Ce așteaptă Kopic de la Mazilu Antrenorul lui Dinamo, detalii despre ultimul transfer: „Va deveni un jucător important. Trebuie să pună masă musculară”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu (19 ani), noul jucător al echipei.

Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo pe finalul perioadei de mercato, după ce a avut o experiență nefericită în Anglia, la Brighton.

Zeljko Kopic, despre Adrian Mazilu: „Va deveni un jucător foarte important”

În ziua în care a împlinit 48 de ani, tehnicianul dinamovist a acordat un interviu celor de la Radio Dinamo 1948. Acesta a fost întrebat despre situația lui Adrian Mazilu, oferind detalii despre starea medicală în care se află atacantul.

„Toți jucătorii tineri de la Dinamo au povestea lor. Este foarte greu să aduci jucător cu o astfel de calitate, dacă ei sunt la nivelul lor maxim. El a avut parte de un transfer important iar dacă totul ar fi mers bine acolo ar fi fost o misiune imposibilă pentru noi să îl transferăm.

Adrian a avut probleme musculare, a făcut toate controalele și nu se antrenează cu echipa, urmând un program separat pentru că trebuie să pună masă musculară.

Pentru mine nu este important dacă îl vom avea în 3 zile sau 3 luni, ci să îl pregătim pentru a fi gata să revină la nivelul performanței la care a fost înainte.

Va fi bine pentru că încă este foarte tânăr și sunt sigur ca va deveni un jucător foarte important pentru echipă în momentul în care va fi 100% apt”, a declarat Zeljko Kopic, la Radio Dinamo.

