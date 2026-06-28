LPF, nevoită să ia măsuri Temperaturile ridicate din țară pun probleme Ligii 1. Ce scenarii sunt luate în calcul în primele etape

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) e pregătită să ia măsuri în primele etape ale sezonului 2026/2027 din Liga 1 din cauza temperaturilor ridicate din România.

GOLAZO.ro a aflat ce scenarii sunt luate în calcul. Detalii mai jos, în articol.

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Temperaturile ridicate din țară au pus probleme și în startul sezonului recent încheiat. Atunci, din cauza caniculei, la fiecare meci a existat o pauză de hidratare la mijlocul fiecărei reprize.

LPF ia în calcul dublarea pauzelor de hidratare care există acum la Mondial

După ce s-au anunțat temperaturi foarte ridicate în România în această perioadă, Liga Profesionistă de Fotbal e pregătită să ia măsuri, pentru a putea preveni dificultățile care pot apărea.

Zilele acestea s-au anunțat temperaturi de aproximativ 40 de grade în mai multe zone ale țării, inclusiv în București.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, LPF s-a interesat la Administrația Națională de Meteorologie și a aflat că astfel de temperaturi vor fi și la primele 5 sau 6 etape din Liga 1, care se dispută în perioada 18 iulie - 23 august.

În acest sens, forul condus de Gino Iorgulescu ia în calcul următoarele scenarii:

Să se dubleze pauzele de hidratare care există acum la Campionatul Mondial. Adică să fie câte două în fiecare repriză

În zilele în care va fi anunțat cod portocaliu sau roșu de caniculă, primul meci să nu înceapă mai devreme de orele 19:00 sau 19:30, iar al doilea să înceapă la 22:00. În acest caz se va solicita și înțelegerea televiziunilor.

În lunile iulie și august se vor juca primele 7 etape din Liga 1.

Înainte de începerea CM 2026, FIFA a decis să existe pauze de hidratare de câte trei minute la toate meciurile, câte una la mijlocul fiecărei reprize, indiferent de condițiile meteo.

Programul complet al Ligii 1

Etapa I – 18/19 iulie

FCSB - FC Argeș Pitești

Corvinul Hunedoara - FK Csíkszereda

Universitatea Cluj - Farul Constanța

Rapid București - Sepsi OSK

FC Voluntari - FC Botoșani

Oțelul Galați - CFR Cluj

Universitatea Craiova - UTA Arad

Petrolul Ploiești - Dinamo București

Etapa II – 25/26 iulie

FK Csíkszereda - FCSB

Farul Constanța - Corvinul Hunedoara

Sepsi OSK - Universitatea Cluj

FC Botoșani - Rapid București

CFR Cluj - FC Voluntari

UTA Arad - Oțelul Galați

Dinamo București - Universitatea Craiova

FC Argeș Pitești - Petrolul Ploiești

Etapa III – 1/2 august

FCSB - Farul Constanța

Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK

Universitatea Cluj - FC Botoșani

Rapid București - CFR Cluj

FC Voluntari - UTA Arad

Oțelul Galați - Dinamo București

Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești

FC Argeș Pitești - FK Csíkszereda

Etapa IV – 8/9 august

Sepsi OSK - FCSB

FC Botoșani - Corvinul Hunedoara

CFR Cluj - Universitatea Cluj

UTA Arad - Rapid București

Dinamo București - FC Voluntari

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați

Farul Constanța - FK Csíkszereda

Universitatea Craiova - FC Argeș Pitești

Etapa V – 15/16 august

FCSB - FC Botoșani

Corvinul Hunedoara - CFR Cluj

Universitatea Cluj - UTA Arad

Rapid București - Dinamo București

FC Voluntari - Petrolul Ploiești

FK Csíkszereda - Sepsi OSK

Oțelul Galați - Universitatea Craiova

FC Argeș Pitești - Farul Constanța

Etapa VI – 22/23 august

CFR Cluj - FCSB

UTA Arad - Corvinul Hunedoara

Dinamo București - Universitatea Cluj

Petrolul Ploiești - Rapid București

FC Botoșani - FK Csíkszereda

Universitatea Craiova - FC Voluntari

Sepsi OSK - Farul Constanța

Oțelul Galați - FC Argeș Pitești

Etapa VII – 29/30 august

FCSB - UTA Arad

Corvinul Hunedoara - Dinamo București

Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești

FK Csíkszereda - CFR Cluj

Rapid București - Universitatea Craiova

Farul Constanța - FC Botoșani

FC Voluntari - Oțelul Galați

FC Argeș Pitești - Sepsi OSK

Etapa VIII – 5/6 septembrie

Dinamo București - FCSB

Petrolul Ploiești - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - FK Csíkszereda

Universitatea Craiova - Universitatea Cluj

CFR Cluj - Farul Constanța

Oțelul Galați - Rapid București

FC Botoșani - Sepsi OSK

FC Voluntari - FC Argeș Pitești

Etapa IX – 12/13 septembrie

FCSB - Petrolul Ploiești

FK Csíkszereda - Dinamo București

Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova

Farul Constanța - UTA Arad

Universitatea Cluj - Oțelul Galați

Sepsi OSK - CFR Cluj

Rapid București - FC Voluntari

FC Argeș Pitești - FC Botoșani

Etapa X – 19/20 septembrie

Universitatea Craiova - FCSB

Petrolul Ploiești - FK Csíkszereda

Dinamo București - Farul Constanța

Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - Sepsi OSK

FC Voluntari - Universitatea Cluj

CFR Cluj - FC Botoșani

Rapid București - FC Argeș Pitești

Etapa XI – 10/11 octombrie

FCSB - Oțelul Galați

FK Csíkszereda - Universitatea Craiova

Farul Constanța - Petrolul Ploiești

Sepsi OSK - Dinamo București

Corvinul Hunedoara - FC Voluntari

FC Botoșani - UTA Arad

Universitatea Cluj - Rapid București

FC Argeș Pitești - CFR Cluj

Etapa XII – 17/18 octombrie

FC Voluntari - FCSB

Oțelul Galați - FK Csíkszereda

Universitatea Craiova - Farul Constanța

Petrolul Ploiești - Sepsi OSK

Dinamo București - FC Botoșani

Rapid București - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - CFR Cluj

Universitatea Cluj - FC Argeș Pitești

Etapa XIII – 24/25 octombrie

FCSB - Rapid București

FK Csíkszereda - FC Voluntari

Farul Constanța - Oțelul Galați

Sepsi OSK - Universitatea Craiova

FC Botoșani - Petrolul Ploiești

CFR Cluj - Dinamo București

Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj

FC Argeș Pitești - UTA Arad

Etapa XIV – 31 octombrie/1 noiembrie

Universitatea Cluj - FCSB

Rapid București - FK Csíkszereda

FC Voluntari - Farul Constanța

Oțelul Galați - Sepsi OSK

Universitatea Craiova - FC Botoșani

Petrolul Ploiești - CFR Cluj

Dinamo București - UTA Arad

Corvinul Hunedoara - FC Argeș Pitești

Etapa XV – 7/8 noiembrie

FCSB - Corvinul Hunedoara

FK Csíkszereda - Universitatea Cluj

Farul Constanța - Rapid București

Sepsi OSK - FC Voluntari

FC Botoșani - Universitatea Craiova

CFR Cluj - Petrolul Ploiești

UTA Arad - Dinamo București

FC Argeș Pitești - Oțelul Galați

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