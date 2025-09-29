Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova

Daniel Graovac (32 de ani), fundașul lui FCSB, a fost diagnosticat cu ruptură musculară, iar acesta va fi supus luni unor investigații suplimentare.

Stoperul bosniac a ieșit accidentat în timpul partidei cu Oțelul Galați de duminică, scor 1-0.

FCSB a reușit să lege două victorii consecutive, însă problemele campioanei în linia defensivă se complică tot mai mult după ce a pierdut un alt apărător.

Daniel Graovac are ruptură musculară

Graovac a fost înlocuit în minutul 33 al partidei de pe Arena Națională, cu Oțelul Galați, după ce a acuzat dureri musculare și nu a mai putut continua jocul.

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, fundașul bosniac s-a ales cu o ruptură musculară, iar RMN-ul la care va fi supus astăzi va stabili dacă zona accidentării va permite intervenția medicului Marijana Kovacevic, la Belgrad.

Însă, Graovac va lipsi în mod clar la partidele cu Young Boys și Universitatea Craiova, programate joi, de la 19:45, respectiv duminică, de la 20:30.

În prezent, Charalambous nu poate conta în apărare nici pe Dawa și Cercel, ambii accidentați, dar nici pe Chiricheș, care nu este inclus pe lista UEFA.

Cum ar putea arăta primul „11” al celor de la FCSB cu Young Boys:

Târnovanu - Radunovic, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Edjouma - Miculescu, O. Popescu, Cisotti - Alibec

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport