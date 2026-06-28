LPF, nevoită să ia măsuri  Temperaturile ridicate din țară pun probleme Ligii 1. Ce scenarii sunt luate în calcul în primele etape +44 foto
LPF ia în calcul dublarea pauzelor de hidratare care există acum la Mondial
Superliga

LPF, nevoită să ia măsuri Temperaturile ridicate din țară pun probleme Ligii 1. Ce scenarii sunt luate în calcul în primele etape

alt-text George Neagu , Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 15:24
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 15:25
  • Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) e pregătită să ia măsuri în primele etape ale sezonului 2026/2027 din Liga 1 din cauza temperaturilor ridicate din România.
  • GOLAZO.ro a aflat ce scenarii sunt luate în calcul. Detalii mai jos, în articol.
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Temperaturile ridicate din țară au pus probleme și în startul sezonului recent încheiat. Atunci, din cauza caniculei, la fiecare meci a existat o pauză de hidratare la mijlocul fiecărei reprize.

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LPF ia în calcul dublarea pauzelor de hidratare care există acum la Mondial

După ce s-au anunțat temperaturi foarte ridicate în România în această perioadă, Liga Profesionistă de Fotbal e pregătită să ia măsuri, pentru a putea preveni dificultățile care pot apărea.

Zilele acestea s-au anunțat temperaturi de aproximativ 40 de grade în mai multe zone ale țării, inclusiv în București.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, LPF s-a interesat la Administrația Națională de Meteorologie și a aflat că astfel de temperaturi vor fi și la primele 5 sau 6 etape din Liga 1, care se dispută în perioada 18 iulie - 23 august.

În acest sens, forul condus de Gino Iorgulescu ia în calcul următoarele scenarii:

  • Să se dubleze pauzele de hidratare care există acum la Campionatul Mondial. Adică să fie câte două în fiecare repriză
  • În zilele în care va fi anunțat cod portocaliu sau roșu de caniculă, primul meci să nu înceapă mai devreme de orele 19:00 sau 19:30, iar al doilea să înceapă la 22:00. În acest caz se va solicita și înțelegerea televiziunilor.

În lunile iulie și august se vor juca primele 7 etape din Liga 1.

Înainte de începerea CM 2026, FIFA a decis să existe pauze de hidratare de câte trei minute la toate meciurile, câte una la mijlocul fiecărei reprize, indiferent de condițiile meteo.

Programul complet al Ligii 1

Etapa I – 18/19 iulie

FCSB - FC Argeș Pitești
Corvinul Hunedoara - FK Csíkszereda
Universitatea Cluj - Farul Constanța
Rapid București - Sepsi OSK
FC Voluntari - FC Botoșani
Oțelul Galați - CFR Cluj
Universitatea Craiova - UTA Arad
Petrolul Ploiești - Dinamo București

Etapa II – 25/26 iulie

FK Csíkszereda - FCSB
Farul Constanța - Corvinul Hunedoara
Sepsi OSK - Universitatea Cluj
FC Botoșani - Rapid București
CFR Cluj - FC Voluntari
UTA Arad - Oțelul Galați
Dinamo București - Universitatea Craiova
FC Argeș Pitești - Petrolul Ploiești

Etapa III – 1/2 august

FCSB - Farul Constanța
Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK
Universitatea Cluj - FC Botoșani
Rapid București - CFR Cluj
FC Voluntari - UTA Arad
Oțelul Galați - Dinamo București
Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești
FC Argeș Pitești - FK Csíkszereda

Etapa IV – 8/9 august

Sepsi OSK - FCSB
FC Botoșani - Corvinul Hunedoara
CFR Cluj - Universitatea Cluj
UTA Arad - Rapid București
Dinamo București - FC Voluntari
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
Farul Constanța - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - FC Argeș Pitești

Etapa V – 15/16 august

FCSB - FC Botoșani
Corvinul Hunedoara - CFR Cluj
Universitatea Cluj - UTA Arad
Rapid București - Dinamo București
FC Voluntari - Petrolul Ploiești
FK Csíkszereda - Sepsi OSK
Oțelul Galați - Universitatea Craiova
FC Argeș Pitești - Farul Constanța

Etapa VI – 22/23 august

CFR Cluj - FCSB
UTA Arad - Corvinul Hunedoara
Dinamo București - Universitatea Cluj
Petrolul Ploiești - Rapid București
FC Botoșani - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - FC Voluntari
Sepsi OSK - Farul Constanța
Oțelul Galați - FC Argeș Pitești

Etapa VII – 29/30 august

FCSB - UTA Arad
Corvinul Hunedoara - Dinamo București
Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești
FK Csíkszereda - CFR Cluj
Rapid București - Universitatea Craiova
Farul Constanța - FC Botoșani
FC Voluntari - Oțelul Galați
FC Argeș Pitești - Sepsi OSK

Etapa VIII – 5/6 septembrie

Dinamo București - FCSB
Petrolul Ploiești - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - Universitatea Cluj
CFR Cluj - Farul Constanța
Oțelul Galați - Rapid București
FC Botoșani - Sepsi OSK
FC Voluntari - FC Argeș Pitești

Etapa IX – 12/13 septembrie

FCSB - Petrolul Ploiești
FK Csíkszereda - Dinamo București
Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova
Farul Constanța - UTA Arad
Universitatea Cluj - Oțelul Galați
Sepsi OSK - CFR Cluj
Rapid București - FC Voluntari
FC Argeș Pitești - FC Botoșani

Etapa X – 19/20 septembrie

Universitatea Craiova - FCSB
Petrolul Ploiești - FK Csíkszereda
Dinamo București - Farul Constanța
Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - Sepsi OSK
FC Voluntari - Universitatea Cluj
CFR Cluj - FC Botoșani
Rapid București - FC Argeș Pitești

Etapa XI – 10/11 octombrie

FCSB - Oțelul Galați
FK Csíkszereda - Universitatea Craiova
Farul Constanța - Petrolul Ploiești
Sepsi OSK - Dinamo București
Corvinul Hunedoara - FC Voluntari
FC Botoșani - UTA Arad
Universitatea Cluj - Rapid București
FC Argeș Pitești - CFR Cluj

Etapa XII – 17/18 octombrie

FC Voluntari - FCSB
Oțelul Galați - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - Farul Constanța
Petrolul Ploiești - Sepsi OSK
Dinamo București - FC Botoșani
Rapid București - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - CFR Cluj
Universitatea Cluj - FC Argeș Pitești

Etapa XIII – 24/25 octombrie

FCSB - Rapid București
FK Csíkszereda - FC Voluntari
Farul Constanța - Oțelul Galați
Sepsi OSK - Universitatea Craiova
FC Botoșani - Petrolul Ploiești
CFR Cluj - Dinamo București
Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj
FC Argeș Pitești - UTA Arad

Etapa XIV – 31 octombrie/1 noiembrie

Universitatea Cluj - FCSB
Rapid București - FK Csíkszereda
FC Voluntari - Farul Constanța
Oțelul Galați - Sepsi OSK
Universitatea Craiova - FC Botoșani
Petrolul Ploiești - CFR Cluj
Dinamo București - UTA Arad
Corvinul Hunedoara - FC Argeș Pitești

Etapa XV – 7/8 noiembrie

FCSB - Corvinul Hunedoara
FK Csíkszereda - Universitatea Cluj
Farul Constanța - Rapid București
Sepsi OSK - FC Voluntari
FC Botoșani - Universitatea Craiova
CFR Cluj - Petrolul Ploiești
UTA Arad - Dinamo București
FC Argeș Pitești - Oțelul Galați

Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (3).jpg
Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (3).jpg

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