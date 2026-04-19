Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român

Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui DC United, s-a accidentat și ar urma să rateze două meciuri din MLS.

Louis Munteanu a început să primească minute la DC United.

În înfrângerea cu New England Revolution, pierdut cu 0-1, românul a fost introdus pe teren în minutul 60.

Louis Munteanu s-a accidentat și va lipsi două săptămâni

Ajuns în Statele Unite la începutul lunii ianuarie, fostul jucător al lui CFR Cluj nu reușește să își găsească ritmul la noua echipă.

Atacantul a suferit o întindere ușoară și ar urma să lipsească de pe teren aproximativ două săptămâni, conform digisport.ro.

Problemele fizice au apărut după ce fotbalistul revenise recent și încerca să intre mai mult în planurile echipei americane.

Prestațiile lui Louis Munteanu în MLS, în acest sezon:

22 februarie 2026: a intrat pe teren și a jucat 20 de minute în victoria lui DC United cu Philadelphia Union, scor 1-0

a intrat pe teren și a jucat 20 de minute în victoria lui DC United cu Philadelphia Union, scor 1-0 1 martie 2026: a evoluat 12 minute în eșecul cu Austin FC, scor 0-1

a evoluat 12 minute în eșecul cu Austin FC, scor 0-1 7 martie 2026: a bifat 29 de minute în meciul pierdut cu Inter Miami, scor 1-2

a bifat 29 de minute în meciul pierdut cu Inter Miami, scor 1-2 15 martie 2026: a lipsit de la partida cu Chicago Fire (2-1) din cauza unei accidentări

a lipsit de la partida cu Chicago Fire (2-1) din cauza unei accidentări 22 martie 2026: nu a jucat nici în meciul cu Atlanta (0-0), tot din cauza problemelor medicale

nu a jucat nici în meciul cu Atlanta (0-0), tot din cauza problemelor medicale 5 aprilie 2026: a revenit și a jucat 29 de minute în înfrângerea cu FC Dallas, scor 0-4

a revenit și a jucat 29 de minute în înfrângerea cu FC Dallas, scor 0-4 12 aprilie 2026: a evoluat 30 de minute în meciul cu New England Revolution, pierdut de DC United cu 0-1

a evoluat 30 de minute în meciul cu New England Revolution, pierdut de DC United cu 0-1 19 aprilie 2026: nu a făcut parte din lot la meciul cu Philadelphia

5 milioane de euro este cota fotbalistului de la DC United, conform transfermarkt.com. Acesta a marcat 28 de goluri în perioada petrecută la CFR Cluj

DC United ocupă locul 9 în Conferința de Est din MLS, cu 8 puncte acumulate după primele 8 etape.

Următoarele cinci meciuri ale lui DC United:

23 aprilie 2026: New York Red Bulls - DC United

New York Red Bulls - DC United 26 aprilie 2026: DC United - Orlando City

DC United - Orlando City 3 mai 2026: New York City - DC United

New York City - DC United 10 mai 2026: Nashville SC - DC United

Nashville SC - DC United 14 mai 2026: DC United - Chicago Fire

