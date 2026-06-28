„M-a deranjat atitudinea lor”  Andrei Nicolescu,  nemulțumit de mai mulți jucători ai lui Dinamo: „10-12 nu știu dacă vor rămâne” +13 foto
Foto: Facebook/Dinamo
Superliga

„M-a deranjat atitudinea lor” Andrei Nicolescu, nemulțumit de mai mulți jucători ai lui Dinamo: „10-12 nu știu dacă vor rămâne”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 15:03
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 15:14
  • Dinamo - Motor Lublin 1-3. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a tras primele concluzii după ce echipa lui Nuno Campos a pierdut, sâmbătă, amicalul din Polonia.
  • Ce au declarat antrenorul lui Dinamo și atacantul Alex Pop, mai jos în articol.
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În primul test sub comanda lui Nuno Campos (51 de ani), „câinii” câștigaseră cu 2-1 împotriva echipei Gornik Leczna.

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Andrei Nicolescu, după Dinamo - Motor Lublin 1-3: „Trebuiau să demonstreze că au calitatea să rămână în lot”

Andrei Nicolescu a fost nemulțumit de marea eroare comisă de portarul Epassy, care a dus la golul polonezilor.

Oficialul a fost deranjat și de atitudinea unora dintre jucători, care aveau șansa să demonstreze că merită să fie în lotul lui Dinamo în sezonul viitor.

„O primă repriză bună, controlată. Am luat un gol de cascadorii râsului. O pasă înapoi la portar, mingea a trecut peste piciorul portarului și s-a dus în poartă. Cumva vina e împărțită.

Adică fundașul central nu poate să joace mingea în spate cu portarul pe spațiu porții, iar portarul nu poate să-și permită să fie atât de relaxat la o preluare, ca să-i sară mingea și să ducă în poartă.

Dar o primă repriză controlată, în care am avut și alte ocazii. A doua repriză au intrat foarte mulți copii. M-a deranjat un pic atitudinea multora dintre ei, pentru că așteaptă un an de zile să ajungă din nou la Dinamo și când ajung acolo, ori se supără unii pe alții, ori nu se concentrează câteva minute.

Pentru foarte mulți dintre ei era un moment în care trebuiau să demonstreze că au calitatea să rămână în lotul lui Dinamo pentru sezonul ăsta.

Deciziile nu sunt ale mele. Evident că e o perioadă de rodaj a antrenorului. Cred că sunt cel puțin 10-12 jucători care nu știu dacă vor rămâne sau nu în lotul nostru”, a declarat Andrei Nicolescu, sâmbătă, la Prima Sport.

Mai urmează două meciuri amicale, după care revenire acasă. Ca sistem, uneori este și frustrant, eu i-am simțit, am fost și eu câteva zile acolo. Uneori este și foarte reconfortant când le iese, dar deocamdată încă se adaptează la noul sistem în care încearcă să joace. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Echipa de start folosită de Nuno Campos cu Motor Lubin:

  • Epassy - Sivis, Stoinov, Duțu, R. Radu - Cr. Mihai, Mărginean, Cîrjan, Armstrong - Tarbă, Pop

Echipa aflată pe teren la fluierul final:

  • Roșca - D. Irimia, Fudulache, Toader, A. Irimia, Mazilu, Soare, Soro, Musi, Kyrychenko, Rotund
Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin)
Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin)

Galerie foto (13 imagini)

Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin) Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin) Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin) Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin) Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin)
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Nuno Campos: „Acum este momentul să progresăm și să fim într-o formă cât mai ”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre al doilea meci pe banca „câinilor”. Campos a evidențiat evoluțiile mai multor jucători.

„Acest tip de meciuri ne ajută să evaluăm jucătorii, să acumulăm pregătire fizică și să înțelegem cine a asimilat mai bine ideile noastre și cine mai are de recuperat. Trebuie să continuăm dezvoltarea individuală a jucătorilor și să creștem ca echipă.

Băieții muncesc bine și se antrenează intens. Se vede că unii jucători evoluează foarte bine. Este normal să existe diferențe de nivel, mai ales că am schimbat întreaga echipă la pauză.

Acum este momentul să progresăm și să fim într-o formă cât mai bună pentru primul meci oficial”, a declarat Nuno Campos, conform dinamo1948.club.

În dimineața meciului am avut antrenament, iar cu o zi înainte am lucrat atât în sala de forță, cât și pe teren. Jucătorii sunt foarte obosiți, dar acesta este planul nostru. Nu pregătim aceste jocuri amicale, ci primul meci din campionat. Acesta este obiectivul. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Tehnicianul portughez a mai precizat că lotul echipei sale nu este încă complet.

„Clubul lucrează împreună cu noi pentru a aduce noi jucători. Știm că mai avem nevoie de întăriri și vor mai veni fotbaliști.

În același timp, trebuie să avem grijă de cei care au sosit deja și să îi ajutăm să se adapteze, atât la echipă, cât și la noua țară, în cazul unora dintre ei. Totul se face pas cu pas, cu gândul la debutul în campionat”.

Va fi un început dificil, dar trebuie să privim fiecare zi de muncă și să pregătim cât mai bine primul meci. În aceste săptămâni construim o echipă puternică, care să intre în campionat cu încredere și cu dorința de a câștiga fiecare partidă. În acest moment, cel mai important este primul meci. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Alex Pop: „Altul este obiectivul nostru acum”

Alex Pop a înscris golul lui Dinamo, în minutul 25, în urma unei lovituri de cap. La finalul partidei, atacantul a declarat:

„Mai puțin contează rezultatul până la urmă, pentru că altul este obiectivul nostru acum.

Am rotit foarte mulți jucători, practic am schimbat toată echipa pe parcursul meciului. Una peste alta, cred că am făcut un joc bun, cel puțin în prima repriză, cât am fost pe teren. Nu le-am oferit prea multe ocazii, în special în prima parte.

După pauză era normal să se schimbe puțin jocul, pentru că au intrat mulți jucători noi, care nu sunt obișnuiți să evolueze împreună. Relațiile de joc încă se formează și este firesc să existe astfel de momente”, a spus Pop, conform sursei citate.

Este o perioadă grea, dar necesară. Asta este etapa pregătirii, nu avem ce face. Strângem din dinți și încercăm să ducem toate antrenamentele până la capăt, în primul rând sănătoși, iar apoi să facem partea fizică cât mai bine posibil. Alex Pop, atacant Dinamo

Jucătorii dinamoviști încă se adaptează la schimbările aduse de Nuno Campos, conform spuselor lui Alex Pop:

„S-au schimbat multe, de la staff până la filozofia de joc. Suntem abia în a doua săptămână în care lucrăm împreună, așa că este normal să mai existe unele nesincronizări în teren.

Le vom regla pe parcurs, pentru că ușor, ușor echipa începe să facă ceea ce ni se cere. Începem să înțelegem atât pe fază ofensivă, cât și defensivă ce își dorește stafful de la noi și cred că va fi din ce în ce mai bine”.

Lotul lui Dinamo în cantonamentul din Polonia:

  • Portari: Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu, Alaa Bellaarouch
  • Fundași: Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu, Martín Pascual, Ștefan Opriș
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia
  • Atacanți: Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko
  • Staff-ul lui Dinamo: Nuno Campos (antrenor principal), Gonzalo Cruz (antrenor secund), Joao Bogao (antrenor secund), Adrian Marcu (antrenor secund), Brian Van Der Steen (preparator fizic), Mădălin Udrea (preparator fizic), Filipe Peralta (antrenor de portari), Andrei Bendeac (analist video), Iulian Militaru (analist video), Cosmin Mihalescu (director sportiv), Dan Tănase (medic), Javier Rodriguez (nutriționist), Rodrigo Evangelisti (fizioterapeut), Dumitru Bzovii (kinetoterapeut), Bogdan Ionescu (maseur), Emilian Stanciu (magazioner), Bogdan Alecu (ofițer de presă), Andrei Miron (fotograf), Sabin Ghiță (team manager)

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