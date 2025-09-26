„Moartea e mereu după colț” S-a retras la doar 21 de ani : „Am văzut lucruri de neconceput! Singura mea preocupare era să supraviețuiesc”
Louis Kitzki FOTO: IMAGO
Ciclism

„Moartea e mereu după colț” S-a retras la doar 21 de ani: „Am văzut lucruri de neconceput! Singura mea preocupare era să supraviețuiesc”

Gabriel Neagu
Publicat: 26.09.2025, ora 21:04
Actualizat: 26.09.2025, ora 21:18
  • Louis Kitzki (21 de ani) a decis să se retragă prematur din ciclism.
  • Fostul rutier nu va mai participa la competiții din cauza fricii de moarte: „Am văzut lucruri de neconceput”.

Kitzki a decis să se retragă din activitatea de ciclist, după ce a realizat cât de periculos poate fi acest sport.

Louis Kitzki s-a retras din ciclism la 21 de ani

Ciclistul german a asistat la decesul lui André Drege în Giro d'Austria 2024 și a italianului Samuele Privitera în Turul 2025 din Valle d'Aosta.

„Am luat decizia în primăvară, dar m-am gândit la asta timp de un an. Am văzut lucruri de neconceput în ciclism care m-au determinat să mă opresc pentru binele meu.

După ce am fost martor la moartea lui André Drege, am simțit că nu mai pot performa la capacitate maximă. Singura mea preocupare era să supraviețuiesc”, a spus Louis Kitzki, potrivit marca.com.

Fostul rutier german ar fi reluat studiile universitare, la Facultatea de Chimie din cadrul Universității din Hamburg, arată sursa menționată anterior.

Anul trecut m-am expus unor situații foarte periculoase, coborâri foarte rapide, mașini pe muchie de cuțit... Moartea nu este atât de comună în ciclism, dar este mereu chiar după colț Louis Kitzki, fost ciclist

O rutieră și-a încheiat cariera de 20 de ani din cauza fricii de accidentări

Louis Kitzki nu este singurul rutier de calibru mondial care se retrage din circuitul profesionist, din cauza fricii de accidentări.

La feminin, batava Ellen Van Dijk a anunțat, în iulie, că își va încheia cariera profesionistă ce datează de peste 20 de ani.

„Mă voi retrage ca ciclist profesionist la sfârșitul sezonului, după 20 de ani. A fost o parte importantă din viața mea, o carieră extrem de lungă pentru care sunt foarte recunoscător.

A fost o decizie foarte dificilă pentru mine, iubesc foarte mult viața de ciclist profesionist, o văd cu adevărat ca pe un privilegiu.

Îmi plac contratimpurile, nu este un secret. Aceasta este marea mea pasiune și marea mea dragoste. Încă este și va fi mereu.

Îmi place și ciclismul pe șosea, dar mai ales în ultimii doi ani am avut o mulțime de accidente urâte și asta cu siguranță mă face să mă sperii mai tare pe bicicletă în pluton și mă face să pierd adevărata dragoste pentru cursele pe șosea.

Din cauza pericolelor acestui sport, nu mă mai pot bucura de ciclismul pe șosea atât cât mi-aș dori. Simt că plutonul nu mai este locul meu și este timpul pentru o nouă generație”, a spus Ellen Van Dijk, conform racing.trekbikes.com.

41 de victorii contra cronometru
a obținut Ellen Van Dijk în întreaga carieră profesionistă

ciclism retragere deces louis kitzki
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share