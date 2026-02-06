„Vom ști exact pe 20 februarie” Burleanu anunță când se ia decizia în privința lui Mircea Lucescu: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu” » Vine Hagi? +7 foto
Răzvan Burleanu și Mircea Lucescu/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Nationala

„Vom ști exact pe 20 februarie” Burleanu anunță când se ia decizia în privința lui Mircea Lucescu: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu” » Vine Hagi?

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 14:40
alt-text Actualizat: 06.02.2026, ora 14:40
  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a vorbit despre viitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca naționalei României.

În vârstă de 80 de ani și 6 luni, „Il Luce” a fost internat în Spitalul Universitar din București pentru a treia oară în ultimele trei săptămâni, iar situația sa, în ceea ce privește prezența pe banca tehnică la meciul de baraj cu Turcia, este incertă.

Răzvan Burleanu: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu”

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a selecționerului și a dezvăluit că până la data de 20 februarie va lua o decizie cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu.

„Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun așa cum ați văzut și în comunicatul oficial că starea lui medicală s-a îmbunătățit.

În continuare este internat în spital nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni.

Este sub control medical, așteptăm să fie externat. Domnul Lucescu își dorește încă o opinie medicală. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat și totodată am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoții.

Domnul Lucescu și familia lui își doresc și a doua opinie din afara țării.

În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un control medical, astfel încât în jurul datei de 20 februarie să știm exact care e situația medicală a domnului Lucescu.

Prioritatea numărul 1 este starea lui medicală, după care ceea ce ne dorim ca Federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci și care ne dorim să fie Mircea Lucescu este să fie la cel mai înalt nivel. În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu.

Vom merge în orice direcție de abia după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu”, a declarat Răzvan Burleanu într-o conferință de presă, citat de sport.ro.

Vine Gică Hagi la națională?

Întrebat dacă Gheorghe Hagi (61 de ani) reprezintă o variantă pentru echipa națională, Burleanu a dezvăluit că, în momentul de față, FRF nu a luat legătura cu niciun posibil înlocuitor, din respect față de situația delicată prin care trece Mircea Lucescu.

„Nu aș vrea să discutăm în momentul de față despre variante pentru că nu ar fi corect față de selecționerul în funcție. Abordarea noastră a fost că atât timp cât avem un selecționer și avem toată încrederea în ceea ce înseamnă atingerea obiectivului, mai ales când vorbim și de o situație medicală, mi s-ar părea incorect să deschidem discuții cu un potențial înlocuitor domnului Lucescu.

Nu știu acest lucru, pentru că nu au existat discuții, dar niciodată nu am avut antrenori români care să refuze naționala României, atunci când naționala României avea nevoie de ei. Vă asigur că echipa națională va avea pe banca tehnică selecționerul care să ducă România la Cupa Mondială”, a concluzionat Burleanu pentru sursa citată.

  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

FOTO. Stadionul pe care se va juca barajul cu Turcia

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Magazinul lui Beșiktaș (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
