  • Claudiu Rotar, acționarul celor de la Hermannstadt, a transmis că-l așteaptă pe Gigi Becali la negocieri pentru un tânăr jucător al sibienilor.
  • Este vorba despre Kevin Ciubotaru (21 de ani), intrat recent în atenția patronului de la FCSB.

Becali a transmis recent că mai este interesat de transferuri doar dacă e vorba de un fundaș care să ajute echipa în privința regulii U21, iar acum Ciubotaru ar reprezenta o posibilă variantă pentru mercato de iarnă.

Claudiu Rotar, despre interesul FCSB pentru Ciubotaru: „Domnul Becali are numărul meu”

Oficialul sibienilor a reacționat rapid după interesul arătat de Becali față de Kevin Ciubotaru.

„Găsim înțelegere, tot timpul ne-am înțeles cu cei de la FCSB. Nu i-am făcut un preț lui Ciubotaru. Prima dată trebuie ca el să joace bine, să crească. Noi îl găsim, îl punem în vitrină, îl vindem și vedem ce iese mai departe”, a spus Rotar, potrivit digisport.ro.

Întrebat dacă se poate face un schimb cu Nana Antwi, jucător deținut de FCSB, dar împrumutat la Hermannstadt, Rotar a răspuns:

„Nu cred. Ciubotaru este under, iar Antwi este extracomunitar. Nu știu dacă ne putem permite să-l ținem noi pe Antwi, care are un salariu de 10.000 de euro pe lună. În acest moment, plătim 50%-50% cu FCSB. Ne-ar costa 17.000 de euro și nu ne putem permite atât.

Ciubotaru este foarte bun, îl avem de vreo 3 ani la noi. El a venit în țară pentru Dinamo, dar l-am luat noi. A fost apoi împrumutat la Ungheni, apoi l-am adus înapoi și a impresionat în cantonamentul din această vară. Îl mai avem acum și pe Călugăr, l-am luat pentru 5 ani.

În general, noi doar fundași stânga vindem (n.r. râde). A fost și Opruț, acum Ciubotaru, Călugăr. Domnul Becali are numărul meu, mă poate suna oricând, nu asta este problema. Noi suntem un club care produce și vinde, deci suntem flexibili.

Noi am vrea să-l vindem în iarnă și să ni-l lase până în vară, să mai crească. Este un copil totuși, are 21 de ani. Trebuie să joace, există presiune”, a încheiat Rotar.

Ciubotaru a bifat 9 apariții pentru Hermannstadt în acest sezon și a reușit o pasă decisivă în victoria din ultima etapă, 2-1 cu Rapid.

