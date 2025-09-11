Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Lleyton Hewitt, suspendat Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul

alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 11:51
alt-text Actualizat: 11.09.2025, ora 11:58
  • Lleyton Hewitt (44 de ani), fost lider ATP și dublu campion de Grand Slam, a fost suspendat două săptămâni de Agenția Internațională de Integritate în Tenis (ITIA).
  • Capitan al echipei Australiei de Cupa Davis, Hewitt a împins un voluntar antidoping în vârstă de 60 de ani.

Scenele au avut loc pe 23 noiembrie 2024, după înfrângerea suferită de Australia în fața Italiei, la Malaga (Spania), în semifinalele competiției pe echipe, ediția precedentă.

Lleyton Hewitt, suspendat două săptămâni după ce a împins un voluntar antidoping

Sancțiunea a fost anunțată miercuri de ITIA, care l-a și amendat pe fostul număr 1 mondial cu 30.000 de dolari australieni (aproximativ 17.000 de euro).

Tribunalul a recomandat ca o treime din sumă să revină ITF, iar voluntarul să primească restul, „drept compensație pentru stresul, disconfortul și jena provocate de incident”.

Hewitt ar urma să fie suspendat în perioada 24 septembrie - 7 octombrie, fiindu-i permis să fie căpitan al Australiei la meciul cu Belgia din acest weekend.

Hewitt a negat acuzația - care a fost adusă de ITIA în urma revizuirii probelor video, a declarațiilor martorilor și a interviurilor - invocând autoapărarea. Cazul a fost înaintat unui tribunal independent, convocat de Sport Resolutions și prezidat de Michael Heron KC.

[...] La 4 august 2025, președintele tribunalului independent a decis ca acuzația de comportament ofensator să fie menținută, declarând că acțiunile lui Hewitt «nu au îndeplinit cerințele de autoapărare», iar comportamentul său «nu a fost rezonabil și proporțional».

Sancțiunea a fost suspendată de la 24 septembrie 2025 până la 7 octombrie 2025, astfel încât să nu fie «nejustificat de punitivă» împotriva lui Hewitt și să-i afecteze programul din Cupa Davis, dar și pentru a oferi posibilitatea depunerii unui apel înainte ca sancțiunea să intre în vigoare.

În timpul suspendării, lui Hewitt i se interzice participarea la toate activitățile legate de tenis, inclusiv a fi antrenor, jucător, căpitan sau alte roluri conexe”, se arată în comunicatul ITIA.

Oficialul împins a declarat că nu va mai face voluntariat, ceea ce, potrivit ITIA, reprezintă „o pierdere tangibilă pentru programul antidoping”.

Personalul antidoping joacă un rol esențial în culise în păstrarea integrității tenisului și ar trebui să își poată îndeplini rolul fără teama de contact fizic. În acest caz, această linie a fost în mod clar depășită și nu am avut de ales decât să intervenim. Karen Moorhouse, director general ITIA

Hewitt nu i-a prezentat scuze voluntarului pe care l-a împins

Tribunalul a decis că Hewitt a dat dovadă de „lipsă de remușcări” și că „nu au existat scuze sau verificări privind bunăstarea voluntarului pe care l-a împins”, relatează newidea.com.au.

ITIA a solicitat să fie luat în considerare și „dosarul său disciplinar stufos, care include cinci incidente anterioare de comportament ofensator față de oficialii din tenis și nerespectarea regulilor de tenis”.

De asemenea, comportamentul lui Hewitt la audiere ar fi fost „obstrucționist și nepotrivit”.

Deși tribunalul a acceptat faptul că Hewitt se recupera după o afecțiune medicală și nu era conștient de poziția bărbatului, acesta a declarat că împingerea a fost „prea puternică sau energică”.

Cu toate acestea, s-a observat că Hewitt nu avea nicio „animozitate” față de însoțitor, iar cariera sa „este marcată de profesionalism exemplar și angajament față de tenis”.

Lleyton Hewitt se apără: „Voi face apel”

Hewitt a confirmat joi după-amiază că intenționează să facă apel și că nu ia în considerare să renunțe la meciul pe care Australia îl va disputa împotriva Belgiei în acest weekend.

„Sunt foarte dezamăgit de decizia generală, dar și de întregul proces, ca să fiu sincer, și de lipsa de probe prezentate. Voi face apel alături de echipa mea juridică, așa că nu voi mai vorbi despre asta.

Nu (n.r. - nu se va retrage din meciul cu Belgia). Spre deosebire de ITIA și ITF, nu voi face din asta o distragere a atenției de la Cupa Davis. Această competiție înseamnă prea mult.

Cred că, în adâncul sufletului, acest lucru îi va face pe băieți (n.r. - jucătorii Australiei) și mai puternici. Vor ieși pe teren și-și vor face treaba”, a spus Hewitt.

30
de titluri ATP a cucerit Lleyton Hewitt de-a lungul carierei, două fiind de Grand Slam: US Open 2001 și Wimbledon 2002

