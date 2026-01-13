Ghinion pentru Ianis Hagi  FOTO: Internaționalul român a marcat la primul meci oficial din 2026, dar reușita sa a fost anulată +12 foto
Ianis Hagi/ Foto: Instagram @alanyaspor
Ghinion pentru Ianis Hagi FOTO: Internaționalul român a marcat la primul meci oficial din 2026, dar reușita sa a fost anulată

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 15:44
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 15:44
  • Alanyaspor - Fatih Karagumruk 2-2. Ianis Hagi (27 de ani) a marcat pentru gazde, dar reușita sa a fost anulată.

Ianis Hagi a început ca titular confruntarea din etapa #2 a Cupei Turciei.

După ce a încasat un cartonaș galben în minutul 10 al partidei, internaționalul român a fost foarte aproape să-și treacă numele pe tabela de marcaj.

Ianis Hagi, gol anulat în Cupa Turciei

În minutul 43, la scorul de 1-1, Ianis a primit o pasă în jurul punctului de la 11 metri și a finalizat cu un șut năprasnic, sub transversală, fără șansă, pentru portarul advers.

Inițial, „centralul” validase reușita, dar s-a întors rapid asupra deciziei și a dictat un fault în atac, făcut de coechipierul lui Hagi, în construcția fazei.

Ianis Hagi, gol anulat pentru Alanyaspor în Cupa Turciei Foto captura ecran X .jpeg
Ianis Hagi, gol anulat pentru Alanyaspor în Cupa Turciei Foto captura ecran X .jpeg

Pentru Ianis ar fi fost prima reușită în meciurile oficiale, din 8 noiembrie încoace.

După reluarea jocului, Joao Pereira l-a mai lăsat pe Hagi încă 15 minute pe teren. Internaționalul român a fost schimbat după exact o oră de joc, cu sud-coreeanul Ui-jo Hwang.

Înainte ca Ianis să părăsească terenul, Fatih Karagumruk reușise să preia conducerea, dar Alanya nu a cedat și a restabilit egalitatea.

S-a terminat 2-2, iar în urma acestui rezultat, Alanyaspor este lider în Grupa A din Cupa Turciei, cu 4 puncte, în timp ce Karagumruk este pe locul 3, cu 2 puncte.

Urmează Fenerbahce

Pentru Ianis Hagi și Alanyaspor urmează un duel de foc cu Fenerbahce, echipă pe care o va înfrunta și FCSB, în Europa League.

Fener e și proaspăta câștigătoare a Supercupei Turciei, în urma victoriei cu Galatasaray, scor 2-0.

Începând din acest weekend, meciurile din Campionatul Turciei se vor vedea și în România.

Drepturile de televizare au fost cumpărate de Prima Sport, care va transmite partidele atât la TV, cât și pe platforma de streaming Primaplay.

Astfel, partida Alanyaspor – Fenerbahce se vede duminică de la ora 19:00 exclusiv online pe platforma de streaming Primaplay.ro

Înaintea acestui duel, gazdele ocupă locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Fener este pe locul 2, cu 39 de puncte, la 3 în spatele liderului Galatasaray.

Cupa Turciei ianis hagi alanyaspor fatih karagumruk
