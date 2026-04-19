Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român

Louis Munteanu. Foto: Imago
Campionate

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 17:00
  • Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui DC United, s-a accidentat și ar urma să rateze două meciuri din MLS.

Louis Munteanu a început să primească minute la DC United.

În înfrângerea cu New England Revolution, pierdut cu 0-1, românul a fost introdus pe teren în minutul 60.

Louis Munteanu s-a accidentat și va lipsi două săptămâni

Ajuns în Statele Unite la începutul lunii ianuarie, fostul jucător al lui CFR Cluj nu reușește să își găsească ritmul la noua echipă.

Atacantul a suferit o întindere ușoară și ar urma să lipsească de pe teren aproximativ două săptămâni, conform digisport.ro.

Problemele fizice au apărut după ce fotbalistul revenise recent și încerca să intre mai mult în planurile echipei americane.

Prestațiile lui Louis Munteanu în MLS, în acest sezon:

  • 22 februarie 2026: a intrat pe teren și a jucat 20 de minute în victoria lui DC United cu Philadelphia Union, scor 1-0
  • 1 martie 2026: a evoluat 12 minute în eșecul cu Austin FC, scor 0-1
  • 7 martie 2026: a bifat 29 de minute în meciul pierdut cu Inter Miami, scor 1-2
  • 15 martie 2026: a lipsit de la partida cu Chicago Fire (2-1) din cauza unei accidentări
  • 22 martie 2026: nu a jucat nici în meciul cu Atlanta (0-0), tot din cauza problemelor medicale
  • 5 aprilie 2026: a revenit și a jucat 29 de minute în înfrângerea cu FC Dallas, scor 0-4
  • 12 aprilie 2026: a evoluat 30 de minute în meciul cu New England Revolution, pierdut de DC United cu 0-1
  • 19 aprilie 2026: nu a făcut parte din lot la meciul cu Philadelphia
5 milioane de euro
este cota fotbalistului de la DC United, conform transfermarkt.com. Acesta a marcat 28 de goluri în perioada petrecută la CFR Cluj

DC United ocupă locul 9 în Conferința de Est din MLS, cu 8 puncte acumulate după primele 8 etape.

Următoarele cinci meciuri ale lui DC United:

  • 23 aprilie 2026: New York Red Bulls - DC United
  • 26 aprilie 2026: DC United - Orlando City
  • 3 mai 2026: New York City - DC United
  • 10 mai 2026: Nashville SC - DC United
  • 14 mai 2026: DC United - Chicago Fire

accidentare mls dc united louis munteanu
Știrile zilei din sport
Rasism în Bănie  FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Superliga
19.04
Rasism în Bănie FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Citește mai mult
Rasism în Bănie  FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Superliga
19.04
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Citește mai mult
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Decizie în cazul lui Pușcaș  Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
Superliga
19.04
Decizie în cazul lui Pușcaș Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
Citește mai mult
Decizie în cazul lui Pușcaș  Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Diverse
19.04
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Citește mai mult
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova: „Vor juca cei care pot alerga!”
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova:  „Vor juca cei care pot alerga!”
23:58
„Principalul obiectiv” Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi
„Principalul obiectiv”  Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi
23:32
„S-a văzut cu ochiul liber” Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
„S-a văzut cu ochiul liber”  Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
23:01
U Craiova o egalează pe U Cluj VIDEO. Golul care a decis derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
 U Craiova o egalează pe U Cluj   VIDEO. Golul care a decis  derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Top stiri
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Campionate
19.04
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Citește mai mult
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Campionate
19.04
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Citește mai mult
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Superliga
19.04
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice
B365
18.04
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice
Citește mai mult
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share