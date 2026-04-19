Ratează CM 2026? Starul lui Bayern s-a accidentat la antrenamente și ar putea fi absent la turneul final din SUA

Serge Gnabry (30 de ani) a suferit o accidentare, iar participarea sa la CM 2026 este pusă în pericol.

Atacantul german s-a accidentat la antrenamentul de sâmbătă, în timpul pregătirii pentru meciul cu Stuttgart de duminică, de pe teren propriu.

Selecționata lui Julian Nagelsmann s-ar putea confrunta cu absența lui Gnabry la Mondialul din această vară, după ce bavarezii au transmis că acesta ar putea lipsi pe termen lung.

„Bayern nu se va mai putea baza pe Serge Gnabry pentru o perioadă lungă de timp, după ce atacantul a suferit o accidentare la tendonul aductorului drept, confirmată în urma examinării medicale efectuate de club”, a transmis clubul bavarez pe site-ul oficial.

8 goluri și 6 pase decisive a reușit Gnabry în acest sezon, în 21 de apariții pentru Bayern

Cu un succes contra lui Stuttgart, Bayern poate obține matematic un nou titlu de campioană în Bundesliga, la capătul unui nou sezon senzațional, în care a marcat deja 105 goluri, cu 5 meciuri rămase de jucat.

Cât despre naționala Germaniei, primul meci oficial de la Campionatul Mondial va avea loc pe 14 iunie, contra celor din Curacao, de la ora 20:00.

