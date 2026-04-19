Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist"

alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 15:39
alt-text Actualizat: 19.04.2026, ora 15:42
  • Dinamo - U Cluj 2-1Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a criticat arbitrajul VAR după partida de pe Arena Națională.
  • Oficialul „câinilor” a reclamat două faze din repriza secundă și a pus sub semnul întrebării deciziile luate în cabina VAR.

Prima a fost cea în care Dinamo a cerut penalty după duelul dintre Musi și Bic, în minutul 68, iar a doua a fost golul marcat de U Cluj prin Atanas Trică în minutul 84, despre care oficialul dinamovist spune că a venit după un fault asupra lui Armstrong.

Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Calitatea în cabină a început să scadă foarte mult”

„Am început să avem arbitraje ale domnilor arbitri de centru, și în special ale asistenților, foarte bune, cu decizii foarte bune, și a început să scadă foarte mult calitatea în cabina VAR. Acolo unde ai capacitatea de vedea reluări, unghiuri, a început să scadă calitatea.

Din perspectiva asta, felicit inițiativa Federației pentru proiectul de anul viitor în care fiecare stadion va avea șase camere suplimentare pentru unghiuri, pentru poziționări. Și sper din tot sufletul să înceapă să ajute VAR-ul.

Dar eu nu mi-am imaginat că domnul Costreie, despre care aud, pe surse așa cumva, că este FCSB-ist, poate să mai țină această luptă între FCSB și Dinamo în contextul în care oricum FCSB nu e în play-off”, a spus oficialul lui Dinamo, conform fanatik.ro.

Sunt două faze care, analizate la reluare, indică foarte clar: penalty la Musi și fault în atac la Armstrong la golul lor. Cel puțin fault în atac este mai mult decât evident, este de manual. Nu știu ce să zic de domnul Costreie, îmi pare rău pentru dânsul, dar a greșit flagrant. Pe domnul Mitruți nu îl suspectez de absolut nimic și cred că e un arbitru VAR foarte atent. Nu știu cum le-a scăpat, dar sunt două greșeli la VAR care nu trebuiau făcute. Andrei Nicolescu

Totodată, președintele clubului alb-roșu a făcut o paralelă cu partida Rapid - Dinamo 3-2, disputată în prima etapă a play-off-ului, susținând că și atunci problemele majore au venit tot din cabina VAR.

„Asta vine în discuția pe care am avut-o la meciul cu Rapid. Deși inițial eu am spus că tot din cabina VAR este o greșeală mai mare, tot tumultul apropo de greșeală s-a făcut pe domnul Kovacs. Dar un arbitru de centru trebuie să fie ajutat de cabina VAR, nu trebuie să fie încurcat și nu trebuie să fie nici lăsat singur.

Și acolo, la Rapid, greșeala flagrantă a fost la VAR, la domnul Popa. Cum aici, la fel, sunt două decizii pe care arbitrul central are toate circumstanțele să nu le poată lua exact, dar din cabina VAR nu poți să nu intervii”, a mai spus Nicolescu.

Brigada de arbitraj delegată la meciul Dinamo - U Cluj:

  • Arbitru: Vidican Rares George (Satu Mare) / A1: Badea Marius (Râmnicu Vâlcea), A2: Vornicu Adrian (Iaşi) / Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari) / Arbitru AVAR: Mitruţi Daniel (Craiova)

Oficialul lui Dinamo a vorbit pe larg și despre faza la care echipa sa a cerut un penalty, după duelul dintre Musi și Bic.

Și pe reluare se vede clar că îl și calcă în momentul în care îl împinge. Și atunci, din dinamica acestei faze, e clar că e penalty. Și la faza golului pe reluare se vede în detaliu cum Armstrong se pregătește să facă preluarea și vine cineva din spate direct cu cotul în spate și îl împinge și e fault clar. Andrei Nicolescu

Oficialul dinamovist a mers și mai departe și a spus că a auzit „pe forumuri” că Sorin Costreie ar simpatiza cu FCSB.

„Nu știu, am auzit pe forumuri așa că este un fan FCSB înrăit și e anti-dinamovist. Și atunci zic și eu. Pentru un arbitru niciuna dintre cele două poziții nu ar trebui să fie o calitate sau un defect.

Ar trebui să poată să își ascundă profesional această pasiune, că e normal până la urmă, și ar trebui să fie impecabil din perspectivă profesională, ceea ce dânsul nu a dovedit aseară, din păcate”.

