CFR Cluj, ratare 3 contra 1! FOTO. Louis Munteanu, altruist în cel mai nepotrivit moment » Bosec l-a făcut mare pe Anestis!

CFR CLUJ - FC BOTOȘANI 3-3. Gazdele au ratat ocazia de a marca al patrulea gol în minutul 86, când Louis Munteanu (23 de ani) a fost mult prea altruist, iar Antonio Bosec (27 de an) s-a făcut de râs.

Vicecampioana României nu își revine! CFR Cluj a acumulat doar cinci puncte din cinci meciuri și e pe locul 12 în Liga 1.

La doar patru minute după ce Mailat a egalat pentru FC Botoșani, CFR Cluj a avut din nou șansa de a trece în avantaj. S-ar fi întâmplat pentru a patra oară în meciul de duminică.

Louis Munteanu a primit o pasă excelentă pe culoar, iar trei jucători de la CFR Cluj au ajuns față în față cu Anestis.

12 parade a reușit Giannis Anestis, portarul echipei FC Botoșani, în meciul cu CFR Cluj

Intrat pe teren în minutul 61, starul din atacul ardelenilor a avansat cu mingea la picior până în careu și, deși toată lumea se aștepta ca acesta să șuteze, a decis să-i paseze lui Bosec, aflat în dreapta sa. Avea un coechipier și în stânga.

Croatul a tras slab, pe centrul porții, iar portarul grec Anestis, care a rămas calm până în ultimul moment, a intervenit excelent.

