Să fii cuminte!»"
Paul Papp (FOTO: Sport Pictures)
„Sunt ochit pe lunetă!" Papp, încă un discurs împotriva arbitrilor: „Doar m-am răstit puțin la el. De pe tunel mă iau: «Să fii cuminte!»"

Publicat: 10.08.2025, ora 00:10
Actualizat: 10.08.2025, ora 00:37
  • U CLUJ - PETROLUL 1-1. Paul Papp (35 de ani), fundașul oaspeților, l-a criticat pe arbitrul Rareș Vidican: „Am primit un galben gratuit! Sunt ochit, pe lunetă!”.

Încă un meci, încă un discurs dur la adresa arbitrilor al experimentatului stoper al „lupilor galbeni”: Papp e sigur că e vânat.

U CLUJ - PETROLUL 1-1. Paul Papp, despre Rareș Vidican: „Doar m-am răstit la el”

După un duel pentru minge cu Thiam, Papp a cerut fault în atac, însă el a fost cel care a încasat un „galben”. Fusese avertizat și în meciul precedent, cu UTA.

„Sunt dueluri fundaș-atacant, cred că n-am exagerat cu nimic, nici el (Lukic). Mie îmi atrăgea atenția - nici lui Thiam, nici lui Lukic nu le trăgea. Eu am primit un galben gratuit, meciul următor mai primesc un galben, cred că tot gratuit, nu-i lovesc, doar pun mâna așa pe ei.

Ce să vă mai zic, am zis și săptămâna trecută, normal că s-a creat o impresie, vede toată lumea, la cel mai mic contact imediat dă fault. În fine, am învățat să trăiesc cu asta, nu e nicio problemă, merg înainte, eu îmi fac jocul.

Cred că nu sunt un fundaș chiar așa de dur precum par, vorbesc frumos, nu înjur niciodată, nici acum nu am făcut-o, n-am ridicat mâinile.

M-am răstit puțin la el, cred că a fost fault, Bic a intrat în mine, m-a lovit și în ureche și m-a călcat și pe mână, normal că n-a dat nimic la mine.

În schimb, Thian și Jovo au intrat dur în prima repriză, a fluierat fault banal și atât, nici măcar galben, nimic. La mine - primul fault, primul galben.

Nu mai are rost să comentez arbitrajul, de pe tunel mă iau că «Să fii cuminte, să stai cuminte». Ce să stau cuminte? Suntem la fotbal, mânca-v-aș gura voastră! Ce să stau cuminte? Iar mă aprind. Ce să stau cuminte? Suntem la fotbal, vreau să câștig, sunt ambițios, sunt motivat, am toate chestiile astea la mine”, a spus Papp la Digi Sport.

Paul Papp, după ce a primit cartonaș galben (FOTO: captură Prima Sport 1)
Paul Papp, după ce a primit cartonaș galben (FOTO: captură Prima Sport 1)

Brigada care a condus meciul dintre U Cluj și Petrolul:

  • Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Marius Badea, Daniel Mitruți / Arbitru VAR: Iulian Dima. Asistent VAR: Marius Marica
Acum ce să mai zic? Am zis săptămâni la rând, am spus-o și la cald, știu că repercusiuni negative vor fi, sunt ochit, sunt pe lunetă, dar asta e. Paul Papp, fundaș Petrolul Ploiești

Superliga
Superliga
