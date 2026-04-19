Mirel Rădoi, analiză intensă Cum a pregătit tehnicianul de la FCSB partida cu Farul: „Ne-am uitat la ce a făcut Flavius Stoican”

Mirel Rădoi (45 de ani) a prefațat duelul cu Farul Constanța, din runda #5 a play-out-ului Ligii 1.

FCSB luptă pentru menținerea pe primele două poziții din play-out, care asigură prezența la barajul pentru Conference League, în timp ce Farul încearcă să evite retrogradarea, fiind la doar un punct deasupra liniei roșii.

Mirel Rădoi: „ Ne-am uitat la ceea ce a jucat, în trecut, Flavius Stoican”

Rădoi s-a concentrat la ultimele antrenamente atât pe îmbunătățirea jocului echipei sale, cât și pe analiza adversarului, care va evolua sub comanda unui nou antrenor.

„Este o partidă foarte importantă pentru ambele echipe, atât pentru noi, cât și pentru Farul Constanța. E posibil ca presiunea să fie mai mare de partea lor pentru că sunt într-o situație în care chiar au nevoie disperată de cele trei puncte.

Altfel, cu patru etape înainte de terminarea play-out-ului, putem fi la 10 puncte de ei. Cumva, între noi și Botoșani se poate duce această luptă. Deci, ne așteaptă o partidă complicată, cu o echipă foarte bună.

Chiar dacă vechiul antrenor a schimbat patru sisteme de joc în ultimele patru partide, foarte multe lucruri, în detaliu, nu avem despre adversar.

Am încercat săptămâna asta să mergem către caracteristicile jucătorilor și dinamica echipei foarte mult, ca să putem să încercăm să intuim cumva lucrurile care ar putea să apară mâine seară.

Am încercat în această săptămână să ne îmbunătățim lucrurile noastre mai mult decât să vorbim despre adversar.

Ne-am uitat și la ceea ce a jucat în trecut Flavius Stoican la Reșița, 5-4-1. O echipă foarte agresivă, dinamică, dar, indiferent de sistemul pe care îl vor avea mâine și de intențiile pe care le au, atât ofensiv, cât și defensiv.

Cred că, în momentul de față, cel mai important lucru pentru noi e să știm ce avem de făcut”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad 5 31 8 FCSB 4 30 9 FC Botoșani 4 27 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda Miercurea Ciuc 5 26 12 Farul Constanța 4 23* 13 Petrolul Ploiești 4 22 14 Unirea Slobozia 5 19 15 FC Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus București 4 10

