„Louis Munteanu a arătat oribil” VIDEO.  Cum s-a descurcat românul în primul meci oficial disputat în tricoul lui DC United

Louis Munteanu (23 de ani) a debutat în tricoul lui DC United, în victoria cu 1-0 cu Philadelphia Union din prima etapă a noului sezon din MLS.

Transferat în ianuarie de la CFR Cluj pentru 7 milioane de dolari, cea mai mare sumă plătită vreodată de gruparea din Washington pentru un jucător, atacantul a început duelul cu Philadelphia Union din postură de rezervă, dar a fost introdus în minutul 70 al partidei.

Munteanu l-a înlocuit pe brazilianul Gabriel Pirani (23 de ani).

Louis Munteanu a debutat oficial la DC United

Louis nu a reușit să se remarce. Fotbalistul a atins mingea de 15 ori și a încercat două șuturi, însă niciunul dintre ele nu a prins spațiul porții.

Cifrele lui Louis Munteanu din meciul cu Philadelphia Union:

Pase precise: 5/8 (63%)

Șuturi (pe poartă): 2 (0)

Driblinguri (reușite): 2 (0)

Faulturi suferite: 1

Posesii pierdute: 7

Ofsaiduri: 1.

Un fan al echipei DC United și-a exprimat dezamăgirea față de Munteanu printr-un comentariu postat pe platforma Reddit: „Louis a arătat oribil”.

6.4 este nota primită de Louis Munteanu, potrivit sofascore.com

Louis Munteanu, 4 meciuri oficiale până la marele meci cu Turcia: unul e cu Messi

Până la meciul cu Turcia din semifinala barajului de calificare la CM 2026, programat pe 26 martie, la Istanbul, Louis Munteanu are posibilitatea să mai joace încă patru meciuri. Unul dintre ele e împotriva echipei lui Lionel Messi, Inter Miami.

1 martie: Austin - DC United

7 martie: DC United - Inter Miami

15 martie: Chicago Fire - DC United

22 martie: Atalanta United - DC United

Rezumat VIDEO. DC United - Philadelphia Union 1-0

